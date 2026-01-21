Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
«Джеймс Уэбб» запечатлел планетарную туманность с рекордной четкостью
Туманность Улитка — одна из самых известных и часто фотографируемых планетарных туманностей: по своему виду она напоминает «Око Саурона». Это также одна из ближайших к Земле ярких туманностей — она находится примерно в 655 световых годах от Солнечной системы.
Как и многое в астрономии, планетарные туманности получили несколько сбивающее с толку название: их формируют не планеты, а звезды, похожие на Солнце, хотя обычно немного более массивные. Под конец своей жизни такие звезды сбрасывают огромные объемы газа, образуя расширяющуюся оболочку, которая — пусть и на краткий миг по космическим меркам — превращается в поистине грандиозное зрелище.
Недавно NASA опубликовало новые изображения туманности Улитка, которые получил «Джеймс Уэбб». На них видны яркие газовые столбы во внутренней области расширяющейся газовой оболочки.
В самом сердце туманности, за пределами кадра космического телескопа, находится ослепительно белый карлик — остаточное ядро умирающей звезды. Его мощное излучение освещает окружающий газ, создавая целый спектр структур: горячий ионизированный газ ближе всего к белому карлику, более холодный молекулярный водород — дальше, а также защитные области, где внутри пылевых облаков могут начинать формироваться более сложные молекулы. Это взаимодействие крайне важно, поскольку именно здесь рождается сырье, из которого однажды могут сформироваться новые планеты в других звездных системах.
На изображении туманности Улитка, полученном телескопом «Джеймс Уэбб», цвет отражает температуру и химический состав вещества. Голубоватый оттенок обозначает самый горячий газ, возбужденный интенсивным ультрафиолетовым излучением белого карлика. Дальше газ остывает и переходит в желтые области, где атомы водорода объединяются в молекулы. На внешних краях красноватые тона указывают на самое холодное вещество — здесь газ начинает рассеиваться, а пыль получает возможность формироваться. В совокупности эти цвета показывают, как последний вздох звезды превращается в исходные компоненты для новых миров.
