«Джеймс Уэбб» запечатлел планетарную туманность с рекордной четкостью

Туманность Улитка — одна из самых известных и часто фотографируемых планетарных туманностей: по своему виду она напоминает «Око Саурона». Это также одна из ближайших к Земле ярких туманностей — она находится примерно в 655 световых годах от Солнечной системы.

Часть туманности Улитка в объективе телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA, ESA, CSA, STScI; Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)

Как и многое в астрономии, планетарные туманности получили несколько сбивающее с толку название: их формируют не планеты, а звезды, похожие на Солнце, хотя обычно немного более массивные. Под конец своей жизни такие звезды сбрасывают огромные объемы газа, образуя расширяющуюся оболочку, которая — пусть и на краткий миг по космическим меркам — превращается в поистине грандиозное зрелище.

Изображение Туманности Улитка, полученное с помощью наземного телескопа VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, слева), показывает общий вид планетарной туманности. Квадратом выделено поле обзора космического телескопа «Джеймс Уэбб» (справа) / © ESO, VISTA, NASA, ESA, CSA, STScI, J. Emerson (ESO); Acknowledgment: CASU

Недавно NASA опубликовало новые изображения туманности Улитка, которые получил «Джеймс Уэбб». На них видны яркие газовые столбы во внутренней области расширяющейся газовой оболочки.

В самом сердце туманности, за пределами кадра космического телескопа, находится ослепительно белый карлик — остаточное ядро умирающей звезды. Его мощное излучение освещает окружающий газ, создавая целый спектр структур: горячий ионизированный газ ближе всего к белому карлику, более холодный молекулярный водород — дальше, а также защитные области, где внутри пылевых облаков могут начинать формироваться более сложные молекулы. Это взаимодействие крайне важно, поскольку именно здесь рождается сырье, из которого однажды могут сформироваться новые планеты в других звездных системах.

На изображении туманности Улитка, полученном телескопом «Джеймс Уэбб», цвет отражает температуру и химический состав вещества. Голубоватый оттенок обозначает самый горячий газ, возбужденный интенсивным ультрафиолетовым излучением белого карлика. Дальше газ остывает и переходит в желтые области, где атомы водорода объединяются в молекулы. На внешних краях красноватые тона указывают на самое холодное вещество — здесь газ начинает рассеиваться, а пыль получает возможность формироваться. В совокупности эти цвета показывают, как последний вздох звезды превращается в исходные компоненты для новых миров.