  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
4 января, 10:12
Рейтинг: +309
Посты: 901

Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте

По мере того как силовая политика смещается от однополярного мира к многополярному, США и Китай удерживают отдельные сферы влияния.

Сообщество
# ВВП
# инфографика
# Китай
# статистика
# США
# финансы
# экономика
Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте / © Visual Capitalis
Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте / © Visual Capitalis

С начала века экономика Китая выросла на 586%, и он уверенно удерживает позицию крупнейшего торгового партнера в мире. В то же время протекционистская торговая политика США меняет давние союзы.

На инфографике выше показаны 50 крупнейших экономик мира на основе данных последнего прогноза МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В 2025 году реальный ВВП США вырос на 2%, что немного ниже среднего показателя за 25 лет.

Недавние изменения в торговой политике при администрации Трампа пока не оказали значительного измеримого влияния на общие экономические показатели. Однако некоторые эффекты, такие как рост бизнес-затрат или изменения в инвестициях, могут стать более очевидными в 2026 году. Потребительские расходы и инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, остаются заметными факторами экономической активности.

Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 4,8% по итогу 2025 года, достигнув ориентировочного ВВП в 19,4 триллионов долларов. Несмотря на высокие тарифы США, Китай продолжает играть ключевую роль в глобальных цепочках поставок, особенно в добыче и переработке критически важных полезных ископаемых.

Хотя Германия является крупнейшей экономикой Европы и третьей в мире, ее экономика годами отстает. Слабый экспорт и низкий рост ВВП создают мрачную картину для страны, даже несмотря на более чем 500 миллиардов долларов инфраструктурных расходов.

Россия занимает девятое место в мире с ВВП в 2,5 триллиона долларов.

Наконец, в Африке две экономики входят в топ-50: ЮАР (40-е место) и Египет (45-е место). Обе функционируют как крупные торговые узлы на разных концах континента благодаря Суэцкому каналу, а также развитым рынкам капитала и региональным цепочкам поставок Южной Африки.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
28.12.2025, 16:21
Александр Березин

С космодрома Восточный стартовала ракета с 52 спутниками

В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.

Космонавтика
# «Восточный»
# космос
# Роскосмос
# Россия
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
29.12.2025, 14:08
Игорь Байдов

Анализ тысяч биографий развеял миф о «детском гении»

Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.

Психология
# дети
# музыканты
# писатели
# спортсмены
# способности
# талант
# юность
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

    3 января, 20:06

  2. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27

  3. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  4. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

Кино Киноев
54 минуты назад
сергей, и поэтому сидишь на диване и ничего не делаешь?)

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Кино Киноев
54 минуты назад
tt, во-первых начнём с того что ты хам) Во-вторых я лично тоже аггрегирую полезную инфу в инете, и насыщаю ею один форум. Это не считая того что мне

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Вадим Шуклин
2 часа назад
V.K., а я не понимаю, как можно собаку в Московской квартире держать. Это извращение...

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Вадим Шуклин
2 часа назад
Кошки правят миром!!! Только кошки!!!!!

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

Plinius Medium
2 часа назад
А как автор нашёл эту карту сейчас? Я выделил адрес unimaps.world и нажал Открыть, а на странице там написано, что место сайта по данному адресу выставлено

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

1 2
3 часа назад
Константин Батыгин соорудил модель формирования спутников Юпитера. Каллисто формировалась 2млн лет, а Ио - всего 6тыс лет. Вот эта мгновенная

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Николай Цыгикало
4 часа назад
В, вот ещё шанхайская башня, если хотите. Я обычно прилетаю в Шанхай в аэропорт Пудун на берегу Янцзы в восточной части Шанхая. И эту башню

Вертикальные гиганты: семь колоссальных зданий, изменивших представление об инженерном искусстве

Otto
4 часа назад
Konstantin, вы правы на 100

У берегов Дании обнаружили средневековый торговый когг

В М
5 часов назад
Николай, Спасибо за фотографии, вид классный.

Вертикальные гиганты: семь колоссальных зданий, изменивших представление об инженерном искусстве

Hooria Habib
5 часов назад
Xuper TV APK es una plataforma de streaming enfocada en el público hispanohablante que ofrece TV en vivo, películas y series en múltiples dispositivos Android. https://xupertvs.com/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Степан Кулагин
5 часов назад
здравствуйте, можно ссылку на исследование "Еще интереснее оказалось то, что число просмотров порнографических материалов у жителей США с конца

Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему

Jon D
7 часов назад
Чара, какой народ ? Этих хохложопов хохлосраных ?

Инфографика: в каком году живут страны мира

миша мишин
7 часов назад
Нина, в России сечас 27 год по жопполизному календарю

Инфографика: в каком году живут страны мира

Дмитрий Черноножкин
9 часов назад
Konstantin, р=з

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Станислав Поплавский
9 часов назад
Dmitri, нацизм, геноцид и колонизация это традиционные европейские ценности. А нам просто не повезло с соседями. Мы народ не злой и каждый раз долго

Карта власти: какие страны живут как федерации, а какие как единое государство

Иван Колупаев
9 часов назад
Николай, вообще говоря "заводик закрылся" небольшой - на 320 человек, под ручную сборку премиальных авто. А подано так словно вся автомобильная

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Вася Ветров
9 часов назад
N, ну тогда пусть подражают полностью. Он еще любовь с 9 ти летнеми детьми любил. Прям в ихнем коране написано. Женился когда ей было 6, а в 9 так

Инфографика: собаки против кошек в странах Европы

tt
9 часов назад
Кино, а зачем тебе? Ты же все равно не используешь эту информацию)

Галактики в сравнении: наглядная демонстрация космических масштабов

Fu Chan
9 часов назад
Мракобесие жидо христианских дебилов, за гранью, дебилизма.

Ученые раскрыли секрет «волосатых» средневековых книг из Франции

Николай Исаев
10 часов назад
Artem, так заводик всё таки закрылся, ципсошник ты пустобрехный 🤣🤣😂!?

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно