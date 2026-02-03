Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Сингапур станет первой в мире площадкой для испытаний самолетов с инновационными двигателями
Сингапур станет первой в мире страной, где будет создан реальный аэропортовый полигон для тестирования самолетов нового поколения с двигателями Open Fan.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали на саммите Changi Aviation Summit, накануне авиасалона Singapore Airshow. Документ стал важной вехой как для глобальных программ развития авиационных двигателей, так и для амбиций города-государства в сфере авиации.
Соглашение заключили Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS), Airbus и компания CFM International. В его рамках Сингапур проведет практические испытания двигателей открытого вентилятора, разрабатываемых в рамках программы CFM Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE). Ожидается, что работы продлятся несколько лет и будут проводиться либо в международном аэропорту Чанги, либо в аэропорту Селетар.
Согласно соглашению, Сингапур станет первой действующей аэропортовой средой, в которой будет изучаться интеграция двигателей Open Fan в повседневные авиационные операции. Двигатели Open Fan призваны обеспечить рекордную степень двухконтурности (параметр, показывающий отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур: чем больше его величина, тем больший коэффициент полезного действия двигателя можно получить). Степень двухконтурности будет 60:1 против 12:1 у современных турбовентиляторов.
В CAAS заявили, что основной задачей испытательной площадки станет разработка комплексной модели готовности аэропортов к внедрению таких двигателей.
В частности, будет оцениваться взаимодействие новых конструктивных решений самолётов и двигателей с существующей инфраструктурой аэропортов — рулежными дорожками, перронами и зонами технического обслуживания. Также специалисты изучат, какие изменения потребуются в наземных и воздушных операционных процедурах для поддержки новой технологии.
В качестве площадок рассматриваются как Чанги — один из самых загруженных международных авиаузлов мира, так и Селетар, обслуживающий деловую и региональную авиацию. Использование действующих аэропортов является принципиально важным элементом проекта, поскольку позволяет наблюдать за работой самолетов с двигателями Open Fan в реалистичных условиях высокой эксплуатационной нагрузки.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
