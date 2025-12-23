Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто лидирует в битве за аккумуляторы? Рейтинг стран по объему инвестиций

Инвестиции в производство аккумуляторов стремительно растут по мере того, как доля электромобилей достигает пятой части мировых продаж транспортных средств. Кроме того, важную роль в спросе на аккумуляторы играют системы накопления энергии для электросетей. Здесь крупные сетевые накопители сохраняют избыток энергии и отдают ее, когда генерация снижается.

Кто лидирует в битве за аккумуляторы? Рейтинг стран по объему инвестиций / © Visual Capitalist

В новой инфографике, созданной специалистами портала Visual Capitalist, показаны мировые лидеры по объему инвестиций в производство аккумуляторов на основе данных Climate Policy Initiative и BNEF.

На Китай приходится 71% мирового объема. Прогнозируется, что в 2025 и 2026 годах страна вложит в производство аккумуляторов почти 131 миллиард долларов.

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, занимает значительную долю в отрасли. Компания обеспечивает не только 30% всех аккумуляторов для электромобилей в мире, но и около трети всех глобальных систем накопления энергии для сетей.

В то же время BYD также производит существенную долю аккумуляторов как часть стратегии вертикальной интеграции производителя электромобилей.

Совокупно страны Европы занимают второе место, чему способствует амбициозная государственная политика. Однако себестоимость производства здесь примерно на 50% выше, чем в Китае, что создает трудности в конкурентной борьбе. Более того, крупнейший локальный производитель аккумуляторов в регионе, Northvolt, объявил о банкротстве в марте после срыва производственных платов и потери ключевых заказчиков.

В США объем производственных инвестиций, как ожидалось, должен был превысить 18 миллиардов долларов, однако эти расчеты сделаны до сокращения субсидий при администрации Трампа. К 2025 году было отменено как минимум 700 миллионов долларов в виде грантов на производство аккумуляторов, что в итоге замедлило национальное производство.