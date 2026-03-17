Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира

Такси — один из наиболее комфортных видов транспорта, доступный в любое время суток и позволяющий не думать о расписании общественного транспорта. Однако, как видно на инфографике, стоимость такси сильно различается в разных городах мира.

Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Авторы инфографики взяли за основу стоимость поездки на пять километров с учетом посадки. Они использовали данные Deutsche Thematic Research/Numbeo.

Самое дорогое такси оказалось в Швейцарии. Города этой страны заняли первые три строчки в рейтинге. Лидером стал Цюрих, где короткая поездка в среднем обойдется в 23,5 доллара США. Также высокие цены на такси зафиксировали в Осло (Норвегия), Копенгагене (Дания) и Стокгольме (Швеция). Там стоимость короткой поездки составила 19,8 доллара, 17,1 доллара и 15 долларов соответственно.

Самое дешевое такси оказалось в Карачи (Пакистан). Там короткая поездка обойдется в 0,5 доллара США. Также невысокие цены зафиксировали в Каире (Египет) и Хошимине (Вьетнам) — 0,8 и 1,1 доллара соответственно.

В Москве, по оценкам исследователей, короткая поездка обойдется в среднем в 4,7 доллара. Российская столица оказалась между Сантьяго (Чили) и Стамбулом (Турция).

При создании инфографики учитывались традиционные виды такси со счетчиком, а не современные агрегаторы, такие как Uber.