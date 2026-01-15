Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Корабль Crew Dragon покинул станцию в рамках первой медицинской эвакуации с МКС
Четыре космонавта, находившиеся на борту Международной космической станции (МКС), сегодня, 15 января, начали возвращение на Землю — более чем на месяц раньше первоначального графика. NASA приняло решение досрочно завершить миссию Crew-11 из-за нераскрытой медицинской проблемы у одного из членов экипажа.
Изначально экипаж должен был провести на МКС стандартную шестимесячную вахту и вернуться в конце февраля, однако их путь домой уже начался. Корабль Crew Dragon под названием Endeavour отстыковался от станции и уже направляется к Земле.
Руководители миссии NASA дали окончательное разрешение на отстыковку во вторник, 13 января. В официальном заявлении отмечалось, что погодные условия для приводнения корабля у берегов Калифорнии «выглядят превосходными».
Миссия Crew-11 стартовала к МКС 1 августа 2025 года. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Их возвращение планировалось только после прибытия экипажа Crew-12, который должен был сменить их на станции. Однако опасения, связанные с состоянием здоровья одного из астронавтов накануне выхода в открытый космос, намеченного на 8 января, быстро привели к решению о досрочном завершении миссии.
О завершении полета объявил администратор NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции в день отмены выхода в открытый космос. После этого экипажи на борту МКС начали подготовку к отлету, включая церемонию передачи командования, во время которой Майк Финк передал символический ключ от станции представителю «Роскосмоса» Сергею Кудь-Сверчкову.
Поскольку Crew-11 покидает станцию до прибытия Crew-12, на МКС временно остается сокращенный экипаж из трех человек: Сергей Кудь-Сверчков, его коллега-космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Крис Уильямс. Запуск миссии Crew-12 в настоящее время запланирован не ранее 15 февраля 2026 года.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Лесные пожары в России ежегодно наносят ущерб в миллиарды рублей и выбрасывают в атмосферу миллионы тонн парниковых газов. Для борьбы с ними создают противопожарные минерализованные полосы, но они быстро зарастают, требуя дорогостоящего и трудоемкого ухода. Ученые Пермского Политеха предложили, как можно удешевить этот процесс с помощью отходов содового производства. Это не требует переработки сырья, подавляет рост растений на 83% и позволяет эффективно и экономично защитить леса от огня и безопасно утилизировать промышленные отходы.
Доступ к чистой воде — глобальная проблема, особенно в удаленных районах и при чрезвычайных ситуациях. Положение усугубляют промышленные отходы, например, от лесопереработки и мебельного производства, которые загрязняют среду при утилизации. Обычные методы очистки (угольные фильтры, химические таблетки, мембраны) имеют недостатки: дорогое сырье, высокие энергозатраты, неприятный привкус, засорение. Они борются со следствием — грязной водой, — но не с ее причиной: токсичными выбросами от предприятий. В итоге ресурсы тратятся на очистку воды, которая продолжает загрязняться. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, превращающую многотоннажные отходы — лигносульфонаты и старые древесностружечные плиты — в действенные сорбенты для очистки воды, которые в три раза эффективнее коммерческих аналогов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
