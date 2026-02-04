Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
SpaceX приостановила полеты ракеты Falcon 9 из-за проблемы с верхней ступенью
Компания SpaceX приостановила полеты своей основной ракеты Falcon 9, которой всего через семь дней предстоит отправить на МКС четырех космонавтов.
В понедельник, 2 февраля, ракета Falcon 9, как и планировалось, успешно вывела 25 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Однако после отделения полезной нагрузки верхняя ступень ракеты не выполнила маневр схода с орбиты, предназначенный для ее контролируемого сгорания в атмосфере Земли.
«Команды анализируют данные, чтобы определить первопричину неисправности и выработать корректирующие меры перед возобновлением полетов», — сообщила SpaceX в социальной сети X, одновременно объявив о временной приостановке запусков.
Falcon 9 — самая активно используемая ракета в мире. В 2025 году она совершила рекордные 165 запусков, а в текущем году на ее счету уже 14 стартов. При этом ракета отличается высокой надежностью: все миссии прошлого года завершились успешно, за исключением одного инцидента — запуска спутников Starlink 3 марта 2025 года. Тогда первая ступень Falcon 9 опрокинулась вскоре после посадки на морскую платформу и восстановлению не подлежала. При этом свою основную задачу она выполнила: ракета успешно вывела 21 спутник Starlink на орбиту.
Пока неясно, сколько продлится нынешняя пауза в запусках. Однако и SpaceX, и NASA, без сомнения, заинтересованы в скорейшем решении проблемы, поскольку впереди — весьма значимый запуск: пилотируемая миссия Crew-12 к Международной космической станции (МКС).
На данный момент старт Crew-12 запланирован на 11 февраля с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Это на четыре дня раньше первоначального графика: SpaceX и NASA ускорили подготовку миссии, чтобы вернуть экипаж МКС к штатной численности в семь человек.
С 15 января станция работает в режиме минимального экипажа из трех космонавтов, после того как четверо участников миссии Crew-11 покинули МКС на месяц раньше запланированного срока. Это стало первой в истории медицинской эвакуацией с орбитальной станции.
13 января 2026 года Международный астрономический союз официально сообщил о появлении в поле зрения первой кометы этого года — C/2026 A1 (MAPS). Ученый из Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о происхождении небесного тела, возможности его наблюдения с Земли и вероятности столкновения с нашей планетой.
Сапиенсы и неандертальцы, вероятно, вступали в контакты на огромной территории, протянувшейся через целый континент. Эти контакты, по мнению авторов нового исследования, не были редкими эпизодами, как ранее предполагали, а сам процесс длился на протяжении тысяч лет.
В конце 2024 года зонд NASA «Юнона» зарегистрировал извержение сразу нескольких вулканов на спутнике Юпитера Ио — самом геологически активном теле Солнечной системы. Выяснилось, что под поверхностью этой луны скрыта обширная сеть взаимосвязанных магматических резервуаров. Открытие меняет устоявшиеся представления о внутреннем строении спутника газового гиганта.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
6 Апреля, 2021
Возьмут ли вас в экспедицию на Марс? Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии