Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новая отметка глобальной угрозы: «Часы Судного дня» впервые замерли в 85 секундах от полуночи
Экспертный совет издания «Бюллетень ученых-атомщиков» 27 января 2026 года перевел стрелки «Часов Судного дня» вперед сразу на четыре секунды. В результате символическое время глобальной катастрофы установилось на отметке 23:58:35, что стало самым тревожным показателем за всю историю проекта.
Нынешнее смещение отражает усиление совокупных угроз, которые, по оценке экспертов, продолжают подталкивать мир к возможному глобальному кризису. Для сравнения: годом ранее стрелки были передвинуты лишь на одну секунду.
Генеральный директор журнала Александра Белл отметила, что главные факторы риска по-прежнему связаны с ростом ядерных арсеналов, ускоряющимися климатическими изменениями и развитием новых технологий, способных усилить масштаб потенциальных катастроф. Дополнительную обеспокоенность у специалистов вызывает эскалационная риторика мировых лидеров и дальнейшее наращивание ядерного потенциала США, России и Китая. По мнению экспертного совета, в течение 2025 года человечество не продемонстрировало заметного прогресса в снижении экзистенциальных угроз.
Проект «Часы Судного дня» запустила в 1947 году группа ученых Чикагского университета (США) как наглядный индикатор риска ядерной войны и других глобальных опасностей. Тогда стрелки находились на отметке 23:53. Со временем концепт расширили и теперь учитывает не только военные угрозы, но и экологические, биологические и технологические вызовы.
Решения о переводе стрелок ежегодно принимаются экспертным советом, в который входят нобелевские лауреаты и ведущие специалисты из различных научных областей.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Июля, 2019
Лекарство от здоровья: как работает допинг
19 Марта, 2015
Очень странные болезни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии