В Китае выбрали район для первой высадки тайконавтов на Луне
Вулканический регион на видимой стороне Луны может стать местом посадки первой китайской пилотируемой лунной экспедиции. К такому выводу пришли авторы нового научного исследования.
Китай намерен отправить первых космонавтов (тайконавтов) на Луну до конца текущего десятилетия. За последний год страна активно испытывает оборудование для этой амбициозной программы: проводятся имитации посадки и взлета с Луны, тестируются системы аварийного спасения пилотируемого корабля и новые ракеты-носители. Теперь группа ученых представила подробный анализ одного из приоритетных районов посадки, который проливает свет на подготовку исторической миссии и ее потенциальную научную ценность.
Профессор Цзюнь Хуан из Китайского университета геонаук в Ухане вместе с коллегами использовал множество орбитальных снимков и наборов данных, полученных различными космическими аппаратами, чтобы исследовать район Борозды Боде. Ученые пришли к выводу, что эта область сочетает высокую научную ценность и относительно безопасные условия для посадки пилотируемой миссии. Статья была опубликована 9 марта в журнале Nature Astronomy.
Район Борозды Боде расположен рядом с вулканическими равнинами Залива Зноя на видимой стороне Луны, немного севернее лунного экватора. Этот район входит в число 14 возможных мест посадки тайконавтов, выбранных из первоначального списка из 106 мест. Все они должны были соответствовать инженерным требованиям безопасной посадки: находиться на видимой стороне Луны для поддержания связи с Землей, иметь сравнительно ровный рельеф и располагаться на низких широтах, чтобы обеспечивать достаточное энергоснабжение от солнечных батарей.
По словам исследователей, регион Борозды Боде предоставляет доступ к нескольким типам лунных пород на сравнительно небольшой территории. Здесь встречаются древние лавовые потоки, риллы — длинные узкие каналы, сформированные древней лавой, — а также выбросы пород из соседних ударных кратеров. Поскольку миссия предполагает использование негерметичного лунохода, астронавты смогут добраться до различных геологических объектов и собрать образцы.
В общей сложности ученые выделили четыре возможных площадки посадки в пределах региона, каждая из которых имеет собственные научные приоритеты по отбору образцов.
По словам Хуана, район Борозды Боде выделяется среди других кандидатов как настоящий «геологический музей», где удачно сочетаются научный потенциал и инженерная безопасность.
Особенно интригующей является возможность получить сведения о глубинных слоях Луны.
«Самое революционное открытие в районе Борозды Боде, вероятно, будет связано с так называемыми темными мантийными отложениями — это вулканический пепел и стеклянные шарики, которые миллиарды лет назад были выброшены из глубин Луны мощными извержениями», — отметил Хуан.
По его словам, такие образцы служат своего рода «посланниками» из лунной мантии, позволяя напрямую изучить химический состав глубоких недр спутника — информацию, которая обычно скрыта под многокилометровой толщей коры.
Исследование этих материалов, а также пород из сложной сети лавовых каналов региона поможет ученым восстановить историю вулканической активности Луны. Анализ образцов может показать, как охлаждался спутник Земли и какие процессы вызывали самые мощные извержения в его прошлом.
Хуан не раскрыл дальнейшие шаги по окончательному выбору места посадки для первой китайской пилотируемой лунной миссии, однако отметил, что работа продолжится. В частности, ожидается запуск специального спутника дистанционного зондирования Луны, который должен предоставить дополнительные данные.
