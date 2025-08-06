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Следователи назвали виновного в крушении батискафа «Титан»
Спустя два года после крушения батискафа «Титан» и гибели его экипажа во время глубоководного погружения к обломкам лайнера «Титаник», Береговая охрана США опубликовала окончательный отчет о причинах трагедии.
Напомним, что летом 2023-го подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам лайнера «Титаник».
Во время этого путешествия батискаф внезапно взорвался, убив всех членов экипажа. На борту находились основатель и глава организации OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хамиш Хардинг, французский акванавт и исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман.
Следователи, проанализировав взрыв батискафа «Титан», пришли к однозначному выводу: генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш стал одной из главных причин катастрофы, в которой он сам погиб.
Согласно отчету, компания Раша использовала батискаф «Титан», сознательно игнорируя его сертификацию, различные проверки безопасности, а также процедуры технического обслуживания. Сотрудников OceanGate, которые предупреждали Раша о том, что эксплуатировать батискаф опасно, руководитель просто увольнял.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Биологи провели эксперимент, проверяя, как тигровые питоны переваривают костистую и бескостную пищу. Молодых змей кормили обычными крысами и крысами, из которых удалили скелет. После такой диеты специалисты нашли в желудках питонов специальные клетки, которые концентрируют излишек кальция и фосфора. Новый тип клеток пока никак не назвали, но, по неопубликованным данным, он встречается у других питонов, удавов, ящериц, которые питаются костями своих жертв.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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