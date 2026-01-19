Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
NASA получило два истребителя F-15 для поддержки разработки сверхзвукового X-59
Военно-воздушные силы США передали NASA два списанных F-15, чтобы усилить исследовательские возможности агентства в сфере сверхзвуковых полетов.
F-15 — основной истребитель и самолет-перехватчик ВВС США с начала 1970-х годов — будет задействован в программе X-59, цель которой состоит в том, чтобы вновь сделать реальностью сверхзвуковые перелеты наподобие полетов «Конкорда» и Ту-144.
Оба самолета в настоящее время размещены в Летно-исследовательском центре имени Армстронга NASA в Эдвардсе, штат Калифорния. Как отмечается в блоге агентства, они «переходят от военной службы к новой роли, открывающей путь к прорывным достижениям в аэрокосмической технике».
Новые F-15 будут использоваться в рамках проекта NASA Flight Demonstrations and Capabilities, направленного на исследования сверхзвуковых полетов. В частности, они примут участие в испытаниях, в ходе которых будут собираться данные, необходимые для программы X-59 — экспериментального «тихого» сверхзвукового самолета.
Один из истребителей будет летать и использоваться как полноценная исследовательская платформа. Второй пойдет на запасные части для обеспечения долгосрочной эксплуатации парка.
NASA модернизирует один из самолетов для проведения летных исследований. Во время испытаний истребители смогут нести оборудование под крыльями или под центральной частью фюзеляжа. Системы управления и программное обеспечение также могут быть адаптированы под конкретные задачи миссий.
Это далеко не первый случай, когда NASA использует самолеты ВВС США в научных целях. NASA эксплуатирует F-15 с тех пор, как первые их версии появились в начале 1970-х годов. За десятилетия на этих самолетах провели десятки научных экспериментов, которые внесли значительный вклад в развитие аэродинамики и исследований высокоскоростного полета.
