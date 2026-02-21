Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые массово выращиваемые сельскохозяйственные культуры в мире

Ежегодно в мире собирают почти два миллиарда тонн сахарного тростника — это делает его самой производимой сельскохозяйственной культурой на планете с огромным отрывом от остальных.

Рейтинг: самые массово выращиваемые сельскохозяйственные культуры в мире / © Visual Capitalist

Представленная инфографика демонстрирует масштабы глобального растениеводства в 2024 году и позволяет сравнить объемы производства как базовых продовольственных культур, так и ключевых коммерческих сельхозпродуктов. Данные основаны на статистике Food and Agriculture Organization (FAO) ООН.

Одни из лидеров списка — это основные продукты питания человечества, другие же обеспечивают работу крупных отраслей промышленности: производства биотоплива, подсластителей и фасованных продуктов.

Сахарный тростник занимает безусловное первое место — 1,94 миллиарда тонн в год, значительно опережая все остальные культуры.

На втором месте — кукуруза с объемом 1,22 миллиарда тонн. Далее следуют рис и пшеница — две важнейшие продовольственные культуры мира — с показателями 820 и 798 миллионов тонн соответственно.

Бразилия является крупнейшим производителем как сахарного тростника, так и сои, тогда как такие евразийские гиганты, как Китай, Индия и Россия, занимают ведущие позиции в мировом производстве пшеницы.

Многие культуры имеют ярко выраженные региональные центры производства. Например, соя преимущественно выращивается в Китае, США и странах Южной Америки — Аргентине, Бразилии и Парагвае.

В Бразилии ежегодно собирают больше сахарного тростника, чем в трех следующих крупнейших странах-производителях вместе взятых. Тростник используется не только для производства привычного столового сахара, но и для изготовления биотоплива, патоки и различных подсластителей.

В 2024 году было произведено более 294 миллионов тонн сахарной свеклы — это около 20% мирового объема сахара. В отличие от тростника, свекла выращивается исключительно ради получения сахара и его дальнейшей переработки.

Кукуруза (или маис) занимает второе место по объемам мирового сельхозпроизводства, а крупнейшим ее производителем остаются США. В настоящее время большая часть урожая, особенно в Соединенных Штатах, используется для кормов животным или для производства биотоплива, прежде всего этанола.

США поддерживают масштабные субсидии кукурузной отрасли уже более полувека. Особую роль играет так называемый «Кукурузный пояс» — аграрный регион страны, сосредоточенный вокруг штата Айова на Среднем Западе. Сегодня Айова выращивает в три раза больше кукурузы, чем вся Мексика — страна, где маис впервые начали культивировать ещё в доколумбовую эпоху.