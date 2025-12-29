Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Археологи обнаружили новые фрески и помещения на одной из крупнейших загородных древнеримских вилл
Недавние раскопки знаменитой виллы Поппеи привели к открытию новых росписей и помещений. Археологи обнаружили фрески и ранее неизвестные архитектурные элементы на вилле Поппеи в Оплонтисе близ Помпей, которая, как считается, принадлежала второй супруге императора Нерона.
Будучи одной из важнейших резиденций имперского Рима, вилла Поппеи заслужила репутацию дворца такой роскоши, какой мог владеть лишь сам император — или его жена.
Целью последнего археологического проекта было уточнение планировки комплекса и выявление новых деталей царской резиденции. Как это нередко бывает в районе Помпей, исследователи неизбежно наткнулись на новые помещения и произведения искусства — прежде всего фрески.
Расположенная с видом на море, одна из крупнейших загородных вилл Древнего Рима была впервые обнаружена еще в конце XVI века. Однако лишь спустя столетия она предстала во всем своем великолепии — даже с учетом гигантского плавательного бассейна. Сегодня вилла входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Помимо впечатляющих размеров — комплекс насчитывает 99 помещений, — вилла Поппеи приобрела поистине культовый статус благодаря богатству художественного убранства: фрескам, лепнине и мозаикам, украшающим ее стены.
Последний этап раскопок был сосредоточен на западной части обширного ансамбля. В ходе работ археологи обнаружили не только новые росписи, но и следы оливковых деревьев, высаженных вдоль колоннады, а также четыре ранее неизвестных помещения.
Особого внимания заслуживает одно из самых изящных помещений виллы, получившее название «Зал павлина». Как и другие пространства комплекса, он был украшен роскошными фресками и получил свое название благодаря выразительному изображению павлинов.
Кроме того, археологи нашли фрагменты театральной маски, использовавшейся в древнеримской комедии. Эта находка указывает на развлечения, которыми могли наслаждаться представители императорского двора в этом крыле виллы.
Маска изображает Паппа — традиционного персонажа ателланской комедии, пожилого мужчину, который пытается выглядеть и вести себя молодо, чем и вызывает смех у знатной публики.
Параллельно с новыми открытиями археологи занимаются реставрацией двух помещений, известных как cubicula — богато оформленных спален. Как сообщило издание Archaeology Magazine, они также были украшены изысканными напольными мозаиками, расписными стенами и сводами. Художественные приемы создавали иллюзию большего пространства, имитируя архитектурные элементы и мраморную отделку.
Хотя сегодня краски выглядят приглушенными, реставраторы кропотливо работают над возвращением первоначальной насыщенной цветовой гаммы, чтобы вновь оживить интерьеры во всей их яркости.
Последний этап раскопок пролил свет на ранее малоизученную часть знаменитой виллы близ Помпей, ее архитектурные и декоративные особенности, открыв новые сведения об одной из самых роскошных резиденций римского мира — а значит, и об одном из самых богатых и влиятельных кругов своей эпохи.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
