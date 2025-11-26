Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA раскрыло детали первого полета демонстратора сверхзвукового самолета X-59

Первый полет демонстратора сверхзвукового самолета X-59, созданного Lockheed Martin и NASA для программы «тихого сверхзвука» (QueSST), состоялся в конце октября, однако информацию о нем опубликовали с задержкой — сказалась приостановка работы правительства США.

Первый полет демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © NASA

Летчик-испытатель Нилс Ларсон 28 октября поднял уникальный одноместный X-59 в небо Палмдейла (Калифорния, США). В сопровождении истребителя F/A-18 он отработал первый этап: проверку систем на скорости 370 километров в час и высоте 3,6 километра. По данным NASA, такие условия позволили команде провести проверки систем и летных характеристик в воздухе. Как обычно для первого полета экспериментального самолета, шасси оставалось выпущенным на протяжении всего времени — команда сосредоточилась на подтверждении летной годности и безопасности аппарата.

Первый полет демонстратора сверхзвукового самолета X-59 / © NASA

Ларсон приземлился на авиабазе Эдвардс (примерно в 36 километрах к северу от Палмдейла), где базируется Центр летных исследований NASA имени Армстронга — именно там будет находиться X‑59.

После успешного первого полета команда NASA и Lockheed переходит к подготовке X‑59 к программе «полных летных испытаний». Они включат оценку управляемости, а затем — вывод самолета на «целевую крейсерскую скорость» (более 1700 километров в час) на высоте 16 700 метров.

© NASA

Главная цель проекта — проверить конструкцию, снижающую интенсивность ударной волны. Длинный и тонкий фюзеляж X-59 помогает предотвратить слияние ударных волн в мощный импульс, который вызывает громкий звуковой удар на земле.

NASA намерено провести серию «общественных полетов»: измерить громкость звукового удара X‑59 и собрать отзывы. Если люди на земле подтвердят расчеты инженеров, это может привести к отмене запрета на сверхзвуковые полеты над сушей — и открыть новую главу в истории авиации.

В NASA считают, что громкость звукового удара X-59 будет на уровне менее 75 децибел, что сравнимо с «захлопыванием дверцы автомобиля». Для сравнения, звуковой удар самолетов Concorde достигал 105 децибел.