Япония впервые подняла со дна океана ил с редкоземельными элементами

Глубоководный эксперимент стал очередным шагом в долгосрочной стратегии Японии по обеспечению доступа к критически важным элементам, необходимым для электромобилей, электроники и оборонной промышленности.

Научно-исследовательское судно «Чикю» Японского агентства морских и земных наук и технологий для освоения ресурсов океанского дна / © JAMSTEC

Япония сделала новый шаг к освоению ресурсов океанского дна. В понедельник, 2 февраля, японское правительство объявило, что в ходе недавней испытательной миссии была успешно поднята осадочная порода, содержащая редкоземельные элементы, с глубины около 6000 метров.

Этот успех знаменует собой очередную попытку сократить сильную зависимость страны от Китая — ключевого поставщика элементов, жизненно важных для современных технологий и национальной безопасности.

Подъем образцов стал частью ускоренной реализации плана по добыче редкоземельных элементов с морского дна, впервые запущенного более десяти лет назад. Его актуальность резко возросла на фоне геополитической напряженности, наглядно продемонстрировавшей риски зависимости от одного доминирующего поставщика.

Государственное исследовательское судно должно вернуться в порт позже в этом месяце после установки специализированного оборудования в водах Японии вблизи острова Минами-Тори. Этот удаленный коралловый атолл, расположенный примерно в 2000 километрах к востоку от Токио, является самой восточной точкой японской территории. По данным ведомства, курирующего проект, система предназначена для подъема ила, содержащего редкоземельные элементы, с глубин от 5000 до 6000 метров.

Если оборудование оправдает ожидания, пробная добыча донных отложений может начаться уже в феврале 2027 года. Планируется поднимать на поверхность около 385 тонн осадка в сутки, чтобы определить, какие именно редкоземельные элементы присутствуют в породе и в каких концентрациях.

Редкоземельные элементы являются ключевыми компонентами смартфонов, электромобилей, ветряных турбин и современных систем вооружений. В настоящее время Китай доминирует в их добыче и переработке, что делает эти материалы мощным геополитическим инструментом.