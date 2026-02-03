Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году

В 2026 году миру предстоит столкнуться с новыми неопределенностями. Богатство не делает миллиардеров невосприимчивыми к глобальным бурям. На инфографике показано, что тревожит миллиардеров в 2026 году.

Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году / © Bruno Venditti, Visual Capitalist

Согласно результатам опроса UBS Billionaire Survey 2025, тарифы, геополитические конфликты и политическая неопределенность возглавляют список рисков, беспокоящих миллиардеров в 2026 году. При этом опрос показал и региональные различия. Так, миллиардеров Азиатско-Тихоокеанского региона сильнее беспокоят тарифы, а в Северной и Южной Америках скорее тревожатся из-за инфляции и глобальных конфликтов.

Большинство миллиардеров (66%), принявших участие в опросе, назвали тарифы главной проблемой предстоящего года. Геополитические конфликты вызывают беспокойство у 63% респондентов, а политическая неопределенность — у 59%.

Также миллиардеры тревожатся из-за роста инфляции, долгового кризиса, налогов и глобальной рецессии. Повышение процентной ставки и сбои в цепочках поставок беспокоят по 19% опрошенных.

Технологические сбои и изменение климата — глобальные проблемы, регулярно обсуждаемые в СМИ. Однако для миллиардеров эти темы оказались менее значимыми, нежели экономические и политические волнения.