Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: стоимость такси в крупных городах мира
Такси — один из наиболее комфортных видов транспорта, доступный в любое время суток и позволяющий не думать о расписании общественного транспорта. Однако, как видно на инфографике, стоимость такси сильно различается в разных городах мира.
Авторы инфографики взяли за основу стоимость поездки на пять километров с учетом посадки. Они использовали данные Deutsche Thematic Research/Numbeo.
Самое дорогое такси оказалось в Швейцарии. Города этой страны заняли первые три строчки в рейтинге. Лидером стал Цюрих, где короткая поездка в среднем обойдется в 23,5 доллара США. Также высокие цены на такси зафиксировали в Осло (Норвегия), Копенгагене (Дания) и Стокгольме (Швеция). Там стоимость короткой поездки составила 19,8 доллара, 17,1 доллара и 15 долларов соответственно.
Самое дешевое такси оказалось в Карачи (Пакистан). Там короткая поездка обойдется в 0,5 доллара США. Также невысокие цены зафиксировали в Каире (Египет) и Хошимине (Вьетнам) — 0,8 и 1,1 доллара соответственно.
В Москве, по оценкам исследователей, короткая поездка обойдется в среднем в 4,7 доллара. Российская столица оказалась между Сантьяго (Чили) и Стамбулом (Турция).
При создании инфографики учитывались традиционные виды такси со счетчиком, а не современные агрегаторы, такие как Uber.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии