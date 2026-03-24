Китай спроектировал свой первый туристический батискаф, способный погружаться на глубину 1000 метров
Китайский центр научных исследований судостроения в Уси ускоряет реализацию амбициозного плана по завоеванию рынка глубоководного туризма.
Китайские инженеры завершили разработку первого в стране туристического подводного аппарата, рассчитанного на погружение на глубину до 1000 метров. Это прямой вызов небольшим западным компаниям, которые долгое время доминировали в сегменте элитных глубоководных погружений. По данным издания Interesting Engineering, центр в Уси намерен ускорить сроки, чтобы занять лидирующие позиции в этой сфере.
Создание прототипа батискафа планируется завершить до конца 2026 года, а к 2030 году предполагается запустить полноценные коммерческие рейсы. Аппарат будет рассчитан на перевозку до четырех пассажиров за одно погружение. Этот проект демонстрирует стремление Китая перенести свои передовые научные разработки в области глубоководных исследований в сегмент роскошного туризма.
Создание аппарата, способного выдерживать давление, в сто раз превышающее атмосферное на поверхности, — одна из самых сложных инженерных задач. Самым трудным элементом конструкции остается иллюминатор. Однако исследователи уже нашли решение, разработав прозрачный корпус, сочетающий прочность конструкции с панорамным обзором на 360 градусов. Это позволит туристам безопасно наблюдать за загадочной «полуночной зоной». Так называют участок океана на глубине от 1000 до 4000 метров, куда не проникает солнечный свет и где царит абсолютная темнота.
У Китая уже есть десятки туристических подводных аппаратов, однако по сравнению с новым проектом они выглядят весьма скромно. Большинство из них способно погружаться лишь на глубину около 20 метров — этого достаточно для озер, но недостаточно для настоящих океанских глубин.
Китай выходит на узкоспециализированный рынок, где сейчас лидируют западные компании, такие как Triton и U-Boat Worx, уже много лет работающие на подобных глубинах. Эксперты отметили, что для таких погружений существует четко выраженная ниша. Однако успех проекта будет зависеть от двух ключевых факторов: конкурентной стоимости и безупречной безопасности. Отрасль до сих пор ощущает последствия трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году, поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.
Судя по всему, коммерческий потенциал китайского проекта весьма высок: туристические агентства и региональные структуры уже проявляют к нему интерес. Если погружения на небольшую глубину сегодня стоят около 150 долларов, то глубоководные экспедиции оцениваются уже в тысячи долларов за билет. Тем не менее, как подчеркивают эксперты, коммерческий успех проекта напрямую зависит от того, удастся ли совместить высокую цену с гарантией безопасности пассажиров.
Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.
Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.
Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность. Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
18 Сентября, 2017
MC-21: самолет будущего или самолет без будущего?
5 Сентября, 2021
Гнев Медеи: использование химического оружия в древности
12 Февраля, 2022
Посмотрите вверх: факты, загадки и домыслы о кометах
