3 октября, 08:04
КБГУ
Полимеры вместо удобрений показали стопроцентную всхожесть кукурузы и подсолнечника

Ученые КБГУ и МГУ провели уникальный эксперимент, посвященный использованию инновационных полимеров в качестве удобрений. Исследования проходили на экспериментальном поле ботанического сада КБГУ, где ученые сосредоточились на двух культурах, наиболее характерных для Северо-Кавказского региона, — кукурузе и подсолнечнике. Выяснилось, что растения, обработанные полимерами, имеют более совершенные початки с большим количеством зернышек. После завершения эксперимента исследователи смогут предложить агропроизводителям новые рецептуры для замены традиционных удобрений, которые часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

# кукуруза
# подсолнухи
# полимеры
# сельское хозяйство
# удобрения
Полимеры оказали лучшее воздействие на кукурузу и подсолнечник, чем традиционные удобрения / © Gilles Seguin, unsplash.com

Первоначальные результаты эксперимента были представлены на всероссийской конференции «Полимеры для сельского хозяйства». Проректор КБГУ по научно-исследовательской работе, директор центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий вуза, член-корреспондент РАН Светлана Хаширова и исполняющий обязанности директора научно-образовательного центра «Ботанический сад» КБГУ Мурат Бахов отметили, что полиэлектролиты показали себя как эффективный регулятор роста, обеспечивая удержание влаги в почве, предотвращая ее испарение.

Высокое содержание азота в этих полимерах также позволило им выступать в роли «умного удобрения», что способствовало практически стопроцентной всхожести семян. Ученые также выявили, что обработка почвы полимерами улучшила другие важные параметры, такие как зеленая масса и скорость созревания.

Светлана Хаширова подчеркнула, что на данный момент выявлены два перспективных полимера — один из МГУ и другой из КБГУ. Оба варианта продемонстрировали высокую эффективность в повышении урожайности и улучшении качества плодов.

«Проект КБГУ и МГУ может стать важным шагом к более экологичным методам ведения сельского хозяйства, так как полимеры нетоксичны и водорастворимы. Это особенно актуально в условиях изменения климата и растущих требований к продовольственной безопасности», – отметила Светлана Хаширова.

Ученые планируют продолжить исследования, расширяя эксперимент на другие культуры и регионы.

«Окончательные результаты по повышению урожайности и белковой ценности будут подведены через месяц, но уже сейчас видно, что растения, обработанные полимерами, имеют более совершенные початки с большим количеством зернышек», – пояснила проректор КБГУ.

После завершения эксперимента исследователи смогут предложить агропроизводителям новые рецептуры для замены традиционных удобрений, которые часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
17 статей
КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
