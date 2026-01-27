Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ареал и численность: инфографика о всех видах пингвинов

Когда люди думают о пингвинах, в первую очередь на ум приходит Антарктида. Это вполне оправданная ассоциация, но она отражает лишь часть общей картины. На самом деле ареал пингвинов гораздо шире: значительные популяции обитают также в Южной Америке, Африке и Океании.

Ареал и численность: инфографика о всех видах пингвинов / © World Visualized

Антарктида остается главным оплотом этих птиц — здесь насчитывается около 44 миллионов пингвинов, что делает континент крупнейшим местом их обитания. По данным World Population Review, в это число входят гигантские колонии пингвинов Адели, императорских, антарктических и папуанских пингвинов.

После Антарктиды второе место в мире по численности пингвинов занимает Чили — здесь обитает примерно 13 миллионов птиц. Протяженное южное побережье страны служит домом для гумбольдтовых, магеллановых и папуанских пингвинов.

Важную роль играют и соседние регионы: на Фолклендских островах насчитывается около 1,2 миллиона пингвинов, в Аргентине — порядка одного миллиона, а в Перу — примерно четыре тысячи особей.

Пингвины вовсе не ограничены исключительно холодными регионами. В Южной Африке обитает около 60 тысяч африканских пингвинов, а в Намибии — примерно 26 тысяч. Эти птицы живут в умеренном климате и в значительной степени зависят от запасов сардин и анчоусов.

В Океании также представлены крупные популяции: в Австралии насчитывается около 500 тысяч пингвинов, в основном малых голубых, а Новая Зеландия может похвастаться сопоставимым числом птиц, включая желтоглазых и малых голубых пингвинов.

Вместе с тем африканский пингвин сегодня классифицируется Всемирным фондом дикой природы (WWF) как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Его численность стремительно сокращается из-за нехватки кормовой базы и воздействия человеческой деятельности.

Такие страны, как Бразилия, где обитает около 10 тысяч пингвинов, находятся на периферии миграционных маршрутов этих птиц. Здесь они особенно уязвимы, поскольку находятся далеко от основных мест размножения и сильнее зависят от изменений океанических течений.

Пингвины являются индикаторным видом: сокращение их численности указывает на более глубокие проблемы в морских экосистемах. Как отмечает WWF, защита пингвинов одновременно означает защиту рыболовства, морского биоразнообразия и климатической стабильности.