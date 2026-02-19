Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Представлен проект самого большого в мире сферического здания
Представители компании Moon World Resorts предложили воплотить в жизнь амбициозную идею — воссоздать ощущение прогулки по Луне внутри гигантской сферы здесь, на Земле.
Новая инициатива получила название Moon. Точное место строительства пока не определено. Хотя логичным вариантом могла бы стать Саудовская Аравия, в пресс-релизе среди потенциальных стран указаны Австралия, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Польша, Испания, Таиланд, США и ОАЭ.
Если проект воплотят в жизнь, его центральным элементом станет крупнейшее и самое высокое в мире по-настоящему сферическое здание. Диаметр конструкции составит 271 метр, а высота — 312 метров.
Внутри сферы разместится курортный комплекс с главным акцентом на гостиницу на 4000 номеров. На уровне земли планируются конгресс-центр, площадки для мероприятий, рестораны и зоны отдыха.
Однако главной достопримечательностью станет «аутентичная» имитация лунной поверхности. Посетителям обещают возможность ощутить, каково это — ходить по Луне. Каким именно образом будет достигнут подобный эффект, пока не раскрывается, но задача выглядит крайне амбициозной.
Представители компании Moon World Resorts заявили, что при благоприятном развитии событий комплекс может открыться уже к 2032 году. Однако на данном этапе проект остается во многом концептом — так что скафандр пока можно не паковать.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пластичность мозга — его способность перестраиваться под влиянием приходящей информации. Это свойство необходимо для обучения и адаптации. Пластичность особенно высока в детском и юношеском возрасте, она помогает быстро выучить иностранный язык и освоить сложные моторные навыки (например, фигурное катание). Ресурс пластичности есть и у пожилых людей — благодаря альтернативным нейронным сетям они восстанавливаются после травмы или инсульта. Как выясняется, высокая пластичность это не всегда хорошо. Нарушение тонкого баланса между пластичностью и стабильностью может вести к неприятным последствиям, таким как хроническая боль, тиннитус (звон в ушах) и фобии.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Приблизительно 4,5 тысячи лет назад в Британии произошла быстрая и масштабная смена населения. Неолитические народы, построившие Стоунхендж и большинство других памятников, практически исчезли, их заменили представители другой культуры. Долгое время археологи спорили, откуда пришли новые люди, которым так быстро удалось покорить остров. Ответ нашла международная команда генетиков.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
