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Следователи назвали виновного в крушении батискафа «Титан»

Спустя два года после крушения батискафа «Титан» и гибели его экипажа во время глубоководного погружения к обломкам лайнера «Титаник», Береговая охрана США опубликовала окончательный отчет о причинах трагедии.

Обломки затонувшего батискафа «Титан» / © US Coast Guard

Напомним, что летом 2023-го подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам лайнера «Титаник».

Во время этого путешествия батискаф внезапно взорвался, убив всех членов экипажа. На борту находились основатель и глава организации OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский акванавт и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Следователи, проанализировав взрыв батискафа «Титан», пришли к однозначному выводу: генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш стал одной из главных причин катастрофы, в которой он сам погиб.

Согласно отчету, компания Раша использовала батискаф «Титан», сознательно игнорируя его сертификацию, различные проверки безопасности, а также процедуры технического обслуживания. Сотрудников OceanGate, которые предупреждали Раша о том, что эксплуатировать батискаф опасно, руководитель просто увольнял.