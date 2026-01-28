Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай совершил крупный прорыв в создании полностью сверхпроводящего магнита

Китай добился создания полностью сверхпроводящего магнита с индукцией 35,6 тесла, установив новый мировой рекорд. Об этом сообщила Китайская академия наук (CAS).

Экспериментальная станция Пользовательского комплекса синергетических экстремальных условий в Пекине / © CMG

Эксперимент провели на базе Пользовательского комплекса синергетических экстремальных условий в Пекине. Магнит обеспечивает центральное магнитное поле в 35,6 тесла и имеет рабочий апертуру диаметром 35 миллиметров. Он предназначен для использования научными коллективами из Китая и других стран при проведении передовых исследований.

Созданное магнитное поле в 12–24 раза мощнее, чем у медицинских магнитно-резонансных томографов (МРТ) — самых сильных магнитных систем, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни, — и более чем в 700 тысяч раз превышает магнитное поле Земли.

Разработка этого полностью сверхпроводящего пользовательского магнита включала проектирование, производство и интеграцию всей магнитной системы Институтом электротехники CAS, а также решение сложных задач, связанных с мониторингом состояния и высокоточным измерением параметров высокотемпературных сверхпроводящих магнитов, выполненное Институтом физики CAS. Успех проекта стал результатом тесного сотрудничества и совместных исследований двух институтов.

По данным CAS, это достижение создает уникальные экспериментальные условия сверхвысоких магнитных полей, крайне важные для исследований на переднем крае науки — в частности, в области материаловедения и наук о жизни.

Новая установка позволит ученым изучать ранее неизвестные явления микромира и ускорит прорывные научные открытия и технологические инновации в фундаментальных исследованиях и производстве высокоточного оборудования как в Китае, так и во всем мире.

Сверхпроводящие магниты высоких магнитных полей работают при экстремально низких температурах, обеспечивая нулевое электрическое сопротивление и генерацию исключительно мощных магнитных полей. Они отличаются высокой интенсивностью, однородностью и стабильностью поля при крайне низком энергопотреблении.

Будучи одним из ключевых элементов современной науки и техники, такие магниты имеют важнейшее прикладное значение для национальной научно-технической инфраструктуры, передовых исследовательских приборов, высокотехнологичного медицинского оборудования, а также энергетики и транспорта.