О мероприятии

Мозжечок долго считали «моторной бухгалтерией». А потом выяснилось, что он участвует и в эмоциональной регуляции, и во внимании, и в воображении. Даже в речи. Но главное — он умеет оттачивать действия и состояния до тончайших нюансов. Как возникает эта точность?

Можно ли быть точным не только в движении, но и в мысли, эмоции, реакции? Ответы на эти и многие другие вопросы даст учитель биологии и популяризатор науки Сергей Лопатин.