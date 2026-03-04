Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Гиперзвуковой аппарат нового поколения DART AE выполнил первый полет

DART AE / © Hypersonix Launch Systems

Старт состоялся с острова Уоллопс (штат Виргиния, США) при помощи носителя HASTE компании Rocket Lab. В рамках миссии аппарат достиг максимальной скорости около 9800 километров в час.

© Hypersonix Launch Systems

DART AE — первый в мире гиперзвуковой летательный аппарат, полностью изготовленный из жаропрочных сплавов методом 3D-печати. Он оснащен прямоточным воздушно-реактивным двигателем SPARTAN, работающим на водороде.

По данным Rocket Lab, испытание проводилось по линии Инновационного подразделения Министерства обороны США с целью проверки технологий 3D-печати, свойств высокотемпературных материалов и автономных систем наведения в реальных условиях гиперзвукового полета. Полученные телеметрические данные будут сопоставлены с цифровыми моделями, созданными до запуска.

Разгонный блок Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) вывел 300-килограммовый аппарат DART AE на суборбитальную траекторию, разогнав его до гиперзвуковой скорости, после чего в верхних слоях атмосферы запустили двигатель SPARTAN. Достигнув расчетной скорости 9800 километров в час и высоты около 26 километров, аппарат преодолел примерно 1000 километров, прежде чем приводниться в Атлантическом океане.