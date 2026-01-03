Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Мировая карта доменов верхнего уровня
Домены верхнего уровня указывают на тип или принадлежность домена к стране. На инфографике показана своеобразная карта, состоящая из доменов верхнего уровня.
Домены верхнего уровня (TLD) расположены после последней точки в имени домена. Некоторые домены верхнего уровня могут использовать пользователи по всему миру, например .com или .org.
Домены верхнего уровня часто помогают определить принадлежность сайта к той или иной стране. Основной домен верхнего уровня у России — .ru, у Великобритании — .uk, у Италии — .it.
Домены верхнего уровня некоторых стран пользуются популярностью во всем мире. Так, домен .tv принадлежит островному государству Тувалу. Страна делегировала коммерческому оператору управление доменной зоной, получая с этого значительный доход.
В топ-5 доменов верхнего уровня по количеству зарегистрированных доменов входят: .com, .cn, .de, .net, .org. Домен .cn принадлежит Китаю, а домен .de — Германии. По данным на 2025 год, в доменной зоне .ru зарегистрировано более шести миллионов доменов.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
