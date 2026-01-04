Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Наглядная экономика мира: топ-50 стран по ВВП на одной карте
По мере того как силовая политика смещается от однополярного мира к многополярному, США и Китай удерживают отдельные сферы влияния.
С начала века экономика Китая выросла на 586%, и он уверенно удерживает позицию крупнейшего торгового партнера в мире. В то же время протекционистская торговая политика США меняет давние союзы.
На инфографике выше показаны 50 крупнейших экономик мира на основе данных последнего прогноза МВФ «Перспективы развития мировой экономики». В 2025 году реальный ВВП США вырос на 2%, что немного ниже среднего показателя за 25 лет.
Недавние изменения в торговой политике при администрации Трампа пока не оказали значительного измеримого влияния на общие экономические показатели. Однако некоторые эффекты, такие как рост бизнес-затрат или изменения в инвестициях, могут стать более очевидными в 2026 году. Потребительские расходы и инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, остаются заметными факторами экономической активности.
Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 4,8% по итогу 2025 года, достигнув ориентировочного ВВП в 19,4 триллионов долларов. Несмотря на высокие тарифы США, Китай продолжает играть ключевую роль в глобальных цепочках поставок, особенно в добыче и переработке критически важных полезных ископаемых.
Хотя Германия является крупнейшей экономикой Европы и третьей в мире, ее экономика годами отстает. Слабый экспорт и низкий рост ВВП создают мрачную картину для страны, даже несмотря на более чем 500 миллиардов долларов инфраструктурных расходов.
Россия занимает девятое место в мире с ВВП в 2,5 триллиона долларов.
Наконец, в Африке две экономики входят в топ-50: ЮАР (40-е место) и Египет (45-е место). Обе функционируют как крупные торговые узлы на разных концах континента благодаря Суэцкому каналу, а также развитым рынкам капитала и региональным цепочкам поставок Южной Африки.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
Бытует мнение, что в большинстве случаев великими учеными, спортсменами и музыкантами становятся те, кто с самого детства проявлял соответствующие способности. Поэтому родители с трепетом всматриваются в ранние увлечения своих чад, чтобы как можно раньше выявить талант. Однако авторы нового исследования выяснили, что такое поведение — ошибка. Оказывается, большинство тех, кто сегодня определяет лицо мировой науки, спорта и искусства, в детстве ничем особенным не выделялись. Более того, интенсивная «дрессировка» с малых лет скорее мешает, чем помогает достичь вершин во взрослой жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
