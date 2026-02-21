  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 февраля, 11:00
Максим Абдулаев
1

Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей

❋ 3.6

Группа японских биологов обнаружила новый механизм развития запоров, основанный на взаимодействии двух видов обычных кишечных бактерий. Микробы Akkermansia muciniphila и Bacteroides thetaiotaomicron при совместном проживании в кишечнике разрушают слой муцина — защитной слизи толстой кишки. Это лишает кишечник естественной смазки и приводит к быстрому всасыванию воды, обезвоживанию и застреванию каловых масс.

Биология
# бактерии
# запоры
# кишечная микробиота
Бактерия Ackermansia biwaensis, способная разлагать муцин / © Yodai Kobayashi et al., Microbiology Society, 2023

Хронический запор часто встречается у пациентов с болезнью Паркинсона, за десятилетия опережая основные симптомы недуга. Обычно причины запора связывают с нарушениями в работе нервной системы и моторики кишечника. Но слабительные часто не приносят облегчения, а значит, есть механизмы болезни, не связанные с моторикой.

Ранее ученые фиксировали повышенное содержание бактерий Akkermansia у таких пациентов, но не могли объяснить их влияние на плотность стула, так как этот микроб обычно считают полезным для обмена веществ. БАДы с Akkermansia даже продаются на маркетплейсах как помогающие похудеть.

Авторы исследования кишечных микробов, опубликованного в журнале Gut Microbes, решили проверить гипотезу о бактериальной природе недуга. Они проанализировали состав микробиоты 231 пациента с болезнью Паркинсона и 54 человек с хроническим идиопатическим запором. Также биологи вырастили гнотобиотических мышей — стерильных животных, кишечник которых заселяли строго определенные комбинации микробов. Для проверки роли конкретных белков ученые применили методы генной инженерии: они создали мутантный штамм B. thetaiotaomicron, лишенный гена anSME. Этот ген отвечает за активацию сульфатаз — ферментов, которые «вскрывают» защитную сульфатную оболочку кишечной слизи.

Ученые сравнивали состояние животных, заселенных только одним видом бактерий, и тех, кто получил оба вида сразу. Измеряли влажность кала, количество фекальных гранул от каждой мыши и анализировали транскриптом содержимого кишечника. Чтобы оценить состояние слизистого барьера, биологи использовали флуоресцентное окрашивание тканей и определяли уровень проницаемости кишечника с помощью специальных маркеров в плазме крови.

Эксперименты показали, что по отдельности ни Akkermansia, ни Bacteroides не вызывают у животных проблем со стулом. Патологический эффект возникал, только когда они работали вместе. Bacteroides с помощью сульфатаз снимала с муцина защитные группы, после чего Akkermansia переваривала белок слизи. В результате кишечник не мог удерживать воду. Влажность стула снизилась, а количество гранул в кишечнике возросло. Примечательно, что у мышей, получивших мутантный штамм без сульфатаз, запор не развивался, даже несмотря на присутствие Akkermansia.

Авторы научной работы ввели понятие «бактериальный запор», при котором микробы-комменсалы лишают орган необходимой смазки. Муциновая слизь в толстой кишке работает подобно смазочному маслу в механизме. Когда бактерии уничтожают этот слой, трение возрастает, а кал теряет воду слишком быстро. Исследователи предполагают, что блокировка бактериальных сульфатаз или адресное подавление активности конкретных штаммов станет перспективным методом лечения пациентов, которым слабительные не помогают.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
87 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# бактерии
# запоры
# кишечная микробиота
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Криптография
Музей криптографии
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Проблемы межзвездного полета: научные барьеры на пути к звездам
Экспериментаниум
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Юбилей станции «Мир»: взгляд изнутри
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
22 Фев
Бесплатно
Животные в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
23 Фев
850
Генетика в СССР в условиях лысенковщины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
850
Чувство ритма. Нейробиология точности
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 февраля, 16:36
Александр Березин

Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.

Медицина
# близорукость
# здоровье
# зрение
# медицина
19 февраля, 13:57
Татьяна Зайцева

Дендрохронология позволила установить точный возраст деревянного гроба «принцессы из Багича»

Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.

Археология
# гроб
# датировка
# дендрохронология
# Железный век
20 февраля, 08:00
Максим Абдулаев

Древние предки эукариот научились дышать кислородом до симбиоза с бактериями

Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.

Биология
# анаэробные микроорганизмы
# археи
# аэробные микробы
# кислородная катастрофа
# митохондрии
# эндосимбиоз
17 февраля, 10:00
ФизТех

Астрофизики раскрыли механизм образования воды на астероидах

Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.

ФизТех
# астероид
# астрофизика
# вода
# реголит
# солнечный ветер
17 февраля, 14:25
Любовь С.

Межзвездная комета 3I/ATLAS «вскипела» после сближения с Солнцем

Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.

