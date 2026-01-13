Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Завершилась эпоха: NASA демонтировало легендарные стенды, с которых начинались Saturn V и шаттлы

Комплекс для испытаний силовых установок и конструкций и динамический испытательный стенд ушли в прошлое. Два исторических объекта NASA, сыгравшие ключевую роль в разработке ракет-носителей Saturn V и космического шаттла, демонтировали после того, как с самого начала космической эры они возвышались над Космическим центром имени Маршалла в Алабаме (США).

Комплекс для испытаний силовых установок и конструкций (слева) и динамический испытательный стенд (справа) в Космическом центре имени Маршалла NASA в Алабаме / © NASA

Комплекс для испытаний силовых установок и конструкций (Propulsion and Structural Test Facility), построенный в 1957 году — в тот же год, когда первый искусственный спутник отправился на околоземную орбиту, — и динамический испытательный стенд (Dynamic Test Facility), возведенный в 1964 году, снесли в результате скоординированной серии управляемых подрывов 10 января 2026 года. Оба сооружения находились в восточной испытательной зоне центра Маршалла на территории армейского полигона Редстоун в Хантсвилле. В последние годы они не использовались и, по данным NASA, требовали ремонта на сумму около 25 миллионов долларов.

Комплекс для испытаний силовых установок и конструкций, также известный как здание 4572 (и связанная с ним эстакада 4573) или «Т-башня» — по форме сооружения, — стал первым стендом, позволившим испытывать одноступенчатые ракеты с несколькими двигателями. В 1960-е годы эта 53-метровая конструкция внесла значительный вклад в разработку двигателя F-1 и первой ступени (S-IC) ракеты Saturn V — носителя, отправившего первых астронавтов к Луне.

Комплекс, построенный Агентством баллистических ракет армии США, использовался для испытаний ракеты Redstone, первой ступени Saturn IB, а после модернизации — твердотопливного ускорителя программы «Спейс шаттл».

В последние годы NASA рассматривало возможность использования этого комплекса для программы Constellation и ракет семейства Ares, однако программу закрыли в 2010 году.

Динамический испытательный стенд (здание 4550) более чем вдвое превышал по высоте комплекс для испытаний силовых установок и конструкций — и не случайно: его построили для размещения полностью собранной ракеты Saturn V высотой 111 метров с целью проведения механических и вибрационных испытаний. Позднее именно здесь собрали первую полную конфигурацию космического шаттла — с крылатым орбитальным кораблем (прототипом «Энтерпрайз»), внешним топливным баком и твердотопливными ускорителями.