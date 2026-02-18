  • Добавить в закладки
Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 февраля, 08:52
Рейтинг: +796
Посты: 1865

Архитектура будущего: 12 интересных строек Китая, которые завершат уже в 2026 году

Журналисты ведущего в мире онлайн-журнала посвященного архитектуре Dezeen опубликовали свой рейтинг 12 самых ожидаемых архитектурных проектов, которые должны завершить в Китае в этом году. Среди проектов, на которые стоит обратить внимание, — высотные штаб-квартиры двух ведущих китайских фирм в Шэньчжэне, отели на месте бывшего фарфорового завода и музей.

Штаб-квартира OPPO / © Zaha Hadid Architects
Штаб-квартира OPPO / © Zaha Hadid Architects

Штаб-квартира компании OPPO, одного из ведущих китайских производителей смартфонов, будет состоять из четырех взаимосвязанных башен, самая высокая из которых достигнет 200 метров. Проект британского бюро Zaha Hadid Architects объединяет башни плавными стеклянными формами, которые сужаются к основанию, создавая ощущение динамики и легкости. Внутри разместятся крупные атриумы, окруженные залитыми светом офисами открытой планировки — архитекторы стремились таким образом подчеркнуть «приверженность компании идее связности».

Центр культуры и искусства в Аньцзи / © MAD Architects
Центр культуры и искусства в Аньцзи / © MAD Architects

Пекинская студия MAD Architects завершит в этом году Центр культуры и искусства в Аньцзи (провинция Чжэцзян) — комплекс из шести площадок для искусства и культурных мероприятий. Его образ формируют изогнутые навесные крыши, напоминающие разбросанные бамбуковые листья. По словам архитекторов, плавные очертания зданий перекликаются с холмистым рельефом окружающих чайных плантаций.

Шанхайский Большой оперный театр / © Snøhetta
Шанхайский Большой оперный театр / © Snøhetta

Шанхайский Большой оперный театр — крупный культурный объект, спроектированный норвежским бюро Snøhetta, который откроется для публики спустя девять лет после победы в международном конкурсе. Главная особенность здания — винтовая крыша, спускающаяся к земле эффектной спиральной лестницей. По замыслу авторов, форма напоминает раскрывающийся веер. Ступенчатая кровля соединяется с набережной площадью и сможет служить как общественным пространством, так и сценой для масштабных мероприятий.

Hotel Indigo и EVEN Hotels, Цзиндэчжэнь / © Neri&Hu
Hotel Indigo и EVEN Hotels, Цзиндэчжэнь / © Neri&Hu

Китайская студия Neri&Hu спроектировала два новых отеля на территории бывшего фарфорового завода в Цзиндэчжэне. Оба восьмиэтажных здания будут расположены на приподнятой площади. Черепичная кровля отсылает к силуэту старого завода, а в отделке комплекса используются красный бетон, красная керамика и красный кирпич.

Xinhu Hangzhou Prism, Ханчжоу / © OMA
Xinhu Hangzhou Prism, Ханчжоу / © OMA

Многофункциональный комплекс Xinhu Hangzhou Prism выделяется асимметричной формой, образованной двумя наклонными фасадами с выступающими кубическими балконами. По замыслу голландского бюро OMA, здание должно напоминать «вершину, устремленную в небо», а концепт вдохновлен древней китайской пословицей: «Наверху — небо, внизу — Сучжоу и Ханчжоу». В основании фасадов предусмотрен крупный проем, ведущий в открытый для публики «сад-атриум».

Weilong New Residence, Хуэйчжоу / © Line+
Weilong New Residence, Хуэйчжоу / © Line+

Жилой комплекс Weilong New Residence предназначен для переселения сельских общин и нацелен на повышение качества жизни жителей. Проект студии Line+ из Ханчжоу вдохновлен концептом «укрепленной деревни хакка» — уникальной для южного Китая системы коллективного проживания нескольких поколений. Помимо жилья, в комплексе предусмотрены образовательные, культурные и коммерческие функции.

Музейный комплекс Великого канала, Ханчжоу / © Herzog & de Meuron
Музейный комплекс Великого канала, Ханчжоу / © Herzog & de Meuron

Линейный музейный комплекс швейцарского бюро Herzog & de Meuron расположится вдоль Великого канала Китая — самой длинной и древней искусственной водной артерии мира, протянувшейся более чем на 1 600 километров от Пекина до Ханчжоу. Архитекторы сравнивают вытянутую форму здания с «изящным мазком китайской кисти, рассказывающим историю канала», а волнистый стеклянный фасад напоминает поверхность воды. Общая площадь выставочных пространств составит 50 000 квадратных метров на двух уровнях. Под приподнятыми галереями разместятся общественные зоны и площадки для мероприятий.

Культурный комплекс Ziyouji, Сяньнин / © Büro Ziyu Zhuang
Культурный комплекс Ziyouji, Сяньнин / © Büro Ziyu Zhuang

Немецко-китайская студия Büro Ziyu Zhuang (BUZZ) спроектировала группу скульптурных зданий для бутик-комплекса Ziyouji в провинции Хубэй. В состав войдут художественный музей, башня для медитации, арт-мастерская и книжный магазин искусства — формируя открытую общественную архитектурную зону. Проект сочетает монументальность и природный ландшафт, создавая серию выразительных архитектурных доминант.

Штаб-квартира China Merchants Bank, Шэньчжэнь / © Foster + Partners
Штаб-квартира China Merchants Bank, Шэньчжэнь / © Foster + Partners

В Шэньчжэне завершится строительство 388-метрового небоскреба для China Merchants Bank по проекту британской студии Foster + Partners. Фасад образован треугольными стеклянными панелями, установленными под разными углами и формирующими арочные структуры, усиливающие виды на залив Шэньчжэнь. Архитекторы вдохновлялись традиционным китайским искусством складывания бумаги.

Центр художественных выставок Luzhou, Ухань / © Studio Link-Arc
Центр художественных выставок Luzhou, Ухань / © Studio Link-Arc

Центр Luzhou будет состоять из нескольких объемов с плавными очертаниями, объединенных зеленой кровлей. Внутри разместятся выставочные залы, рестораны, торговые и развлекательные пространства. Проект студии Link-Arc, лауреата премии Dezeen Awards China в номинации «Архитектор года», вдохновлён водной тематикой и рябью волн, отражая расположение у воды. Комплекс призван стать новой культурной доминантой Уханя наряду с планируемыми соседними объектами — театром по проекту Со Фудзимото и библиотекой Snøhetta.

Jing Brand Development, Ухань / © Aedas
Jing Brand Development, Ухань / © Aedas

Многофункциональный комплекс на берегу Янцзы спроектирован международной студией Aedas для бренда китайского байцзю Jing. Две башни — офисная высотой 180 метров и гостиничная высотой 100 метров — задуманы как «паруса на реке» и объединены общим стилобатом. Плавные формы стилобата навеяны движением льющегося напитка Jing. Шоурум бренда на углу участка выполнен в форме рюмки и будет служить одновременно выставочным и общественным пространством.

Центр автоспортивного опыта Lynk&Co, Чэнду / © Muda Architects
Центр автоспортивного опыта Lynk&Co, Чэнду / © Muda Architects

Местная студия Muda Architects представит многоуровневый шоурум для автомобильного бренда Lynk&Co на международном автодроме Tianfu в Чэнду. Деконструктивистская архитектура отсылает к дизайну спортивных моделей бренда: фасады облицованы серебристыми алюминиевыми панелями с динамичными изгибами. Архитекторы описывают проект как «футуристический корабль, соединяющий трассу, город, традицию и энергию инноваций».

