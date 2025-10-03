Полимеры вместо удобрений показали стопроцентную всхожесть кукурузы и подсолнечника

Ученые КБГУ и МГУ провели уникальный эксперимент, посвященный использованию инновационных полимеров в качестве удобрений. Исследования проходили на экспериментальном поле ботанического сада КБГУ, где ученые сосредоточились на двух культурах, наиболее характерных для Северо-Кавказского региона, — кукурузе и подсолнечнике. Выяснилось, что растения, обработанные полимерами, имеют более совершенные початки с большим количеством зернышек. После завершения эксперимента исследователи смогут предложить агропроизводителям новые рецептуры для замены традиционных удобрений, которые часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Первоначальные результаты эксперимента были представлены на всероссийской конференции «Полимеры для сельского хозяйства». Проректор КБГУ по научно-исследовательской работе, директор центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий вуза, член-корреспондент РАН Светлана Хаширова и исполняющий обязанности директора научно-образовательного центра «Ботанический сад» КБГУ Мурат Бахов отметили, что полиэлектролиты показали себя как эффективный регулятор роста, обеспечивая удержание влаги в почве, предотвращая ее испарение.

Высокое содержание азота в этих полимерах также позволило им выступать в роли «умного удобрения», что способствовало практически стопроцентной всхожести семян. Ученые также выявили, что обработка почвы полимерами улучшила другие важные параметры, такие как зеленая масса и скорость созревания.

Светлана Хаширова подчеркнула, что на данный момент выявлены два перспективных полимера — один из МГУ и другой из КБГУ. Оба варианта продемонстрировали высокую эффективность в повышении урожайности и улучшении качества плодов.

«Проект КБГУ и МГУ может стать важным шагом к более экологичным методам ведения сельского хозяйства, так как полимеры нетоксичны и водорастворимы. Это особенно актуально в условиях изменения климата и растущих требований к продовольственной безопасности», – отметила Светлана Хаширова.

Ученые планируют продолжить исследования, расширяя эксперимент на другие культуры и регионы.

«Окончательные результаты по повышению урожайности и белковой ценности будут подведены через месяц, но уже сейчас видно, что растения, обработанные полимерами, имеют более совершенные початки с большим количеством зернышек», – пояснила проректор КБГУ.

КБГУ 17 статей КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.