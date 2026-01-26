Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: на какие континенты делят мир ботаники

В мире существует несколько традиций разделения Земли на материки и части света. На инфографике показано, как делится планета на «ботанические континенты» согласно Всемирной географической схеме регистрации распространения растений.

Ботанические континенты / © VictorPines, Wikipedia

Всемирная географическая схема регистрации распространения растений (WGSRPD) — биогеографическая система, разработанная международной организацией Biodiversity Information Standards. WGSRPD выделяет девять ботанических континентов, каждому из которых присвоен код — от одного до девяти.

«Ботанические континенты» включают Европу, Африку, Умеренную и Тропическую Азию, Австралазию, Тихий океан, Северную и Южную Америку, а также Антарктику.

WGSRPD подразделяет континенты на регионы второго уровня. В общей сложности насчитывается 52 таких региона, каждому из которых присвоен двузначный код. Так, Европа делится на пять регионов, Африка — на десять регионов, Умеренная Азия — на девять, Тропическая Азия — на четыре, Австралазия — на два, Тихий океан — на четыре, Северная Америка — на десять, Южная Америка — на шесть, Антарктида — на два.

Третий и четвертый уровни обозначаются буквами. Для третьего уровня используются трехбуквенные коды. Если территория третьего уровня делится на территориальные единицы четвертого уровня, то к коду добавляется двухбуквенное обозначение. Если территория третьего уровня дальше не делится, то к коду иногда добавляют «OO» — это показывает, что территориальная единица четвертого уровня совпадает с территорией третьего уровня.