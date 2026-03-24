  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
24 марта, 07:59
Рейтинг: +783
Посты: 2366

Китай спроектировал свой первый туристический батискаф, способный погружаться на глубину 1000 метров

Китайский центр научных исследований судостроения в Уси ускоряет реализацию амбициозного плана по завоеванию рынка глубоководного туризма.

Сообщество
# Китай
# технологии
# Туризм
# флот
Иллюстративное изображение подводного аппарата / © Getty Images
Китайские инженеры завершили разработку первого в стране туристического подводного аппарата, рассчитанного на погружение на глубину до 1000 метров. Это прямой вызов небольшим западным компаниям, которые долгое время доминировали в сегменте элитных глубоководных погружений. По данным издания Interesting Engineering, центр в Уси намерен ускорить сроки, чтобы занять лидирующие позиции в этой сфере.

Создание прототипа батискафа планируется завершить до конца 2026 года, а к 2030 году предполагается запустить полноценные коммерческие рейсы. Аппарат будет рассчитан на перевозку до четырех пассажиров за одно погружение. Этот проект демонстрирует стремление Китая перенести свои передовые научные разработки в области глубоководных исследований в сегмент роскошного туризма.

Создание аппарата, способного выдерживать давление, в сто раз превышающее атмосферное на поверхности, — одна из самых сложных инженерных задач. Самым трудным элементом конструкции остается иллюминатор. Однако исследователи уже нашли решение, разработав прозрачный корпус, сочетающий прочность конструкции с панорамным обзором на 360 градусов. Это позволит туристам безопасно наблюдать за загадочной «полуночной зоной». Так называют участок океана на глубине от 1000 до 4000 метров, куда не проникает солнечный свет и где царит абсолютная темнота.

У Китая уже есть десятки туристических подводных аппаратов, однако по сравнению с новым проектом они выглядят весьма скромно. Большинство из них способно погружаться лишь на глубину около 20 метров — этого достаточно для озер, но недостаточно для настоящих океанских глубин.

Китай выходит на узкоспециализированный рынок, где сейчас лидируют западные компании, такие как Triton и U-Boat Worx, уже много лет работающие на подобных глубинах. Эксперты отметили, что для таких погружений существует четко выраженная ниша. Однако успех проекта будет зависеть от двух ключевых факторов: конкурентной стоимости и безупречной безопасности. Отрасль до сих пор ощущает последствия трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году, поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.

Судя по всему, коммерческий потенциал китайского проекта весьма высок: туристические агентства и региональные структуры уже проявляют к нему интерес. Если погружения на небольшую глубину сегодня стоят около 150 долларов, то глубоководные экспедиции оцениваются уже в тысячи долларов за билет. Тем не менее, как подчеркивают эксперты, коммерческий успех проекта напрямую зависит от того, удастся ли совместить высокую цену с гарантией безопасности пассажиров.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Мар
1000
Коллегия авгуров: гадания и политика
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Мар
500
Космическая погода и ее влияние на Землю
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Мар
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Мар
1500
Как и зачем изучать смерть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
26 Мар
700
Пернатые интеллектуалы
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Курильские острова – наши «Галапагосы»
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Перекрестные траектории
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
26 Мар
Бесплатно
Внеземной маркетинг
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 марта, 16:55
Evgenia Vavilova

Бактерии из кимчи смогли защитить кишечник от нанопластика

Нанопластика становится все больше в диете среднего человека, но ученые ищут способы не дать ему переместиться из еды в организм навсегда. Оказалось, что источником защиты может стать квашеная капуста.

Биология
# кимчи
# лабораторные мыши
# молочнокислые бактерии
# нанопластик
# полистирол
# пробиотики
# ферментация
23 марта, 07:59
Сеченовский Университет

В России выяснили, как свести к минимуму риск отторжения зубных имплантов

Масштабное 10-летнее исследование, проведенное учеными Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета, помогло найти способ значительно повысить успех дентальной имплантации. Ключом оказался системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к этой процедуре, и коррекция его дефицита под наблюдением эндокринолога. Такой междисциплинарный подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев имплантации.

Сеченовский Университет
# витамин D
# зубные импланты
# зубы
# имплант
# стоматология
23 марта, 10:59
ПНИПУ

Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

Современные металлические имплантаты для суставов сегодня успешно заменяют изношенные кости, но часто оказываются слишком жесткими для организма. Со временем это приводит к разрушению ткани вокруг протеза, его расшатыванию и необходимости повторной операции. Перспективной альтернативой считаются углерод-углеродные композиты, которые способны «срастаться» с живой костью. Однако до сих пор инженеры не могли точно предсказать, как именно этот процесс влияет на прочность конструкции, используя для расчетов упрощенные и неточные модели. Ученые Пермского Политеха впервые разработали модель, которая впервые реалистично описывает врастание кости в имплантат и позволяет точнее прогнозировать его долговечность.

