Олег Гончар
Олег Гончар
26 сентября, 07:02
Рейтинг: +694
Посты: 2131

Обнародованы наиболее качественные снимки китайского истребителя шестого поколения

В Сеть попали самые четкие на сегодняшний день изображения истребителя шестого поколения J-50 (Цзянь-50), разработанного корпорацией Shenyang Aircraft Corporation (SAC). Это тяжелый стелс-истребитель шестого поколения, отличающийся бесхвостовой схемой, отклоняемым вектором тяги и чрезвычайно обтекаемым силуэтом. Одной из его уникальных особенностей стали поворотные законцовки крыла.

Сообщество
# авиация
# Китай
# оружие
Китайский истребитель шестого поколения J-50 (Цзянь-50) / © Weibo / Х
Китайский истребитель шестого поколения J-50 (Цзянь-50) / © Weibo / Х

Хотя новые изображения теоретически могут оказаться подделкой, они очень точно совпадают с более ранними, но менее детализированными снимками. 

Китайский истребитель шестого поколения J-50 (Цзянь-50) / © Weibo / Х
Китайский истребитель шестого поколения J-50 (Цзянь-50) / © Weibo / Х

Если новые изображения подлинные, то они дают редкую возможность детально рассмотреть боковую проекцию необычного самолета. Хорошо различимы сопла с управляемым вектором тяги, похожие на F-22, с характерной зубчатой кромкой — типичным элементом стелс-истребителей. Четко видно длинный нос ромбовидной формы с плавно переходящим в фюзеляж фонарем кабины. Воздухозаборники трапециевидной формы также представлены более отчетливо; они выполнены по схеме DSI (diverterless supersonic inlet — «сверхзвуковой воздухозаборник без отклоняющего клина»).

Снимки подтверждают, что самолет рассчитан на одного пилота — ранее этот момент оставался под вопросом. Под носом можно различить обтекатель оптико-электронной прицельной системы (EOTS), а по бортам — небольшие ниши, назначение которых пока неясно из-за их малого размера. На спинке фюзеляжа, позади кабины, заметны небольшие выступы: возможно, это открытые створки дополнительных воздухозаборников. Если же они неподвижные, то, вероятнее всего, в них расположены сенсорные модули, например, для системы кругового обзора (DAS) или других датчиков/коммуникационных устройств.

И, конечно, отчетливо видны фирменные поворотные законцовки крыла, отклоненные вниз. Они помогают компенсировать естественную неустойчивость бесхвостовой схемы истребителя, особенно при малых скоростях и активных маневрах.

В целом фотографии производят сильное впечатление и впервые дают достаточно полное представление о внешнем облике J-50 в хорошем освещении. 

