Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей
Группа японских биологов обнаружила новый механизм развития запоров, основанный на взаимодействии двух видов обычных кишечных бактерий. Микробы Akkermansia muciniphila и Bacteroides thetaiotaomicron при совместном проживании в кишечнике разрушают слой муцина — защитной слизи толстой кишки. Это лишает кишечник естественной смазки и приводит к быстрому всасыванию воды, обезвоживанию и застреванию каловых масс.
Хронический запор часто встречается у пациентов с болезнью Паркинсона, за десятилетия опережая основные симптомы недуга. Обычно причины запора связывают с нарушениями в работе нервной системы и моторики кишечника. Но слабительные часто не приносят облегчения, а значит, есть механизмы болезни, не связанные с моторикой.
Ранее ученые фиксировали повышенное содержание бактерий Akkermansia у таких пациентов, но не могли объяснить их влияние на плотность стула, так как этот микроб обычно считают полезным для обмена веществ. БАДы с Akkermansia даже продаются на маркетплейсах как помогающие похудеть.
Авторы исследования кишечных микробов, опубликованного в журнале Gut Microbes, решили проверить гипотезу о бактериальной природе недуга. Они проанализировали состав микробиоты 231 пациента с болезнью Паркинсона и 54 человек с хроническим идиопатическим запором. Также биологи вырастили гнотобиотических мышей — стерильных животных, кишечник которых заселяли строго определенные комбинации микробов. Для проверки роли конкретных белков ученые применили методы генной инженерии: они создали мутантный штамм B. thetaiotaomicron, лишенный гена anSME. Этот ген отвечает за активацию сульфатаз — ферментов, которые «вскрывают» защитную сульфатную оболочку кишечной слизи.
Ученые сравнивали состояние животных, заселенных только одним видом бактерий, и тех, кто получил оба вида сразу. Измеряли влажность кала, количество фекальных гранул от каждой мыши и анализировали транскриптом содержимого кишечника. Чтобы оценить состояние слизистого барьера, биологи использовали флуоресцентное окрашивание тканей и определяли уровень проницаемости кишечника с помощью специальных маркеров в плазме крови.
Эксперименты показали, что по отдельности ни Akkermansia, ни Bacteroides не вызывают у животных проблем со стулом. Патологический эффект возникал, только когда они работали вместе. Bacteroides с помощью сульфатаз снимала с муцина защитные группы, после чего Akkermansia переваривала белок слизи. В результате кишечник не мог удерживать воду. Влажность стула снизилась, а количество гранул в кишечнике возросло. Примечательно, что у мышей, получивших мутантный штамм без сульфатаз, запор не развивался, даже несмотря на присутствие Akkermansia.
Авторы научной работы ввели понятие «бактериальный запор», при котором микробы-комменсалы лишают орган необходимой смазки. Муциновая слизь в толстой кишке работает подобно смазочному маслу в механизме. Когда бактерии уничтожают этот слой, трение возрастает, а кал теряет воду слишком быстро. Исследователи предполагают, что блокировка бактериальных сульфатаз или адресное подавление активности конкретных штаммов станет перспективным методом лечения пациентов, которым слабительные не помогают.
Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.
Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.
Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
