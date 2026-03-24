Китай спроектировал свой первый туристический батискаф, способный погружаться на глубину 1000 метров

Иллюстративное изображение подводного аппарата / © Getty Images

Китайские инженеры завершили разработку первого в стране туристического подводного аппарата, рассчитанного на погружение на глубину до 1000 метров. Это прямой вызов небольшим западным компаниям, которые долгое время доминировали в сегменте элитных глубоководных погружений. По данным издания Interesting Engineering, центр в Уси намерен ускорить сроки, чтобы занять лидирующие позиции в этой сфере.

Создание прототипа батискафа планируется завершить до конца 2026 года, а к 2030 году предполагается запустить полноценные коммерческие рейсы. Аппарат будет рассчитан на перевозку до четырех пассажиров за одно погружение. Этот проект демонстрирует стремление Китая перенести свои передовые научные разработки в области глубоководных исследований в сегмент роскошного туризма.

Создание аппарата, способного выдерживать давление, в сто раз превышающее атмосферное на поверхности, — одна из самых сложных инженерных задач. Самым трудным элементом конструкции остается иллюминатор. Однако исследователи уже нашли решение, разработав прозрачный корпус, сочетающий прочность конструкции с панорамным обзором на 360 градусов. Это позволит туристам безопасно наблюдать за загадочной «полуночной зоной». Так называют участок океана на глубине от 1000 до 4000 метров, куда не проникает солнечный свет и где царит абсолютная темнота.

У Китая уже есть десятки туристических подводных аппаратов, однако по сравнению с новым проектом они выглядят весьма скромно. Большинство из них способно погружаться лишь на глубину около 20 метров — этого достаточно для озер, но недостаточно для настоящих океанских глубин.

Китай выходит на узкоспециализированный рынок, где сейчас лидируют западные компании, такие как Triton и U-Boat Worx, уже много лет работающие на подобных глубинах. Эксперты отметили, что для таких погружений существует четко выраженная ниша. Однако успех проекта будет зависеть от двух ключевых факторов: конкурентной стоимости и безупречной безопасности. Отрасль до сих пор ощущает последствия трагедии с батискафом «Титан» в 2023 году, поэтому вопросы безопасности выходят на первый план.

Судя по всему, коммерческий потенциал китайского проекта весьма высок: туристические агентства и региональные структуры уже проявляют к нему интерес. Если погружения на небольшую глубину сегодня стоят около 150 долларов, то глубоководные экспедиции оцениваются уже в тысячи долларов за билет. Тем не менее, как подчеркивают эксперты, коммерческий успех проекта напрямую зависит от того, удастся ли совместить высокую цену с гарантией безопасности пассажиров.