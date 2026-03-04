О мероприятии

Не все знают, что во многих старинах главными героями являются женщины. Например, Авдотья Рязаночка совершила подвиг любви к своим родным и тем спасла от ордынского плена рязанских жителей. А Василиса Микулична явила чудеса смекалки и молодецкой удали, чтобы освободить из тюрьмы своего мужа Ставра Годиновича.

Анна Княженецкая одна смогла отвести беду от Киева, при этом избежав замужества с турецким королем. Полная высокой торжественности и трагизма история произошла на свадьбе русского богатыря Дуная Ивановича с могучей богатыркой Авдотьей Семеновной.

Филолог Александр Маточкин расскажет про былины, где главными героями являются женщины.

Расписание Проспект Мира 119, стр 58 Москва 15:00 Бесплатно