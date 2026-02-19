Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлен проект самого большого в мире сферического здания

Представители компании Moon World Resorts предложили воплотить в жизнь амбициозную идею — воссоздать ощущение прогулки по Луне внутри гигантской сферы здесь, на Земле.

Рендер самого большого сферического здания в мире / © Moon World Resorts

Новая инициатива получила название Moon. Точное место строительства пока не определено. Хотя логичным вариантом могла бы стать Саудовская Аравия, в пресс-релизе среди потенциальных стран указаны Австралия, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Польша, Испания, Таиланд, США и ОАЭ.

Если проект воплотят в жизнь, его центральным элементом станет крупнейшее и самое высокое в мире по-настоящему сферическое здание. Диаметр конструкции составит 271 метр, а высота — 312 метров.

Внутри сферы разместится курортный комплекс с главным акцентом на гостиницу на 4000 номеров. На уровне земли планируются конгресс-центр, площадки для мероприятий, рестораны и зоны отдыха.

Однако главной достопримечательностью станет «аутентичная» имитация лунной поверхности. Посетителям обещают возможность ощутить, каково это — ходить по Луне. Каким именно образом будет достигнут подобный эффект, пока не раскрывается, но задача выглядит крайне амбициозной.

Представители компании Moon World Resorts заявили, что при благоприятном развитии событий комплекс может открыться уже к 2032 году. Однако на данном этапе проект остается во многом концептом — так что скафандр пока можно не паковать.