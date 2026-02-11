Слушатели узнают, почему эксперименты с ЭВМ и машинной графикой в СССР так и не переросли в индустрию.

Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР

О мероприятии

В 1995 году студия Pixar выпустила «Историю игрушек» — первый полнометражный мультфильм, полностью созданный с помощью компьютерной графики. И история анимации изменилась навсегда.

На студии «Союзмультфильм» тоже проводили эксперименты по внедрению новых технологий. ЭВМ помог оживить футбольный мяч в спортивной комедии. На мультхорроре полноценным соавтором художника стал… ксерокс. Импортная японская техника вдохновила целую франшизу с уникальным визуальным решением. А пионер компьютерной мультипликации в СССР эмигрировал в США и получил «Оскар»… за эффекты к «Хищнику» с Арнольдом Шварценеггером.

Историк кино и журналист Николай Корнацкий расскажет, почему эксперименты с ЭВМ и машинной графикой так и не переросли в индустрию.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно