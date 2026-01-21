Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спускаемый аппарат китайского космического корабля, несмотря на повреждения, успешно вернулся на Землю

Возвращаемый спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-20» утром 19 января совершил посадку на площадке Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом сообщило Китайское управление пилотируемых космических полетов (CMSA).

Вернувшийся на Землю спускаемый аппарат «Шэньчжоу-20» / © CMSA

Осмотр на месте подтвердил, что внешний вид аппарата в целом находится в хорошем состоянии, а все находившиеся внутри объекты сохранились без повреждений.

CMSA официально объявило миссию по возвращению корабля «Шэньчжоу-20» полностью успешной.

Напомним, Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-20» 24 апреля 2025 года с космодрома Цзюцюань. Корабль успешно состыковался с орбитальной станцией «Тяньгун». Однако возвращение аппарата отложили в ноябре из-за предполагаемого удара мелкого космического мусора, после чего корабль остался на орбите для проведения дополнительных экспериментов.

Чтобы снизить риски при возвращении, экипаж «Шэньчжоу-21» во время выхода в открытый космос 9 декабря сделал снимки иллюминатора возвращаемого аппарата «Шэньчжоу-20» с близкого расстояния, что позволило дополнительно подтвердить характер обнаруженной трещины. Космонавты также установили устройство для ремонта иллюминатора, разработанное специально для этой ситуации и доставленное на орбиту в рамках экстренного запуска корабля «Шэньчжоу-22». Это значительно повысило термостойкость и герметичность капсулы при входе в атмосферу.

Корабль «Шэньчжоу-20» 19 января в беспилотном режиме отстыковался от орбитальной станции и начал возвращение на Землю. За время миссии он провел на орбите 270 дней, подтвердив способность находиться в космосе до девяти месяцев.

После обнаружения трещины в иллюминаторе центр управления миссией оперативно приступил к моделированию ситуации и анализу рисков. План полета был скорректирован, а аварийные процедуры приведены в действие. Экипаж «Шэньчжоу-20» 14 ноября 2025 года благополучно вернулся на Землю на борту корабля «Шэньчжоу-21».

Китай 25 ноября успешно запустил беспилотный корабль «Шэньчжоу-22», осуществив свой первый в истории экстренный космический запуск.

Корабль «Шэньчжоу-23», которому предстоит выполнять функции резервного аппарата, уже доставлен на космодром Цзюцюань, а ракета-носитель «Чанчжэн-2F Y23» вскоре будет полностью готова к старту.

Успешное возвращение капсулы «Шэньчжоу-20» означает выполнение всех ключевых задач экстренной миссии в рамках программы китайской орбитальной станции.