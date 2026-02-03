Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сингапур станет первой в мире площадкой для испытаний самолетов с инновационными двигателями

Сингапур станет первой в мире страной, где будет создан реальный аэропортовый полигон для тестирования самолетов нового поколения с двигателями Open Fan.

Концепт авиалайнера с двигателями Open Fan / © CFM

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали на саммите Changi Aviation Summit, накануне авиасалона Singapore Airshow. Документ стал важной вехой как для глобальных программ развития авиационных двигателей, так и для амбиций города-государства в сфере авиации.

Соглашение заключили Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS), Airbus и компания CFM International. В его рамках Сингапур проведет практические испытания двигателей открытого вентилятора, разрабатываемых в рамках программы CFM Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE). Ожидается, что работы продлятся несколько лет и будут проводиться либо в международном аэропорту Чанги, либо в аэропорту Селетар.

Согласно соглашению, Сингапур станет первой действующей аэропортовой средой, в которой будет изучаться интеграция двигателей Open Fan в повседневные авиационные операции. Двигатели Open Fan призваны обеспечить рекордную степень двухконтурности (параметр, показывающий отношение расхода воздуха через внешний контур двигателя к расходу воздуха через внутренний контур: чем больше его величина, тем больший коэффициент полезного действия двигателя можно получить). Степень двухконтурности будет 60:1 против 12:1 у современных турбовентиляторов.

В CAAS заявили, что основной задачей испытательной площадки станет разработка комплексной модели готовности аэропортов к внедрению таких двигателей.

В частности, будет оцениваться взаимодействие новых конструктивных решений самолётов и двигателей с существующей инфраструктурой аэропортов — рулежными дорожками, перронами и зонами технического обслуживания. Также специалисты изучат, какие изменения потребуются в наземных и воздушных операционных процедурах для поддержки новой технологии.

В качестве площадок рассматриваются как Чанги — один из самых загруженных международных авиаузлов мира, так и Селетар, обслуживающий деловую и региональную авиацию. Использование действующих аэропортов является принципиально важным элементом проекта, поскольку позволяет наблюдать за работой самолетов с двигателями Open Fan в реалистичных условиях высокой эксплуатационной нагрузки.