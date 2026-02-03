Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами
Глубоководный эксперимент стал очередным шагом в долгосрочной стратегии Японии по обеспечению доступа к критически важным элементам, необходимым для электромобилей, электроники и оборонной промышленности.
Япония сделала новый шаг к освоению ресурсов океанского дна. В понедельник, 2 февраля, японское правительство объявило, что в ходе недавней испытательной миссии была успешно поднята осадочная порода, содержащая редкоземельные элементы, с глубины около 6000 метров.
Этот успех знаменует собой очередную попытку сократить сильную зависимость страны от Китая — ключевого поставщика элементов, жизненно важных для современных технологий и национальной безопасности.
Подъем образцов стал частью ускоренной реализации плана по добыче редкоземельных элементов с морского дна, впервые запущенного более десяти лет назад. Его актуальность резко возросла на фоне геополитической напряженности, наглядно продемонстрировавшей риски зависимости от одного доминирующего поставщика.
Государственное исследовательское судно должно вернуться в порт позже в этом месяце после установки специализированного оборудования в водах Японии вблизи острова Минами-Тори. Этот удаленный коралловый атолл, расположенный примерно в 2000 километрах к востоку от Токио, является самой восточной точкой японской территории. По данным ведомства, курирующего проект, система предназначена для подъема ила, содержащего редкоземельные элементы, с глубин от 5000 до 6000 метров.
Если оборудование оправдает ожидания, пробная добыча донных отложений может начаться уже в феврале 2027 года. Планируется поднимать на поверхность около 385 тонн осадка в сутки, чтобы определить, какие именно редкоземельные элементы присутствуют в породе и в каких концентрациях.
Редкоземельные элементы являются ключевыми компонентами смартфонов, электромобилей, ветряных турбин и современных систем вооружений. В настоящее время Китай доминирует в их добыче и переработке, что делает эти материалы мощным геополитическим инструментом.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
8 Июля, 2016
Шекспировские спутники Урана
3 Сентября, 2014
Жизнь и смерть звезд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии