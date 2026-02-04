Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX приостановила полеты ракеты Falcon 9 из-за проблемы с верхней ступенью

Компания SpaceX приостановила полеты своей основной ракеты Falcon 9, которой всего через семь дней предстоит отправить на МКС четырех космонавтов.

Верхняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 / © SpaceX

В понедельник, 2 февраля, ракета Falcon 9, как и планировалось, успешно вывела 25 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Однако после отделения полезной нагрузки верхняя ступень ракеты не выполнила маневр схода с орбиты, предназначенный для ее контролируемого сгорания в атмосфере Земли.

«Команды анализируют данные, чтобы определить первопричину неисправности и выработать корректирующие меры перед возобновлением полетов», — сообщила SpaceX в социальной сети X, одновременно объявив о временной приостановке запусков.

Falcon 9 — самая активно используемая ракета в мире. В 2025 году она совершила рекордные 165 запусков, а в текущем году на ее счету уже 14 стартов. При этом ракета отличается высокой надежностью: все миссии прошлого года завершились успешно, за исключением одного инцидента — запуска спутников Starlink 3 марта 2025 года. Тогда первая ступень Falcon 9 опрокинулась вскоре после посадки на морскую платформу и восстановлению не подлежала. При этом свою основную задачу она выполнила: ракета успешно вывела 21 спутник Starlink на орбиту.

Пока неясно, сколько продлится нынешняя пауза в запусках. Однако и SpaceX, и NASA, без сомнения, заинтересованы в скорейшем решении проблемы, поскольку впереди — весьма значимый запуск: пилотируемая миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС).

На данный момент старт Crew-12 запланирован на 11 февраля с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Это на четыре дня раньше первоначального графика: SpaceX и NASA ускорили подготовку миссии, чтобы вернуть экипаж МКС к штатной численности в семь человек.

С 15 января станция работает в режиме минимального экипажа из трех космонавтов, после того как четверо участников миссии Crew-11 покинули МКС на месяц раньше запланированного срока. Это стало первой в истории медицинской эвакуацией с орбитальной станции.