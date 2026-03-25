Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
На крыльях стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, отправленных для ударов по Ирану, заметили загадочные элементы
На новых снимках B-2 Spirit, выполнявших вылет в рамках операции «Эпическая ярость», видны два самолета с заметными квадратными элементами, расположенными вдоль передней кромки крыла.
B-2 Spirit делает то, на что не способен ни один другой летательный аппарат в ходе войны с Ираном — проникает в опасное воздушное пространство, чтобы применять тяжелые боеприпасы, способные поражать даже самые укрепленные цели. В то время как B-1B и B-52H были переброшены в Великобританию для выполнения задач над Ираном и вблизи него, B-2 выполняют меньшее число вылетов, действуя со своей базы Уайтмен в штате Миссури. На данный момент нет подтверждений того, что B-2 задействованы с острова Диего-Гарсия или других передовых площадок. Тем не менее, они наносят крайне мощные удары, что, в частности, отражено в «боевой живописи» как минимум на одной из створок их шасси. Помимо этих отметок, внимание привлекли и новые элементы, появившиеся на передней кромке крыла — и они выглядят, мягко говоря, загадочно.
На опубликованных Центральным командованием США (CENTCOM) изображениях можно заметить белые прямоугольники с черной окантовкой, закрепленные на передней кромке крыла B-2. На снимках запечатлена пара таких бомбардировщиков перед очередным вылетом с базы Уайтмен 17 марта 2026 года для выполнения ударной миссии по Ирану. Эти прямоугольники симметрично расположены на верхней и нижней поверхностях кромки и, по-видимому, закреплены с использованием типичной «ленточной» технологии герметизации, позволяющей сохранять минимальную радиолокационную заметность самолета.
Белые квадраты отдаленно напоминают испытательные метки, которые B-2 носил в первые годы эксплуатации, когда проходил активные испытания. Однако их появление во время боевых вылетов, причем сразу на двух самолетах, вызвало вопросы. Более вероятно, что речь идет о новом сенсорном оборудовании, а сами элементы — это небольшие окна или апертуры для размещенных под ними систем. Повышение способности B-2 обнаруживать угрозы, реагировать на них в реальном времени, а также поддерживать связь с другими средствами, не жертвуя малозаметностью, остается критически важным для продления его актуальности.
Еще одно возможное объяснение — модернизация радиопоглощающего покрытия (RAM), от которого напрямую зависит эффективность «невидимости» самолета. Это покрытие является ключевым элементом B-2, но одновременно — одной из главных причин его высокой стоимости эксплуатации. На протяжении всей службы ВВС США постоянно совершенствуют материалы и технологии нанесения покрытия, стремясь повысить готовность самолетов и снизить стоимость часа полета. Внешний облик B-2 за десятилетия уже не раз менялся, и новые технологии, разработанные для программы B-21 Raider, также внедряются на этих машинах.
Таким образом, точное назначение новых элементов пока остается неизвестным, равно как и то, станут ли они стандартной особенностью модернизированных B-2 в будущем.
Интерес вызывает и уже упомянутая маркировка на створке передней стойки шасси одного из самолетов — на ней изображено 15 бомб. Трудно с уверенностью сказать, что именно она означает, однако более вероятно, что речь идет о количестве боевых вылетов, а не сброшенных боеприпасов. Даже в этом случае цифра кажется слишком большой для текущей операции, особенно учитывая, что снимок был сделан всего неделю назад, — возможно, в нее включены и прошлогодние миссии.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии