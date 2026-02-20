Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Сверхбыстрое распространение близорукости в XXI веке многие связывали с возросшим экранным временем — сначала от ПК, а затем от смартфонов и планшетов. Такая точка зрения вызывала вопросы. Скажем, 23 процента населения Земли и в 2000 году были близоруки, хотя экранное время в большинстве стран мира было низким. Ранее ряд научных работ показали, что корреляция у близорукости не столько прямая с экранным временем, сколько обратная: чем меньше человек (в детский период его жизни) проводит времени на улице, при дневном свете, тем выше его шансы стать близоруким, в том числе когда он станет взрослым. Тогда исследователи связали это со стимулирующим действием ультрафиолета на наше зрение.

Теперь в Cell Reports вышла работа, авторы которой предложили новое объяснение старой проблеме. Они считают самым узким местом длительное напряжение глаз в условиях низкой освещенности, типичной для внутренних помещений, где живут люди.

Исследователи отметили, что на улице, где видимое излучение обычно измеряется сотнями ватт на квадратный метр, зрачок с одной стороны сужается, чтобы предохранить глаз от чрезмерно сильного света, но с другой все еще пропускает к сетчатке глаза достаточный объем света. Но когда люди фокусируют глаз на близких предметах в помещениях — неважно, телефон ли это, планшет или книга — зрачок тоже сокращается.

Тут важна не яркость, а то, что ему нужно получить резкое изображение предмета вблизи. При этом освещение в помещениях в темное время суток редко бывает мощнее десятков ватт на квадратный метр. И даже в дневное эта цифра может падать ниже сотни ватт на квадратный метр (стены блокируют основную часть солнечного света). Если обратиться к люксам, то разница между улицей днем и помещением днем же часто достигает десятков раз. И тут получается необычное сочетание: зрачок сузился, а количество света, доходящее до сетчатки, упало ниже нормального для ее работы.

На протяжении последних двух миллионов лет подолгу рассматривать предметы вблизи не было типичным занятием для нашего вида, полезнее было видеть то, что вдали. Поэтому глаза просто не очень адаптированы для таких действий.

Хотя исследователи и провели ряд простых экспериментов, подтверждающих их схему рассуждений, окончательную ясность в вопросе смогут дать лишь широкомасштабные опыты, основанные на их гипотезе.

Они предположили, что близорукость можно затормозить или предотвратить, подвергая глаз действию безопасных уровней яркого света при условиях, затрудняющих сужение зрачка. Последнее на первый взгляд сложно, потому что зрачок человека на свету сужается сам собой. Авторы предложили сделать это либо с помощью линз (мультифокальных или снижающих контрастность), либо блокируя работу мышц, отвечающих за сужение зрачка. Такое вполне можно сделать каплями с атропином.

Проблема еще недавно бывшая типичной лишь 12-20% населения даже в Европе, в последние полвека стала нормой для половины европейцев. Другие части мира движутся в том же направлении, иногда медленнее, а иногда (Китай) даже быстрее / © Wikimedia Commons

Альтернативный метод — просто проводить время на открытом воздухе, глядя вдаль. Впрочем, в условиях современной цивилизации он работает плохо, поскольку систематически находиться на открытом воздухе несколько часов в день современные люди избегают.

Усиливающие линзы в этом смысле могут работать надежнее, блокируя прогрессирование близорукости как у животных моделей, так и у детей (авторы приводят ссылки на более ранние работы, показавшие это). Капли с атропином тоже проще в применении, чем системный выход современных людей на открытый воздух часами в день.

Хотя подход действительно новый, нельзя не отметить, что его сложно примирить с ранее установленной корреляцией между временем на улице в период взросления и шансами на близорукость во взрослом возрасте. Если бы все дело было только в описанном выше механизме, события времен детства не могла бы так сильно влиять на близорукость взрослых.

