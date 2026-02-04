Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сон по правилу «7:1» способен продлить жизнь до четырех лет

Многие люди регулярно недосыпают, что может повлиять на состояние здоровья и даже сократить продолжительность жизни. Однако исследователи обнаружили, что соблюдение простых правил гигиены сна способно увеличить продолжительность жизни на два-четыре года.

Кадр из фильма «Патерсон» / © K5 International, Amazon MGM Studios

Ученые из Vitality и Лондонской школы экономики и политических наук провели совместное исследование, в котором использовали данные о 47 миллионах ночей сна, собранных с носимых устройств у 105 000 человек на протяжении нескольких лет. Авторы работы также проанализировали информацию о здоровье, благополучии, социально-экономических показателях и страховых выплатах.

Исследователи пришли к выводу, что следование правилам сна может значительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье. Ложась спать в интервале одного часового окна, люди могут снизить риск смерти на 31%.

Желающим продлить срок жизни, ученые посоветовали соблюдать правило сна «7:1». Это означает, что спать необходимо по семь часов, ложась в пределах одного часового окна. Если следовать этому хотя бы пять дней в неделю, можно увеличить продолжительность жизни до четырех лет.

Авторы исследования отметили, что лишь 10% участников следовали «оптимальным паттернам сна». Ученые предположили, что если 25% людей с плохими привычками начнут соблюдать правило «7:1», это может принести дополнительные 39 миллионов «лет жизни» в Великобритании (учитывая численность населения).

Сон человека контролируется внутренними биологическими часами, также известными как циркадный ритм. Ложась спать в одно и то же время, люди поддерживают этот ритм в норме. Организм как бы «учится» понимать, когда пришло время сна. Циркадный ритм отвечает за своевременную выработку мелатонина и кортизола. Мелатонин необходим для засыпания, а кортизол дает организму энергию для пробуждения и активности. Получается, одно и то же время отхода ко сну напрямую влияет на качество сна, уровень энергии и общее состояние здоровья.