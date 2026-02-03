Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет

Гибридный беспилотный транспортный самолет YH-1000S, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики, успешно выполнил свой первый полет в городе Чунцин на юго-западе Китая.

Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет / © CMG

Новая модификация создана с учетом потребностей мирового рынка и стала развитием проекта YH-1000, первый полет которого состоялся в мае 2025 года.

Беспилотный грузовой самолет YH-1000S / © CMG

YH-1000S оснащен высокомощной гибридной силовой установкой, которая позволяет существенно сократить длину взлета и посадки, одновременно увеличив полезную нагрузку и дальность полета. Создание этого аппарата стало важным технологическим прорывом на стыке беспилотной авиации и автомобильной промышленности. Благодаря глубокой интеграции цепочек поставок и модульному принципу производства разработчикам удалось заметно снизить стоимость разработки и серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов.

Проект также ориентирован на развитие формирующейся низковысотной экономики и сектора беспилотной логистики, способствуя ускоренному сближению технологических и промышленных инноваций.

Спроектированный в соответствии с требованиями летной годности, YH-1000S представляет собой крупную беспилотную транспортную платформу, которой отводится важная роль в международных логистических перевозках, операциях по экстренному реагированию и ликвидации последствий стихийных бедствий, работах по модификации погоды, а также в мониторинге океанов и надзоре за морскими акваториями.