Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая отметка глобальной угрозы: «Часы Судного дня» впервые замерли в 85 секундах от полуночи

Экспертный совет издания «Бюллетень ученых-атомщиков» 27 января 2026 года перевел стрелки «Часов Судного дня» вперед сразу на четыре секунды. В результате символическое время глобальной катастрофы установилось на отметке 23:58:35, что стало самым тревожным показателем за всю историю проекта.

Председатель и генеральный директор журнала Bulletin of the Atomic Scientist Александра Белл выступает на пресс-конференции 27 января 2026 года, посвященной переводу стрелок «Часов Судного дня» / © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Нынешнее смещение отражает усиление совокупных угроз, которые, по оценке экспертов, продолжают подталкивать мир к возможному глобальному кризису. Для сравнения: годом ранее стрелки были передвинуты лишь на одну секунду.

Генеральный директор журнала Александра Белл отметила, что главные факторы риска по-прежнему связаны с ростом ядерных арсеналов, ускоряющимися климатическими изменениями и развитием новых технологий, способных усилить масштаб потенциальных катастроф. Дополнительную обеспокоенность у специалистов вызывает эскалационная риторика мировых лидеров и дальнейшее наращивание ядерного потенциала США, России и Китая. По мнению экспертного совета, в течение 2025 года человечество не продемонстрировало заметного прогресса в снижении экзистенциальных угроз.

Проект «Часы Судного дня» запустила в 1947 году группа ученых Чикагского университета (США) как наглядный индикатор риска ядерной войны и других глобальных опасностей. Тогда стрелки находились на отметке 23:53. Со временем концепт расширили и теперь учитывает не только военные угрозы, но и экологические, биологические и технологические вызовы.

Решения о переводе стрелок ежегодно принимаются экспертным советом, в который входят нобелевские лауреаты и ведущие специалисты из различных научных областей.