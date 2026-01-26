Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самый быстрый в мире бизнес-джет получил сертификацию ЕС
Самый быстрый гражданский самолет в мире получил сертификат Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).
Разработанный компанией Bombardier бизнес-джет Global 8000 имеет дальность полета 14 800 километров, потолок высоты до 15,5 тысячи метров и способен развивать скорость до 1150 километров в час. Салон рассчитан на 19 пассажиров.
Помимо выдающейся дальности, самолет отличается исключительной маневренностью: его взлет и посадка сопоставимы с возможностями легкого реактивного самолета. Современная конструкция крыла с предкрылками на передней кромке позволяет эксплуатировать Global 8000 примерно на 30% большем числе аэродромов, чем у ближайшего конкурента.
Global 8000 получил сертификат типа Transport Canada 5 ноября 2025 года, а сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) — 19 декабря 2025 года. Самолет введен в эксплуатацию в декабре 2025 года.
В компании Bombardier отметили, что самолет обеспечивает исключительно плавный полет и лучшие характеристики всепогодной эксплуатации.
