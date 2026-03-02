Слушатели узнают про процессы поиска, раскопок, транспортировки и изучения окаменелостей.

Как человек стал человеком. Наглядная история развития жизни на Земле

О мероприятии

Палеонтолог и кандидат биологических наук Дмитрий Григорьев расскажет и покажет 30 книжных разворотов, которые охватывают 3,5 миллиарда лет и наглядно показывают, как менялся первый, появившийся на Земле организм, какие преобразования превратили его в человека.

Слушатели узнают про процессы поиска, раскопок, транспортировки и изучения окаменелостей, а также лектор поделится советами для будущих палеонтологов.

