Как США отслеживают иранские ракеты: архитектура противовоздушной обороны

Военное присутствие США вблизи Иран включает десятки объектов и десятки тысяч военнослужащих, находящихся в зоне потенциальной опасности. Если ракета запускается из Иран в сторону американской базы в регионе, как военные успевают вовремя узнать об угрозе и обеспечить свою безопасность?

США создали многоуровневую систему наблюдения, которая круглосуточно отслеживает небо. В нее входят спутники в космосе, наземные радары, корабли в море и самолеты в воздухе. Также система опирается на специалистов из Космическое командование США, которые оперативно принимают решения на основе поступающих данных. В совокупности эти средства образуют систему противоракетной обороны, способную заранее обнаруживать угрозы и предупреждать о них.

Самый быстрый способ зафиксировать запуск ракеты — наблюдение из космоса. Американские спутники, такие как система Space-Based Infrared System, находятся на орбите на большой высоте и способны практически мгновенно обнаружить мощное тепловое излучение от запуска ракеты.

При старте ракеты возникает интенсивный тепловой сигнал, который легко фиксируется из космоса. Спутники улавливают его с помощью чувствительных инфракрасных датчиков и передают сигнал тревоги в течение нескольких секунд. Это раннее предупреждение критически важно: оно дает военным время подготовить системы защиты.

Сигнал тревоги затем принимается на Земле станциями Joint Tactical Ground Stations. Передача осуществляется по защищенным спутниковым каналам связи, после чего информация быстро распространяется по всей системе противоракетной обороны.

Однако спутников недостаточно — им необходима поддержка наземных систем. После обнаружения запуска радары берут на себя отслеживание ракеты. Они работают, излучая радиоволны, которые отражаются от объектов, таких как ракета, и возвращаются обратно. Анализируя отраженный сигнал, система определяет местоположение цели и ее траекторию.

США используют сочетание радаров ближнего и дальнего действия. Один из мощнейших — AN/FPS-132 Upgraded Early Warning Radar, способный обнаруживать ракеты на расстоянии около 4800 километров. Другой ключевой элемент — AN/TPY-2 Surveillance Transportable Radar, имеющий дальность около 3200 километров и обеспечивающий более детальный анализ угрозы. Обычно такие радары размещаются рядом с системами перехвата для максимально быстрой передачи данных.

Таким образом, спутники фиксируют запуск, а радары сопровождают цель до момента ее уничтожения.

Недавние удары Ирана вывели из строя радары TPY-2 в Иордании и FPS-132 в Катаре. Эти системы крайне дороги и сложны в замене, поэтому США были вынуждены перебросить дополнительный TPY-2 из Южной Кореи на Ближний Восток.

Несмотря на ослабление системы, другие элементы продолжают работать. Например, еще один радар FPS-132, размещенный в Великобритании, может частично компенсировать потери.

Кроме наземных и космических средств, важную роль играют корабли ВМС США с системой Aegis Combat System и радаром AN/SPY-1, обеспечивающим покрытие до 320 километров. Корабли могут перемещаться ближе к потенциальным угрозам и закрывать «слепые зоны».

Самолеты Военно-воздушных сил США также активно участвуют в наблюдении. Например, E-3 Sentry способен контролировать огромные территории с воздуха, а беспилотники вроде MQ-9 Reaper могут длительное время находиться в небе и вести наблюдение. Подвижность этих средств делает систему гибкой и адаптивной.

Однако запуски беспилотников требуют других методов обнаружения и зачастую оказываются более сложной целью, чем ракеты.

Для обнаружения дронов используются радары, системы радиоперехвата и оптические датчики. Однако у дронов есть особенности: они меньше, летают ниже и часто имеют слабую тепловую сигнатуру.

Иранские беспилотники, такие как Shahed, используют двигатели внутреннего сгорания, которые труднее обнаружить инфракрасными сенсорами. Кроме того, дроны могут быть сделаны из материалов, плохо отражающих радиоволны, например стеклопластика. Они также могут летать медленно и маскироваться. Многие из них не управляются дистанционно, а следуют заранее заданным координатам GPS, что делает их невидимыми для систем радиоперехвата.