Lockheed Martin впервые показала контейнерную пусковую установку для ракет AGM-114 Hellfire

Пусковая установка ракет Hellfire / © Lockheed Martin

Используемая как поодиночке, так и в объединенных в сеть группах, Grizzly представляет собой гибкий и сравнительно недорогой способ усиления точечной обороны от воздушных угроз, включая беспилотники, а также поражения наземных целей. Такие установки могут буквально «прятаться на виду», смешиваясь с обычными контейнерами, создавая для противника неопределенность и усложняя выбор целей.

По данным пресс-релиза Lockheed Martin, Grizzly уже успешно прошла два испытания с боевыми пусками. Разработка установки заняла всего шесть месяцев, причем в ней широко использовались уже существующие, в том числе коммерчески доступные компоненты. В частности, применяется проверенная четырехрельсовая пусковая установка M299, широко используемая по всему миру, чаще всего — для запуска ракет Hellfire с различных типов вертолетов.

«В одном из испытаний мы запускали ракеты вертикально», — рассказал Крис Мерфи, старший менеджер по развитию бизнеса подразделения перспективных программ интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. — «В другом — под углом, чтобы продемонстрировать гибкость системы».

Сам контейнер оснащен откидной крышей, которая открывается перед пуском. По данным Lockheed Martin, установка может работать как от собственного источника питания, так и от внешнего. В более широком смысле, как пояснил Мерфи, «глубина боекомплекта может достигаться не только за счет одного большого магазина, но и за счет использования нескольких пусковых установок».

Идея в том, чтобы эти системы могли функционировать с минимальным обслуживанием. Они, конечно, будут находиться рядом с инфраструктурой поддержки, но вместо того чтобы держать крупную пусковую установку на виду или постоянно ее перемещать, можно просто разместить несколько контейнеров. Они защищают оборудование от погодных условий, обеспечивают быстрый доступ и позволяют оперативно перезаряжать систему.

Концепт заключается в размещении таких контейнеров в разных точках, чтобы противник не понимал, где именно находится система защиты. А использование коммерческих материалов и стандартных компонентов делает их менее заметными и позволяет рассредоточить оборону по большой территории. При этом система может управляться дистанционно.

Контейнерные пусковые установки в целом обладают высокой мобильностью и могут быстро перебрасываться с помощью грузовиков, транспортной авиации или кораблей. Их также можно размещать на любых судах с достаточной площадью палубы.