Мировая карта доменов верхнего уровня

Домены верхнего уровня указывают на тип или принадлежность домена к стране. На инфографике показана своеобразная карта, состоящая из доменов верхнего уровня.

Доменная карта мира / © intelleks

Домены верхнего уровня (TLD) расположены после последней точки в имени домена. Некоторые домены верхнего уровня могут использовать пользователи по всему миру, например .com или .org.

Домены верхнего уровня часто помогают определить принадлежность сайта к той или иной стране. Основной домен верхнего уровня у России — .ru, у Великобритании — .uk, у Италии — .it.

Домены верхнего уровня некоторых стран пользуются популярностью во всем мире. Так, домен .tv принадлежит островному государству Тувалу. Страна делегировала коммерческому оператору управление доменной зоной, получая с этого значительный доход.

В топ-5 доменов верхнего уровня по количеству зарегистрированных доменов входят: .com, .cn, .de, .net, .org. Домен .cn принадлежит Китаю, а домен .de — Германии. По данным на 2025 год, в доменной зоне .ru зарегистрировано более шести миллионов доменов.