Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
4 февраля, 08:41
Марсоход Perseverance выполнил первую поездку, полностью спланированную ИИ

Марсоход Perseverance впервые в своей истории проехал по поверхности Марса по маршруту, полностью спланированному искусственным интеллектом (ИИ).

# NASA
# Perseverance
# ИИ
# космос
# Марс
# Роботы
# технологии
Марсоход Perseverance / © NASA
Марсоход Perseverance / © NASA

Эксперимент прошел в декабре 2025 года и показал, что ИИ способен самостоятельно и безопасно прокладывать путь марсохода по сложному, пересеченному рельефу без участия специалистов с Земли. Обычно такое планирование — трудоемкая задача, которую ежедневно выполняют инженеры.

По словам администратора NASA Джареда Айзекмана, демонстрация наглядно показала, насколько продвинулись технологии и как они расширяют возможности исследования других планет. Он отметил, что автономные системы помогут будущим миссиям работать эффективнее, быстрее реагировать на опасный рельеф и увеличивать научную отдачу, особенно по мере удаления аппаратов от Земли.

Из-за того что Марс находится в среднем в 225 миллионах километров от Земли, управление в реальном времени невозможно. Поэтому на протяжении десятилетий маршруты марсоходов планировались вручную: специалисты анализировали снимки и состояние аппарата, после чего прокладывали путь с короткими участками — обычно не более 100 метров — чтобы снизить риск столкновения с опасными объектами. Эти команды затем передавались на Марс через сеть дальней космической связи NASA.

В этот раз тестовый заезд с участием ИИ был организован Лабораторией реактивного движения NASA совместно с компанией Anthropic, использовавшей ИИ-модель Claude. Искусственный интеллект анализировал те же данные, что и люди: снимки с аппарата Mars Reconnaissance Orbiter и цифровые модели рельефа. На их основе он распознавал камни, крутые склоны и участки с валунами, после чего строил оптимальный маршрут.

Маршрут состоял из навигационных точек — координат на поверхности, которые марсоход должен был последовательно достигать. В ходе двух тестовых поездок Perseverance проехал почти 460 метров. Перед отправкой команд на Марс специалисты тщательно проверили план с помощью детальной цифровой копии марсохода, чтобы убедиться в его безопасности.

