  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
3 февраля, 14:50
Рейтинг: +315
Посты: 917

Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет

Гибридный беспилотный транспортный самолет YH-1000S, разработанный Китайской академией аэрокосмической аэродинамики, успешно выполнил свой первый полет в городе Чунцин на юго-западе Китая. 

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# Китай
# технологии
Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет / © CMG
Китайский гибридный беспилотный грузовой самолет YH-1000S выполнил первый полет / © CMG

Новая модификация создана с учетом потребностей мирового рынка и стала развитием проекта YH-1000, первый полет которого состоялся в мае 2025 года.

Беспилотный грузовой самолет YH-1000S / © CMG
Беспилотный грузовой самолет YH-1000S / © CMG

YH-1000S оснащен высокомощной гибридной силовой установкой, которая позволяет существенно сократить длину взлета и посадки, одновременно увеличив полезную нагрузку и дальность полета. Создание этого аппарата стало важным технологическим прорывом на стыке беспилотной авиации и автомобильной промышленности. Благодаря глубокой интеграции цепочек поставок и модульному принципу производства разработчикам удалось заметно снизить стоимость разработки и серийного выпуска беспилотных летательных аппаратов.

Проект также ориентирован на развитие формирующейся низковысотной экономики и сектора беспилотной логистики, способствуя ускоренному сближению технологических и промышленных инноваций.

Спроектированный в соответствии с требованиями летной годности, YH-1000S представляет собой крупную беспилотную транспортную платформу, которой отводится важная роль в международных логистических перевозках, операциях по экстренному реагированию и ликвидации последствий стихийных бедствий, работах по модификации погоды, а также в мониторинге океанов и надзоре за морскими акваториями.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Фев
1500
Какие идеи объясняют Вселенную?
Medio Modo
Москва
Лекция
06 Фев
1200
Итоги 2025 года в зоологии беспозвоночных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
2 февраля, 16:59
ИИМК РАН

Обнаруженный на Алтае «медвежий оберег» рассказал о диалоге древних культур в I тысячелетии нашей эры

Ученые Института истории материальной культуры РАН и Алтайского государственного университета в ходе исследований могильника эпохи раннего средневековья на реке Чумыш в Алтайском крае обнаружили необычную бронзовую бляху с изображением трех медведей. Находка, датируемая VII–VIII веками нашей эры, свидетельствует о сложных процессах культурного взаимодействия на территории Южной Сибири в эпоху становления Тюркских каганатов.

ИИМК РАН
# Алтай
# артефакты
# археология
# история
# могильник
# Россия
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

    3 февраля, 13:03

  2. В Австралии нашли древнейший след динозавра на континенте

    3 февраля, 12:31

  3. Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

    3 февраля, 12:07

  4. NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода

    3 февраля, 11:44
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Александр Французов
3 минуты назад
Sam, давайте не будем ля- ля по поводу уроков химии, четко было написано про изопропиловый спирт, а этиленгликоль это другое.

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Sam Dowson
6 минут назад
Александр, чтобы знать про спирт в антифризе, не обязательно быть ученым. Просто в школе по химии не надо было быть двоечником. Может там и не

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Александр Французов
7 минут назад
Эксперт - гастроэнтеролог))

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Anton Khoryukov
33 минуты назад
Н-да, вангую в итоге полный отказ NASA от SLS для пилотируемого полёта в пользу Starship. 😏 Технически (и финансово) это было бы наверно самым оптимальным

NASA на месяц перенесло полет людей к Луне из-за утечки водорода

Александр Французов
48 минут назад
В антифризе спирт? Вот это ученый))

Физик объяснил, как открыть замерзший замок двери автомобиля

Vsevolod Goldfishka
1 час назад
Vsevolod, у сеперджетов статистика вообще печать каждый 40й самолёт разбивается 2,6% флота потеряно.

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Vsevolod Goldfishka
1 час назад
Владимир, всех Боингов было произведено за все времена порядка 160 000 самолётов. Всех Ту-шек порядка 20 000. Если грубо прикинуть в процентном отношении

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sam Dowson
2 часа назад
Всегда хожу без шапки на холоде и морозе вплоть до -25. Если ветра нет, то никакого дискомфорта, хотя кожа охлаждается сильно. А вот если ветер, да ещё

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Vavaka Vavakin
2 часа назад
Приходилось в нём кнопочки нажимать 🙂

Самый быстрый в мире бизнес-джет получил сертификацию ЕС

Game Slope
2 часа назад
Важный и символичный запуск для ISRO: PSLV снова подтверждает свою надёжность после неудачи, а миссия EOS-N1 показывает, как Индия уверенно движется

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Зелемор Всеукраинский...
2 часа назад
Ivan, они сейчас в обосраном повсеместно киеве и шеневмерлу поют как шеневмерзлу...🤣

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Евгений Фащевских
2 часа назад
Илья, ты думаешь что в России что-то осталось что принадлежит народу??? Так же всё давно уже продано, раньше Украины ещё я думаю... Голодранцы по своей

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Myname Mysurname
2 часа назад
SuperTurg, ну давайте будем ждать, пока Берег Слоновой Кости сподобится спутник запустить. При таком подходе и GPS никогда бы запустить не удалось -- а

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

Зелемор Всеукраинский...
2 часа назад
Ivan, и как это ты до сих пор сберёгся?😻

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Grace Helen
2 часа назад
Очень интересный материал. Биофабрикация действительно выглядит одним из самых перспективных направлений в медицине будущего. https://freewebgames.io/

Эксперт в области биофабрикации рассказал, когда люди смогут жить до 150 лет 

Михаил Туровский
2 часа назад
Логика (не) российского либерала: "Уууу, рашка рубит лес. Ниначем кроме бревен уже не зарабатывает." *Положительная статистика по росту лесного

Динамика вырубки лесов в странах мира

Зелемор Всеукраинский...
2 часа назад
Valentin, а может просто падает производство и больше нечего возить? Завод закрыли, А380 больше не выпускают, всё катится в кризис... Этот грузовик Белуга

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Александр Березин
2 часа назад
Сергей, у меня тоже ничего не болело, пока на -32 при влажности 90% не попал. Тут оказалось, что все-таки может заболеть, причем минут за 5. К счастью,

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Сергей Механик
2 часа назад
Ничего не болит на морозе, только морда красная. 😛

Эксперт Саратовского медуниверситета рассказала, почему болит голова на морозе

Сергей Механик
3 часа назад
Я со своей единственной женой тоже познакомился на танцплощадке, когда учился в военном училище в 80-х. Тогда у нас были организованные

Историк изучил секрет счастья людей во времена СССР

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно