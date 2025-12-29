Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Археологи обнаружили новые фрески и помещения на одной из крупнейших загородных древнеримских вилл

Недавние раскопки знаменитой виллы Поппеи привели к открытию новых росписей и помещений. Археологи обнаружили фрески и ранее неизвестные архитектурные элементы на вилле Поппеи в Оплонтисе близ Помпей, которая, как считается, принадлежала второй супруге императора Нерона.

Помпеи / © Archaeological Park of Pompeii

Будучи одной из важнейших резиденций имперского Рима, вилла Поппеи заслужила репутацию дворца такой роскоши, какой мог владеть лишь сам император — или его жена.

Целью последнего археологического проекта было уточнение планировки комплекса и выявление новых деталей царской резиденции. Как это нередко бывает в районе Помпей, исследователи неизбежно наткнулись на новые помещения и произведения искусства — прежде всего фрески.

Расположенная с видом на море, одна из крупнейших загородных вилл Древнего Рима была впервые обнаружена еще в конце XVI века. Однако лишь спустя столетия она предстала во всем своем великолепии — даже с учетом гигантского плавательного бассейна. Сегодня вилла входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо впечатляющих размеров — комплекс насчитывает 99 помещений, — вилла Поппеи приобрела поистине культовый статус благодаря богатству художественного убранства: фрескам, лепнине и мозаикам, украшающим ее стены.

Последний этап раскопок был сосредоточен на западной части обширного ансамбля. В ходе работ археологи обнаружили не только новые росписи, но и следы оливковых деревьев, высаженных вдоль колоннады, а также четыре ранее неизвестных помещения.

Особого внимания заслуживает одно из самых изящных помещений виллы, получившее название «Зал павлина». Как и другие пространства комплекса, он был украшен роскошными фресками и получил свое название благодаря выразительному изображению павлинов.

Кроме того, археологи нашли фрагменты театральной маски, использовавшейся в древнеримской комедии. Эта находка указывает на развлечения, которыми могли наслаждаться представители императорского двора в этом крыле виллы.

Фрагмент фрески / © Archaeological Park of Pompeii

Маска изображает Паппа — традиционного персонажа ателланской комедии, пожилого мужчину, который пытается выглядеть и вести себя молодо, чем и вызывает смех у знатной публики.

Параллельно с новыми открытиями археологи занимаются реставрацией двух помещений, известных как cubicula — богато оформленных спален. Как сообщило издание Archaeology Magazine, они также были украшены изысканными напольными мозаиками, расписными стенами и сводами. Художественные приемы создавали иллюзию большего пространства, имитируя архитектурные элементы и мраморную отделку.

Хотя сегодня краски выглядят приглушенными, реставраторы кропотливо работают над возвращением первоначальной насыщенной цветовой гаммы, чтобы вновь оживить интерьеры во всей их яркости.

Последний этап раскопок пролил свет на ранее малоизученную часть знаменитой виллы близ Помпей, ее архитектурные и декоративные особенности, открыв новые сведения об одной из самых роскошных резиденций римского мира — а значит, и об одном из самых богатых и влиятельных кругов своей эпохи.