Астрономия
# NASA
# spherex
# водяной лед
# кометы
# межзвездный объект
# перигелий
17 февраля, 09:30
СПбГУ

В СПбГУ ускорили поиск неоптерина в крови

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.

СПбГУ
# биомаркеры
# иммунитет
# инфекции
# кровь
# наночастицы
# технологии
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Две бактерии-комменсала сообща разрушили защитную слизистую стенку кишечника и вызвали хронический запор у мышей

    21 февраля, 11:00

  2. Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

    21 февраля, 10:00

  3. Астрономы создали первую радиокарту северной части неба

    21 февраля, 09:40

  4. Эпидемию близорукости вызвали совсем не экраны смартфонов

    20 февраля, 16:36
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Pan Dym
26 секунд назад
Vitaliy, Франция, Индия, Китай. Что интернета нет самому «забить»?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Pan Dym
2 минуты назад
Фарида, Жалко, что не «твой великий Татарстан», ну да ладно... Смотри, реально считаешь, что построить 30 ректоров в чужой стране и 30 в своей, это хуже

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Vlad
23 минуты назад
Pan, изя обиделся что арабы не позвали альтернативно одаренных пастухов пилить чужое для них бабло? Золотой телец покоя не даёт?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Николай Стовпяга
23 минуты назад
С кубом ничего не получилось, самое время перейти на сферу))))

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Александр Бутюгин
32 минуты назад
Весь материальный (вещественный) мир построен из химических элементов. Вполне естественно, что коммуникации (т.е. взаимосвязь) между элементами

У растений нашли систему коммуникаций через корни

reiter of sky ostman
37 минут назад
Для меня, самые потрясающие во Вселенной объекты, это радиогалактики. Поэтому я жду новые фотографии этих объектов, во всех их проявлениях.

Астрономы создали первую радиокарту северной части неба

Александр Бутюгин
38 минут назад
В принципе, относительно давно установлено, что растения в стрессе привлекают вредителей. Так какзываемые вредители и патогены в биосфере

Бабочки «прислушались» к растениям при выборе места для кладки яиц

reiter of sky ostman
50 минут назад
Сергей, истину мы никогда не узнаем. Но узнаем тысячи гипотез, как в этой статье. В конце концов, интересные варианты предлагаются, в бесполезных

«Маленькие красные точки» связали со вспышками от разрушения массивных звезд 

Александр Бутюгин
53 минуты назад
Так как генетический аппарат - это фактически программа, то правильнее было бы сказать, что там заложена была эта способность.

Древние предки эукариот научились дышать кислородом до симбиоза с бактериями

Герман Нарыжный
1 час назад
Kate, да я даже поставить лайки авторам комментариев здесь не могу. На каждую статью в интернете нужна процедура верификации, даже для лайков. Это

Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?

Vlad Parygin
1 час назад
Autotrade222, Русь с 5 века все никак не вымрет.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Vlad Parygin
1 час назад
Евгений, это фото из самого Китая. У них культурное лесоводство. Без валежника. А у нас деловой лес портится от валежника. Слишком много грибка.

Динамика вырубки лесов в странах мира

Иван
2 часа назад
На вид прям Пилатус 24ый )))

Honda представила свой первый частный самолет, способный самостоятельно садиться

Владимир Максимов
2 часа назад
Сергей, так реальная атмосфера это максимум 50 км, а трос длиной 36000 км.

Возможно ли создать «космический лифт», допустим, в районе экватора? Это позволит удерживать станцию на постоянной орбите за счет скорости вращения земли, снижая нагрузку на поддерживающую конструкцию из-за собственного веса? Или же всё намного сложнее? 

Владимир Максимов
2 часа назад
Владимир, я считаю это утопией, но причем здесь набор скорости, ты что-то не додумал.

Возможно ли создать «космический лифт», допустим, в районе экватора? Это позволит удерживать станцию на постоянной орбите за счет скорости вращения земли, снижая нагрузку на поддерживающую конструкцию из-за собственного веса? Или же всё намного сложнее? 

Anatoliy Zamotaev
2 часа назад
Василий, ну уж если Вы кого-то упрекаете в некомпитентности, то извольте до конца вникнуть в тему. В лифте используются конаты а не трос. И да это

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Genghis Khan
2 часа назад
андрей, ты-то умеешь хоть на каком-нибудь иностранном, хотя бы так же, письменно излагать?

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Genghis Khan
2 часа назад
Muhsiyn, ну зачем вы пытаетесь объяснить русским очевидные вещи? Этот народ не умеет видеть фактов. У них с эсминца в доке сразу 2 гребных винта на

Инфографика: в каких странах есть атомный подводный флот 

Vitaliy E Vas
2 часа назад
Андрей, У них коренного населения всего десяток миллионов. Остальные - рабы. У нас тоже мультимиллионеры все меценаты )))

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Vitaliy E Vas
2 часа назад
Pan, Тогда расскажите нам, необразованным, какая страна ещё использует технологии замкнутого ядерно-топливного цикла?

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно