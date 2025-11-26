Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA раскрыло детали первого полета демонстратора сверхзвукового самолета X-59
Первый полет демонстратора сверхзвукового самолета X-59, созданного Lockheed Martin и NASA для программы «тихого сверхзвука» (QueSST), состоялся в конце октября, однако информацию о нем опубликовали с задержкой — сказалась приостановка работы правительства США.
Летчик-испытатель Нилс Ларсон 28 октября поднял уникальный одноместный X-59 в небо Палмдейла (Калифорния, США). В сопровождении истребителя F/A-18 он отработал первый этап: проверку систем на скорости 370 километров в час и высоте 3,6 километра. По данным NASA, такие условия позволили команде провести проверки систем и летных характеристик в воздухе. Как обычно для первого полета экспериментального самолета, шасси оставалось выпущенным на протяжении всего времени — команда сосредоточилась на подтверждении летной годности и безопасности аппарата.
Ларсон приземлился на авиабазе Эдвардс (примерно в 36 километрах к северу от Палмдейла), где базируется Центр летных исследований NASA имени Армстронга — именно там будет находиться X‑59.
После успешного первого полета команда NASA и Lockheed переходит к подготовке X‑59 к программе «полных летных испытаний». Они включат оценку управляемости, а затем — вывод самолета на «целевую крейсерскую скорость» (более 1700 километров в час) на высоте 16 700 метров.
Главная цель проекта — проверить конструкцию, снижающую интенсивность ударной волны. Длинный и тонкий фюзеляж X-59 помогает предотвратить слияние ударных волн в мощный импульс, который вызывает громкий звуковой удар на земле.
NASA намерено провести серию «общественных полетов»: измерить громкость звукового удара X‑59 и собрать отзывы. Если люди на земле подтвердят расчеты инженеров, это может привести к отмене запрета на сверхзвуковые полеты над сушей — и открыть новую главу в истории авиации.
В NASA считают, что громкость звукового удара X-59 будет на уровне менее 75 децибел, что сравнимо с «захлопыванием дверцы автомобиля». Для сравнения, звуковой удар самолетов Concorde достигал 105 децибел.
Исследователи из Великобритании и Танзании разработали метод автоматической классификации львиных вокализаций с помощью машинного обучения. Новый подход позволил не только уточнить структуру рева, выделив в нем ранее неизвестный элемент, но и повысить точность идентификации отдельных особей до 87%. Попутно выяснилось, что хищники из разных регионов Африки «разговаривают» по-разному.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Сентября, 2015
История знаменитых марок
11 Сентября, 2017
Война будущего
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии