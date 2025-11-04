Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.

Белая акула (Carcharodon carcharias) долгое время сохраняла статус непобедимого охотника морей. Ее размер, сила и мощные челюсти внушали страх большинству обитателей океана. Однако и у этого титана нашелся еще более грозный противник — косатка (Orcinus orca). Эти высокоинтеллектуальные китообразные демонстрируют невероятные способности к кооперации и стратегическому мышлению.

До недавних пор науке были известны лишь единичные случаи нападения косаток на белых акул. В 1997 году у побережья Сан-Франциско косатки убили белую акулу. В 2023 году у берегов Австралии нашли тушу белой акулы со следами нападения косаток.

Но самым показательным примером долгое время оставалась Южная Африка, где зафиксировали единственный на тот момент случай охоты косаток именно на молодых особей. Считалось, что такие нападения случаются редко, причуда отдельных групп. Новая съемка в Мексике изменила это представление.

Команда морских биологов под руководством независимого исследователя Эрика Игеры (Erick Higuera) представила миру уникальные видеокадры, которые доказывают, что такая охота носит систематический характер. В августе 2020 года ученые зафиксировали охоту стаи из пяти косаток на молодую белую акулу в Калифорнийском заливе у побережья Мексики.

Животные действовали слаженно и методично. Они сообща вытолкнули акулу к поверхности воды. Ключевым моментом атаки стал мощный удар, который перевернул акулу брюхом вверх. Этот маневр вызвал у жертвы состояние тонической иммобилизации — защитной поведенческой реакции в виде временного паралича. В перевернутом положении акула полностью теряет координацию и не может сопротивляться.

Парализованная жертва больше не представляла угрозы. Тогда косатки приступили к главному — извлечению печени. Этот орган у акул невероятно велик и насыщен питательными веществами, жирами и маслами, что делает его исключительно ценным источником энергии. Исследователи наблюдали, как косатки поделили добычу между собой. Спустя несколько минут та же группа повторила атаку на другую молодую особь.

Нападение косаток на молодую белую акулу / © Erick Higuera

Два года спустя, в августе 2022-го, морские биологи зафиксировали второй аналогичный случай. Другая группа из пяти косаток применила идентичную тактику охоты в том же районе и в тот же сезон. Игера отметил, что некоторых косаток, участвовавших в первой атаке, он ранее видел в тех же водах — тогда они охотились на китовых (Rhincodon typus) и бычьих акул (Carcharhinus leucas). Это привело ученых к важному выводу.

Похоже, в Калифорнийском заливе сформировалась особая группа косаток, которая специализируется именно на охоте на акул. Игера называет косаток «машинами для убийства», подчеркивая их способность вырабатывать уникальные стратегии для разной добычи. Ученый полагает, что это новая, неизвестная группа, адаптировавшаяся к местным условиям.

Нападение косаток на молодую белую акулу / © Erick Higuera

Морской биолог Эндрю Трайтс (Andrew Trites) из Университета Британской Колумбии в Канаде отметил, что Игера и его коллеги столкнулись с примером уникальной пищевой стратегии, которую, вероятно, не практикует ни одна другая группа косаток в мире. Однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования. Не исключено, что эти животные — обособленная часть популяции из северо-западной части Тихого океана, где косатки тоже охотятся на акул, но других видов.

Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

