Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте

По мере того как силовая политика смещается от однополярного мира к многополярному, США и Китай удерживают отдельные сферы влияния.

Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте / © Visual Capitalis

С начала века экономика Китая выросла на 586%, и он уверенно удерживает позицию крупнейшего торгового партнера в мире. В то же время протекционистская торговая политика США меняет давние союзы.

На инфографике выше показаны 50 крупнейших экономик мира на основе данных последнего прогноза МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В 2025 году реальный ВВП США вырос на 2%, что немного ниже среднего показателя за 25 лет.

Недавние изменения в торговой политике при администрации Трампа пока не оказали значительного измеримого влияния на общие экономические показатели. Однако некоторые эффекты, такие как рост бизнес-затрат или изменения в инвестициях, могут стать более очевидными в 2026 году. Потребительские расходы и инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, остаются заметными факторами экономической активности.

Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 4,8% по итогу 2025 года, достигнув ориентировочного ВВП в 19,4 триллионов долларов. Несмотря на высокие тарифы США, Китай продолжает играть ключевую роль в глобальных цепочках поставок, особенно в добыче и переработке критически важных полезных ископаемых.

Хотя Германия является крупнейшей экономикой Европы и третьей в мире, ее экономика годами отстает. Слабый экспорт и низкий рост ВВП создают мрачную картину для страны, даже несмотря на более чем 500 миллиардов долларов инфраструктурных расходов.

Россия занимает девятое место в мире с ВВП в 2,5 триллиона долларов.

Наконец, в Африке две экономики входят в топ-50: ЮАР (40-е место) и Египет (45-е место). Обе функционируют как крупные торговые узлы на разных концах континента благодаря Суэцкому каналу, а также развитым рынкам капитала и региональным цепочкам поставок Южной Африки.