Как США отслеживают иранские ракеты: архитектура противовоздушной обороны
Военное присутствие США вблизи Иран включает десятки объектов и десятки тысяч военнослужащих, находящихся в зоне потенциальной опасности. Если ракета запускается из Иран в сторону американской базы в регионе, как военные успевают вовремя узнать об угрозе и обеспечить свою безопасность?
США создали многоуровневую систему наблюдения, которая круглосуточно отслеживает небо. В нее входят спутники в космосе, наземные радары, корабли в море и самолеты в воздухе. Также система опирается на специалистов из Космическое командование США, которые оперативно принимают решения на основе поступающих данных. В совокупности эти средства образуют систему противоракетной обороны, способную заранее обнаруживать угрозы и предупреждать о них.
Самый быстрый способ зафиксировать запуск ракеты — наблюдение из космоса. Американские спутники, такие как система Space-Based Infrared System, находятся на орбите на большой высоте и способны практически мгновенно обнаружить мощное тепловое излучение от запуска ракеты.
При старте ракеты возникает интенсивный тепловой сигнал, который легко фиксируется из космоса. Спутники улавливают его с помощью чувствительных инфракрасных датчиков и передают сигнал тревоги в течение нескольких секунд. Это раннее предупреждение критически важно: оно дает военным время подготовить системы защиты.
Сигнал тревоги затем принимается на Земле станциями Joint Tactical Ground Stations. Передача осуществляется по защищенным спутниковым каналам связи, после чего информация быстро распространяется по всей системе противоракетной обороны.
Однако спутников недостаточно — им необходима поддержка наземных систем. После обнаружения запуска радары берут на себя отслеживание ракеты. Они работают, излучая радиоволны, которые отражаются от объектов, таких как ракета, и возвращаются обратно. Анализируя отраженный сигнал, система определяет местоположение цели и ее траекторию.
США используют сочетание радаров ближнего и дальнего действия. Один из мощнейших — AN/FPS-132 Upgraded Early Warning Radar, способный обнаруживать ракеты на расстоянии около 4800 километров. Другой ключевой элемент — AN/TPY-2 Surveillance Transportable Radar, имеющий дальность около 3200 километров и обеспечивающий более детальный анализ угрозы. Обычно такие радары размещаются рядом с системами перехвата для максимально быстрой передачи данных.
Таким образом, спутники фиксируют запуск, а радары сопровождают цель до момента ее уничтожения.
Недавние удары Ирана вывели из строя радары TPY-2 в Иордании и FPS-132 в Катаре. Эти системы крайне дороги и сложны в замене, поэтому США были вынуждены перебросить дополнительный TPY-2 из Южной Кореи на Ближний Восток.
Несмотря на ослабление системы, другие элементы продолжают работать. Например, еще один радар FPS-132, размещенный в Великобритании, может частично компенсировать потери.
Кроме наземных и космических средств, важную роль играют корабли ВМС США с системой Aegis Combat System и радаром AN/SPY-1, обеспечивающим покрытие до 320 километров. Корабли могут перемещаться ближе к потенциальным угрозам и закрывать «слепые зоны».
Самолеты Военно-воздушных сил США также активно участвуют в наблюдении. Например, E-3 Sentry способен контролировать огромные территории с воздуха, а беспилотники вроде MQ-9 Reaper могут длительное время находиться в небе и вести наблюдение. Подвижность этих средств делает систему гибкой и адаптивной.
Однако запуски беспилотников требуют других методов обнаружения и зачастую оказываются более сложной целью, чем ракеты.
Для обнаружения дронов используются радары, системы радиоперехвата и оптические датчики. Однако у дронов есть особенности: они меньше, летают ниже и часто имеют слабую тепловую сигнатуру.
Иранские беспилотники, такие как Shahed, используют двигатели внутреннего сгорания, которые труднее обнаружить инфракрасными сенсорами. Кроме того, дроны могут быть сделаны из материалов, плохо отражающих радиоволны, например стеклопластика. Они также могут летать медленно и маскироваться. Многие из них не управляются дистанционно, а следуют заранее заданным координатам GPS, что делает их невидимыми для систем радиоперехвата.
Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.
Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.
Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность. Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
10 Октября, 2015
Что будет с нефтью?
2 Сентября, 2017
Вопросы читателей (ч. 7)
23 Апреля, 2013
Почему эволюция на островах идет быстрее?
