Астрономы создали первую радиокарту северной части неба
Зафиксировав более десяти миллионов экстремальных космических объектов с помощью сети радиотелескопов LOFAR, ученые разработали первую детализированную карту северной части неба в низкочастотном диапазоне. Обзор обеспечил крупнейшую выборку активно «питающихся» сверхмассивных черных дыр и позволил изучить процессы, практически невидимые для оптических наблюдений.
Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) находятся в центрах почти всех массивных галактик. Когда на них падает вещество, часть энергии выбрасывается в виде гигантских джетов — струй плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей. Эти структуры могут влиять на эволюцию галактик и их окружение. Особенно ярко джеты и связанные с ними магнитные поля светятся в радиодиапазоне, позволяя астрономам прослеживать энергетические процессы, формирующие крупномасштабную структуру Вселенной.
Третий релиз обзора LOFAR Two-metre Sky Survey охватил 88 процентов северной части неба. Наблюдения велись более десяти лет с помощью распределенной сети из десятков антенн в Нидерландах и других странах Европы. Поскольку этот астрономический инструмент работает как единый интерферометр, он достиг разрешения в несколько угловых секунд и высокой чувствительности на частотах 120-168 мегагерц. Всего астрономы собрали около 18,6 петабайт данных, а их обработка заняла свыше 20 миллионов часов вычислений.
Особенно сложным оказалось искажение сигнала, возникающее при прохождении радиоволн через ионосферу Земли. Чтобы компенсировать искажения, ученые разработали новые алгоритмы калибровки и автоматизированные конвейеры обработки. В результате им удалось создать самые чувствительные на сегодня широкоугольные радиокарты неба и каталог из 13,7 миллиона источников.
Новая карта существенно меняет представления о разнообразии активных ядер галактик: исследователи пришли к выводу, что свойства джетов зависят не только от массы черной дыры, но и от характеристик самой галактики и ее среды. Обзор также позволил измерить темпы звездообразования в миллионах галактик, влияющие на магнитные поля, простирающиеся на миллионы световых лет.
Более того, карта выявила редкие и необычные объекты: новые остатки сверхновых, одни из самых протяженных и древних радиогалактик, переменные радиоисточники и сигналы, вероятно, связанные с взаимодействием светил и экзопланет.
Таким образом, результаты научной работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, стали фундаментальной базой для сотен будущих исследований — и еще одним шагом к созданию более полной картины радиовселенной, ключевую роль в которой играют магнитные поля, экстремальные ускорения частиц и мощные джеты.
Больше трети населения мира близоруки, а еще в 2000 году эта доля была в 1,5 раза ниже. Причины массового ухудшения зрения огромного числа людей активно обсуждаются учеными. Авторы новой работы считают, что прежние подходы боролись с проблемой не с того конца.
Польские ученые разрешили многолетний спор о расходившихся почти на столетие результатах двух методов датировки захоронения женщины римского железного века, которую называют «принцессой из Багича». Точку в этом вопросе позволил поставить дендрохронологический анализ ее деревянного гроба.
Исследование международной группы биологов показало, что асгард-археи, ближайшие микробные родственники эукариот, обладают генетическим аппаратом для кислородного дыхания. Это открытие опровергло представления о том, что общие предки всех растений, грибов и животных были строгими анаэробами и жили в бескислородной среде. Вероятно, археи научились использовать кислород еще до симбиоза с бактериями, которые впоследствии стали митохондриями.
Ученые из Института космических исследований РАН и МФТИ раскрыли химический механизм, объясняющий появление молекул воды на поверхностях астероидов.
Пройдя перигелий 30 октября 2025 года — ближайшую к Солнцу точку на своей траектории, — 3I/ATLAS буквально взорвалась активностью: объект выбросил мощные потоки воды, монооксида углерода (СО), углекислого газа (СО₂) и органических молекул, превратившись в полноценную комету. Наблюдения с помощью космической обсерватории SPHEREx впервые позволили увидеть, как вещество из другой звездной системы начинает полностью испаряться под Солнцем, раскрывая свой изначальный химический состав.
Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета разработали эффективный способ обнаружения в крови важнейшего биомаркера иммунитета — неоптерина — с помощью нанотехнологий и лазера.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
