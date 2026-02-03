  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
3 февраля, 22:01
Рейтинг: +153
Посты: 495

Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году

В 2026 году миру предстоит столкнуться с новыми неопределенностями. Богатство не делает миллиардеров невосприимчивыми к глобальным бурям. На инфографике показано, что тревожит миллиардеров в 2026 году.

Сообщество
# геополитика
# Инфографики
# миллиардеры
# проблемы
# рейтинг
# экономика
Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году / © Bruno Venditti, Visual Capitalist
Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году / © Bruno Venditti, Visual Capitalist

Согласно результатам опроса UBS Billionaire Survey 2025, тарифы, геополитические конфликты и политическая неопределенность возглавляют список рисков, беспокоящих миллиардеров в 2026 году. При этом опрос показал и региональные различия. Так, миллиардеров Азиатско-Тихоокеанского региона сильнее беспокоят тарифы, а в Северной и Южной Америках скорее тревожатся из-за инфляции и глобальных конфликтов. 

Большинство миллиардеров (66%), принявших участие в опросе, назвали тарифы главной проблемой предстоящего года. Геополитические конфликты вызывают беспокойство у 63% респондентов, а политическая неопределенность — у 59%.

Также миллиардеры тревожатся из-за роста инфляции, долгового кризиса, налогов и глобальной рецессии. Повышение процентной ставки и сбои в цепочках поставок беспокоят по 19% опрошенных.

Технологические сбои и изменение климата — глобальные проблемы, регулярно обсуждаемые в СМИ. Однако для миллиардеров эти темы оказались менее значимыми, нежели экономические и политические волнения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Роман Самарский
Роман Самарский
3 минуты назад
-
0
+
то есть вы, журналисты, редакция, вполне себе не малого издательства, которые пишут и позиционируют себя в русскоязычном сегменте, освещаете иностранную новость и даже не удосужились перевести таблицу для СВОИХ читателей? Кто вы после этого?
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
1400
Существуют ли разумные животные?
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Полет двуглавого орла. Какие дары Русь получила от Византии?
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 16:59
ИИМК РАН

Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.

ИИМК РАН
# Алтай
# артефакты
# археология
# история
# могильник
# Россия
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. На спутнике Юпитера зафиксировали крупнейшее извержение вулканов в Солнечной системе

    3 февраля, 18:11

  2. Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

    3 февраля, 13:03

  3. В Австралии нашли древнейший след динозавра на континенте

    3 февраля, 12:31

  4. Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

    3 февраля, 12:07
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Роман Самарский
3 минуты назад
то есть вы, журналисты, редакция, вполне себе не малого издательства, которые пишут и позиционируют себя в русскоязычном сегменте, освещаете

Инфографика: что тревожит миллиардеров в 2026 году

Alex Ivanov
50 минут назад
killha, согласен.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Alex Ivanov
52 минуты назад
Логичный список. Очень похоже на правду.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Илья Полушкин
1 час назад
Самые вкусные территории держали в плане качества почвы, климата

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Вячеслав Сухов
1 час назад
Российская империя была больше всё равно

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Vlad Ok
2 часа назад
Иван, меня интересует другое - каким местом нужно было думать, прикручивая старлинки на дроны и зная что его им отключат сразу же как обнаружат :) и

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Я
2 часа назад
Когда речь идёт о настоящих полётах и есть реальная угроза человеческой жизни, то естественным образом возникает очень много переносов из-за

NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода

tempo more
3 часа назад
Игорь, когда я писам "мы" я вас тоже имел в виду. У меня нет мании величия, трусы поменяйте, а то вонять будет.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Евгений Фащевских
3 часа назад
Foxtrot, тут вообще походу какие-то кремленацисты с укроботами воюют🤦

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Евгений Фащевских
3 часа назад
Илья, вот насчёт ИМ БЫ непонятно, но тебе точно не мешало бы.... 🤣🤣🤣

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Estes
3 часа назад
Ден, не воевать, а подавлять на оккупированных территориях , в африке например.

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Bakyt Mysa
3 часа назад
Сергей, в этом контексте слово "согласие", появилось только лет 100 назад, а дело происходило 60-70 тысяч лет назад

Неандертальцы и сапиенсы смешивались почти по всей Евразии

Алексей ВК
4 часа назад
Vlad, Сашко билый и другие украинцы в Чечне в 95м, украинские ракеты с экипажами в 2008 )

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Алексей Зайцев
4 часа назад
Valentin, садись на куй и лети 😁😁😁 дядь там сало уронили, беги быстрее поднимай, а то твой свиной пяточёк аж из Москвы видно

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Фотон Н
4 часа назад
Обиженка

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Андрей Степанов
4 часа назад
Пью, а в комментах вконтактика наоборот пишут, что статья это гнусный пасквиль об СССР. Видимо и правда хорошая статья, раз бомбит все крайности

Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР

Sam Dowson
5 часов назад
Сейчас придёт буйный Трамп и предъявит Японии, что весь донный ил Тихого океана - его, ибо прибрежные воды Гавайских островов. Иначе получите

Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами

Foxtrot Uniform
6 часов назад
Sergey, в Тарагоне тоже)) Может быть, он не самый длинный, но смотрится ОХРЕНИТЕЛЬНО!

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

Mikhail Khramov
6 часов назад
Александр, а причем тут 90% влажность? 90% при -32°С - это очень сухой воздух, в нем столько же воды, сколько при 5,6% относительной влажности при 0°С или 1,5%

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Foxtrot Uniform
6 часов назад
Евгений, он не думает. За него уже Соловьев (который зачем-то (??) имел 2 виллы на Комо) подумал и сказал.

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно