Две философии будущего: как Hyundai и Tesla создают человекоподобных роботов

Мировой рынок человекоподобных роботов, по оценкам, может достичь пяти триллионов долларов к 2050 году. В числе ключевых претендентов на лидерство — Hyundai Motor Co. и Tesla. Соперничество между ними усиливается на фоне стремительного развития человекоподобной робототехники.

Робот Atlas (слева) и Optimus (справа) / © Boston Dynamics / Tesla

Hyundai укрепила свои позиции благодаря владению компанией Boston Dynamics — создателем знаменитых роботов Atlas и Spot. В то же время робот Optimus от Tesla активно привлекает внимание общественности, а Илон Маск традиционно делает громкие заявления о его будущем влиянии на общество.

После недавней демонстрации Atlas на CES 2026 акции Hyundai выросли на 80% всего за две недели — рынок явно отреагировал на потенциал человекоподобной робототехники.

На выставке CES в Лас-Вегасе Hyundai продемонстрировала Atlas в действии. Робот показал плавную, человекоподобную подвижность: самостоятельно поднимался, уверенно перемещался по сцене, выполнял естественные движения корпусом и головой.

Аналитики рассматривают Atlas как серьезного конкурента Optimus. Среди его преимуществ: грузоподъемность — 50 килограммов против 20 килограммов у Optimus; роботизированные кисти с 56 степенями свободы; полностью вращающиеся суставы; тактильные сенсоры в пальцах и ладонях.

Atlas также выигрывает за счет стратегических партнерств, включая сотрудничество с Google DeepMind для интеграции продвинутого ИИ, а также с Nvidia и Hyundai Mobis в области приводов и поставок компонентов.

Hyundai планирует начать промышленное внедрение Atlas в 2028 году — сначала для выполнения повторяющихся задач (например, комплектации автокомпонентов), а к 2030 году — для более сложных сборочных операций.

Tesla делает ставку на массовость с Optimus. Optimus использует сквозные нейросети, основанные на программном обеспечении Full Self-Driving. Основные характеристики: рост около 1,73 метра, вес: 57 килограммов, время работы: до восьми часов на одном заряде. Илон Маск прогнозирует цену в диапазоне 20 000–30 000 долларов, делая ставку на массовую доступность и широкое распространение.

Если Hyundai ориентируется на промышленное применение, то Tesla продвигает концепт универсального и относительно доступного помощника. Кто выйдет победителем — пока неизвестно. Но обе компании уже сегодня формируют новую эру человекоподобной робототехники, которая способна радикально изменить рынок труда и производственные процессы по всему миру.