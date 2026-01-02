Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые интересные открытия в области экзопланет 2025 года

В прошлом году число подтвержденных миров за пределами Солнечной системы, отслеживаемых NASA, превысило 6000, а еще несколько тысяч ожидают окончательного подтверждения.

Поверхность планеты K2-18b в представлении художника / © A Smith, N. Madhusudhan, University of Cambridge

Растущий список экзопланет отражает то, насколько радикально расширилось представление астрономов о родной галактике — Млечном Пути, — и насколько разнообразным оказалось ее планетное население. Новые наблюдения и более детальные переосмысления уже известных миров показали, что архитектура планетных систем зачастую далека от сравнительно простой и упорядоченной структуры Солнечной системы. Астрономы обнаружили целые классы планет, не имеющие аналогов в нашей системе: суперземли, мини-нептуны и горячие юпитеры.

В этом году в базы данных экзопланет перекочевали новые миры, словно сошедшие со страниц научной фантастики: астрономы обнаружили несколько планет, обращающихся сразу вокруг двух солнц — иногда в конфигурациях, бросающих вызов базовым представлениям о планетообразовании.

Самый странный из таких миров был представлен в апреле, когда исследователи сообщили об открытии 2M1510 (AB) b — планеты, обращающейся вокруг двух коричневых карликов, которых часто называют «несостоявшимися звездами», поскольку их массы недостаточно для запуска термоядерных реакций. Этот мир, расположенный примерно в 120 световых годах от Земли, движется по орбите, проходящей над и под полюсами своих «звезд», а не в привычной плоскости.

Команда исследователей обнаружила планету с помощью Очень Большого телескопа в Чили, заметив необычное обратное покачивание орбит коричневых карликов. Этот гравитационный «намек», по словам ученых, можно было объяснить лишь присутствием скрытой планеты с резко наклоненной орбитой — возможно, смещенной в далеком прошлом пролетом другой звезды.

Позднее в том же году другая группа открыла три планеты земного размера, вращающиеся вокруг компактной двойной системы TOI-2267, всего в 73 световых годах от Земли. Используя данные TESS, исследователи установили, что все три мира проходят транзитом сразу по дискам обеих звезд — несмотря на то что такие тесные двойные системы считались гравитационно нестабильной средой для формирования планет.

Дополняя эту серию открытий, две независимые команды идентифицировали HD 143811 (AB) b — массивную планету, которая долгие годы скрывалась в архивных данных. Зафиксированная прибором Gemini Planet Imager на телескопе Gemini South в Чили, она обращается вокруг молодой двойной звездной системы на расстоянии около 446 световых лет от Земли. Хотя ее размеры примерно в шесть раз превышают размеры Юпитера, возраст планеты составляет всего 13 миллионов лет.

Экзопланета K2-18b стала, пожалуй, одной из самых громких и спорных тем 2025 года, после того как новые заявления о возможных признаках жизни вызвали оживленные научные дебаты.

В апреле команда под руководством ученых Кембриджского университета объявила о, по их словам, самых убедительных на сегодняшний день свидетельствах присутствия потенциальных биосигнатурных газов в атмосфере планеты. Используя новые данные, полученные телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), исследователи заявили, что данные согласуются с присутствием диметилсульфида и, возможно, диметилдисульфида — газов, которые на Земле тесно связаны с морской жизнью. По мнению команды, это укрепляло гипотезу о том, что планета может быть океаническим миром, потенциально «кишащим жизнью».

Однако уже через несколько недель независимые анализы поставили эту интерпретацию под сомнение. Одна группа показала, что аналогичные спектральные признаки могут быть воспроизведены небиологическими газами, включая пропин, а другая пришла к выводу, что данные JWST слишком слабы, чтобы делать однозначные выводы.

Тем не менее ученые подчеркнули, что K2-18b остается чрезвычайно ценным объектом для понимания субнептунов — класса планет, отсутствующего в Солнечной системе.

В 2025 году астрономы существенно уточнили картину планетной системы Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды, расположенной всего в 4,2 светового года от Земли, — благодаря новому мощному инструменту, созданному для поиска миров у холодных и малых звезд.

Новый высокоразрешающий инфракрасный спектрограф NIRPS, установленный в обсерватории Ла-Силья в Чили, представил свои первые научные результаты в июле. Команда под руководством Алехандро Маскареньо подтвердила существование Проксимы b — планеты земного размера в обитаемой зоне звезды, тем самым продемонстрировав возможности прибора. NIRPS также подтвердил наличие более мелкой планеты Проксима d и помог исключить ранее заявленный третий мир, уточнив «перепись» ближайшей планетной системы.

Эти результаты стали и техническим прорывом: впервые астрономы достигли точности, достаточной для регистрации слабого гравитационного воздействия небольших каменистых планет у красных карликов, излучающих большую часть света в инфракрасном диапазоне.

В этом году были обнаружены и редкие экзопланеты, находящиеся так близко к своим звездам, что за ними тянутся длинные шлейфы вещества. Эти миры застигнуты в краткий, по космическим меркам, момент перед своим разрушением.

Один из таких миров — BD+05 4868 Ab, обнаруженный TESS примерно в 140 световых годах от Земли в созвездии Пегаса. Планета делает полный оборот всего за 30,5 часа, находясь в 20 раз ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу. При такой близости экстремальный жар испаряет вещество с поверхности планеты, образуя пылающий, похожий на кометный хвост, длиной до девяти миллионов километров.

По оценкам исследователей, за каждый оборот планета теряет массу, сопоставимую с горой Эверест, и может полностью разрушиться в течение одного–двух миллионов лет. Пыль в хвосте может содержать материал коры, мантии или даже ядра планеты, что дает редчайшую возможность изучить внутреннее строение далекого мира.

Наконец, в 2025 году астрономы наблюдали два космических момента, символически обозначающие начало и конец жизни планеты.

В одном исследовании был впервые зафиксирован процесс формирования планеты примерно в 437 световых годах от Земли. Наблюдения, выполненные телескопами Магеллана в Чили и Большим бинокулярным телескопом в Аризоне, показали молодой мир WISPIT 2b в виде слабой пурпурной точки внутри кольцевого разрыва в пылевом диске вокруг звезды. Планете всего пять миллионов лет, но она уже примерно в пять раз массивнее Юпитера и активно накапливает вещество, вычищая свою орбиту.

Астрономы давно подозревали, что такие разрывы указывают на рождение планет, но впервые удалось напрямую наблюдать мир, формирующий свою орбиту в реальном времени. Ученые также выявили второго кандидата ближе к звезде, что намекает на одновременное формирование нескольких планет.

Ближе к Земле другая команда запечатлела противоположный конец планетной истории — разрушение. Наблюдения белого карлика LSPM J0207+3331, плотного остатка давно погибшей звезды на расстоянии 145 световых лет, выявили продолжающееся уничтожение планетного реликта — возможно, тела диаметром около 190 километров, разрываемого мощной гравитацией звезды.

Телескопы в Чили и на Гавайях обнаружили тяжелые элементы, недавно осевшие на поверхности белого карлика. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что обломки были поглощены в течение последних 35 000 лет и, возможно, продолжают падать и сейчас.

Эти наблюдения показали, что по мере умирания звезды изменения ее гравитационного поля могут дестабилизировать оставшиеся планеты и астероиды, провоцируя столкновения и отправляя их обломки по спирали к неизбежному уничтожению.