Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
25 марта, 10:46
Рейтинг: +330
Посты: 958

Lockheed Martin впервые показала контейнерную пусковую установку для ракет AGM-114 Hellfire

Компания Lockheed Martin разработала пусковую установку под названием Grizzly, способную запускать ракеты AGM-114 Hellfire из внешне ничем не примечательного трехметрового грузового контейнера.

Пусковая установка ракет Hellfire / ©  Lockheed Martin
Используемая как поодиночке, так и в объединенных в сеть группах, Grizzly представляет собой гибкий и сравнительно недорогой способ усиления точечной обороны от воздушных угроз, включая беспилотники, а также поражения наземных целей. Такие установки могут буквально «прятаться на виду», смешиваясь с обычными контейнерами, создавая для противника неопределенность и усложняя выбор целей.

По данным пресс-релиза Lockheed Martin, Grizzly уже успешно прошла два испытания с боевыми пусками. Разработка установки заняла всего шесть месяцев, причем в ней широко использовались уже существующие, в том числе коммерчески доступные компоненты. В частности, применяется проверенная четырехрельсовая пусковая установка M299, широко используемая по всему миру, чаще всего — для запуска ракет Hellfire с различных типов вертолетов.

«В одном из испытаний мы запускали ракеты вертикально», — рассказал Крис Мерфи, старший менеджер по развитию бизнеса подразделения перспективных программ интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. — «В другом — под углом, чтобы продемонстрировать гибкость системы».

Сам контейнер оснащен откидной крышей, которая открывается перед пуском. По данным Lockheed Martin, установка может работать как от собственного источника питания, так и от внешнего. В более широком смысле, как пояснил Мерфи, «глубина боекомплекта может достигаться не только за счет одного большого магазина, но и за счет использования нескольких пусковых установок».

Идея в том, чтобы эти системы могли функционировать с минимальным обслуживанием. Они, конечно, будут находиться рядом с инфраструктурой поддержки, но вместо того чтобы держать крупную пусковую установку на виду или постоянно ее перемещать, можно просто разместить несколько контейнеров. Они защищают оборудование от погодных условий, обеспечивают быстрый доступ и позволяют оперативно перезаряжать систему.

Концепт заключается в размещении таких контейнеров в разных точках, чтобы противник не понимал, где именно находится система защиты. А использование коммерческих материалов и стандартных компонентов делает их менее заметными и позволяет рассредоточить оборону по большой территории. При этом система может управляться дистанционно.

Контейнерные пусковые установки в целом обладают высокой мобильностью и могут быстро перебрасываться с помощью грузовиков, транспортной авиации или кораблей. Их также можно размещать на любых судах с достаточной площадью палубы. 

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

Астрономы отыскали астероид с рекордной скоростью вращения

25 марта, 08:49
Александр Березин

Самый популярный гербицид стимулировал размножение опасных бактерий в почве

Бактерии, устойчивые к антибиотикам, по самым консервативным оценкам убивают более миллиона человек в год. Ученые выяснили, что их распространению способствует не только неизбирательное использование антибиотиков для лечения людей и скота, но и широкое применение глифосата. Ранее этот гербицид уже вызывал вопросы у других научных групп.

