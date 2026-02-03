Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет
Гибридный беспилотный транспортный самолет YH-1000S, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики, успешно выполнил свой первый полет в городе Чунцин на юго-западе Китая.
Новая модификация создана с учетом потребностей мирового рынка и стала развитием проекта YH-1000, первый полет которого состоялся в мае 2025 года.
YH-1000S оснащен высокомощной гибридной силовой установкой, которая позволяет существенно сократить длину взлета и посадки, одновременно увеличив полезную нагрузку и дальность полета. Создание этого аппарата стало важным технологическим прорывом на стыке беспилотной авиации и автомобильной промышленности. Благодаря глубокой интеграции цепочек поставок и модульному принципу производства разработчикам удалось заметно снизить стоимость разработки и серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов.
Проект также ориентирован на развитие формирующейся низковысотной экономики и сектора беспилотной логистики, способствуя ускоренному сближению технологических и промышленных инноваций.
Спроектированный в соответствии с требованиями летной годности, YH-1000S представляет собой крупную беспилотную транспортную платформу, которой отводится важная роль в международных логистических перевозках, операциях по экстренному реагированию и ликвидации последствий стихийных бедствий, работах по модификации погоды, а также в мониторинге океанов и надзоре за морскими акваториями.
Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.
Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.
Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры
Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
