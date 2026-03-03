Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Две философии будущего: как Hyundai и Tesla создают человекоподобных роботов
Мировой рынок человекоподобных роботов, по оценкам, может достичь пяти триллионов долларов к 2050 году. В числе ключевых претендентов на лидерство — Hyundai Motor Co. и Tesla. Соперничество между ними усиливается на фоне стремительного развития человекоподобной робототехники.
Hyundai укрепила свои позиции благодаря владению компанией Boston Dynamics — создателем знаменитых роботов Atlas и Spot. В то же время робот Optimus от Tesla активно привлекает внимание общественности, а Илон Маск традиционно делает громкие заявления о его будущем влиянии на общество.
После недавней демонстрации Atlas на CES 2026 акции Hyundai выросли на 80% всего за две недели — рынок явно отреагировал на потенциал человекоподобной робототехники.
На выставке CES в Лас-Вегасе Hyundai продемонстрировала Atlas в действии. Робот показал плавную, человекоподобную подвижность: самостоятельно поднимался, уверенно перемещался по сцене, выполнял естественные движения корпусом и головой.
Аналитики рассматривают Atlas как серьезного конкурента Optimus. Среди его преимуществ: грузоподъемность — 50 килограммов против 20 килограммов у Optimus; роботизированные кисти с 56 степенями свободы; полностью вращающиеся суставы; тактильные сенсоры в пальцах и ладонях.
Atlas также выигрывает за счет стратегических партнерств, включая сотрудничество с Google DeepMind для интеграции продвинутого ИИ, а также с Nvidia и Hyundai Mobis в области приводов и поставок компонентов.
Hyundai планирует начать промышленное внедрение Atlas в 2028 году — сначала для выполнения повторяющихся задач (например, комплектации автокомпонентов), а к 2030 году — для более сложных сборочных операций.
Tesla делает ставку на массовость с Optimus. Optimus использует сквозные нейросети, основанные на программном обеспечении Full Self-Driving. Основные характеристики: рост около 1,73 метра, вес: 57 килограммов, время работы: до восьми часов на одном заряде. Илон Маск прогнозирует цену в диапазоне 20 000–30 000 долларов, делая ставку на массовую доступность и широкое распространение.
Если Hyundai ориентируется на промышленное применение, то Tesla продвигает концепт универсального и относительно доступного помощника. Кто выйдет победителем — пока неизвестно. Но обе компании уже сегодня формируют новую эру человекоподобной робототехники, которая способна радикально изменить рынок труда и производственные процессы по всему миру.
Авторы масштабного исследования рассказали, чем именно нужно питаться в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. В отличие от предыдущих работ, ученые не полагались на память участников эксперимента, а следили за их питанием через приложение и исследовали сон с помощью медицинских датчиков.
Джаред Айзекман хочет от лунной программы больше пусков, чтобы заранее испытать на низкой околоземной орбите технику для лунных экспедиций. Сходно делали во время первой лунной программы времен фон Брауна. Хотя идея выглядит здравой, выбранный главой NASA путь ее реализации скорее повышает шансы на неприятности и срывы сроков.
Биологи раскрыли, как бурые медведи могут месяцами лежать без движения и не терять физическую силу. Во время спячки они полностью перестраивают работу клеток, уменьшая количество митохондрий, но усиливая эффективность оставшихся. Ученые хотят перенести медвежьи способности в новые лекарства от атрофии мышц.
В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Разное отношение домашних животных к хозяевам давно стало предметом споров, обсуждений и шуток. Ученые из Венгрии показали, что собаки демонстрируют по отношению к человеку уровень альтруизма, сходный с детским, тогда как кошки ищут в партнерстве с человеком прежде всего свою выгоду.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
