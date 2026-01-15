Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Корабль Crew Dragon покинул станцию в рамках первой медицинской эвакуации с МКС

Четыре космонавта, находившиеся на борту Международной космической станции (МКС), сегодня, 15 января, начали возвращение на Землю — более чем на месяц раньше первоначального графика. NASA приняло решение досрочно завершить миссию Crew-11 из-за нераскрытой медицинской проблемы у одного из членов экипажа.

Космический корабль Crew Dragon Endeavour успешно отстыковался от МКС / © NASA

Изначально экипаж должен был провести на МКС стандартную шестимесячную вахту и вернуться в конце февраля, однако их путь домой уже начался. Корабль Crew Dragon под названием Endeavour отстыковался от станции и уже направляется к Земле.

Руководители миссии NASA дали окончательное разрешение на отстыковку во вторник, 13 января. В официальном заявлении отмечалось, что погодные условия для приводнения корабля у берегов Калифорнии «выглядят превосходными».

Миссия Crew-11 стартовала к МКС 1 августа 2025 года. В ее состав входят астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Их возвращение планировалось только после прибытия экипажа Crew-12, который должен был сменить их на станции. Однако опасения, связанные с состоянием здоровья одного из астронавтов накануне выхода в открытый космос, намеченного на 8 января, быстро привели к решению о досрочном завершении миссии.

О завершении полета объявил администратор NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции в день отмены выхода в открытый космос. После этого экипажи на борту МКС начали подготовку к отлету, включая церемонию передачи командования, во время которой Майк Финк передал символический ключ от станции представителю «Роскосмоса» Сергею Кудь-Сверчкову.

Поскольку Crew-11 покидает станцию до прибытия Crew-12, на МКС временно остается сокращенный экипаж из трех человек: Сергей Кудь-Сверчков, его коллега-космонавт Сергей Микаев и астронавт NASA Крис Уильямс. Запуск миссии Crew-12 в настоящее время запланирован не ранее 15 февраля 2026 года.