ПНИПУ
# импланты
# кость
# моделирование
# суставы
# технологии
# углеродные материалы
# эндопротезирование
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

Биология
# грибы
# паразитизм
# пауки
# членистоногие
20 марта, 14:49
МАИ

Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

20 марта Московскому авиационному институту исполняется 96 лет. За эти годы университет прошел большой путь становления, и во многом его развитие определяли люди, посвятившие себя науке и подготовке инженерных кадров. Один из таких — выдающийся ученый, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор технических наук, профессор Борис Семенович Зечихин. Более 70 лет его жизнь неразрывно связана с кафедрой 310 «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» и НИО-310 МАИ. Научная и педагогическая работа Бориса Семеновича получила широкое признание в России и за рубежом, а его вклад в развитие электромеханических специальностей и подготовку инженерных кадров оказал существенное влияние на отечественную авиационную и электротехническую промышленность.  Сегодня Борис Семенович продолжает свою работу, участвует в проектах по созданию электрических и гибридных силовых установок, передает опыт и знания молодым специалистам в рамках развития Передовой инженерной школы и всего МАИ в целом.

МАИ
# авиатехника
# авиация
# интервью
# история
# самолет
# технологии
Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. На стенах Помпеев нашли следы от обстрела из высокотехнологичного стреломета

    23 марта, 15:59

  2. На юго-западе Китая нашли древнейший железный артефакт эпохи бронзы

    23 марта, 14:17

  3. Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

    23 марта, 13:08

  4. Ученые из России точнее спрогнозировали долговечность протезов

    23 марта, 10:59
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

АЛЕХ Спиридонов
9 минут назад
Бедная Россия, проблемы во всём: на воде, в космосе, в правительстве, одни дурачки остались, валить отсюда надо, Да поскорее!

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Масеке Масеке
26 минут назад
Толку от космопроектов России. Америка оккупировали весь космос. От их спутников не скроется даже мышь. Они видят все и делятся этим с Украиной и те

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Родион Ларионов
44 минуты назад
Violet, 🤔👍😅

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Родион Ларионов
45 минут назад
владимир, вообще-то Камбоджа:)

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Игорь Табакаев
52 минуты назад
Леонид, наверно, правильнее будет его так подключить, что бы он ударил по базам НАТО, или просто совершил iq suizid.

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Всё ещё
56 минут назад
Oleksandr, У тебе хохла даже туалетную бумагу выпускать не могут. Хохложопые жополизы

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Eugen K.
2 часа назад
Kapaj, твоя мамка дурачек и папка, хотя у тебя 2 папки, иначе как тебя ещё сделать если не через очко

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Kari Maru
2 часа назад
The practice of "leveling mountains and building bridges" in China is real and on a very large scale, not only to set records but primarily to connect extremely difficult terrains. https://geometrydashwave.io

В Китае разрезали горы, чтобы проложить трассу и возвести мост-рекордсмен

Brown Emma
2 часа назад
Human beings are not so simple that there is a clear "common pattern." Infidelity involves many factors: circumstances, emotions, relationships, opportunities… not just appearance or a few personality traits. If a study says something like "person X looks like this,

Исследование показало, как выглядят лица «типичных изменщиков»

Тонкое Сна
2 часа назад
Александр, человеческое общение это в принципе "подбор наиболее вероятностных данных", а не некий магический процесс, как кажется наблюдателю

Психологи выяснили, почему разговор с нейросетью кажется неестественным

Леонид Силантьев
3 часа назад
А как его отключить если он засбоит и начнёт реальную атаку реальными ракетами по своим же базам?

Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Аскар Есдаулет
4 часа назад
Что это понты про космос за более 60 лет дали России, когда половина россиян до сих пор срут на улице в 40 градусном морозе в скворечнике и дома топят

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Миша Прохоренко
4 часа назад
Это не на Крещатике скакать.Космос дело серьёзное.

Российский грузовой корабль столкнулся с неполадкой после запуска к МКС

Елена Давлятшина
5 часов назад
Руслан, водохранилища нужным самой Рф, длятого чтобы можно было хотябы закрыть внутреннмй спрос по рыбе и ракам!!это минимум причин,а их больше

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

stas stas
5 часов назад
Это же парус.... Сумасшедшая ветровая нагрузка.... Эти макеты надо продувать в аэротрубе

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Serg Zamani
5 часов назад
Очень похоже на двенадцать стульев, новые Васюки))

В Казахстане показали проект небоскреба, который словно сошел с экрана научно-фантастического фильма

Руслан Ахмадзада
6 часов назад
Мы видим как происходит катаклизмы, во время весны наводнения приносит большую ущерб, значить надо решать эту проблему, например найти огромные

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Ада Вонг
7 часов назад
Южная Корея где? На каком месте ? . И Мексика где есть картели , торговля людьми , очень счастливы все 😂

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

Sergey Gorovoy
8 часов назад
поржал, прочтя "дебаты" всепланетарно-известных практиков-пресноводов, климатологов и особенно - географов-пномпеневедов, гы).😂 p.s. и эрегировался

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Kapaj Noga
8 часов назад
Eugen, ты то тг читаешь, не смотришь тв...продвинутым себя считаешь. Жри и дальше с помоек, дурачок

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно