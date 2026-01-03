Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Вертикальные гиганты: семь колоссальных зданий, изменивших представление об инженерном искусстве

Самые высокие здания мира олицетворяют поразительную способность человечества преодолевать архитектурные и инженерные вызовы, раздвигая границы высотного строительства до невиданных прежде масштабов. Эти устремленные ввысь сооружения не только формируют силуэты современных мегаполисов, но и демонстрируют новаторство в материалах, проектировании и строительной инженерии.

Бурдж-Халифа (слева) и Merdeka 118 (справа) / © Getty Images

От культового Бурдж-Халифа в Дубае до ультрасовременного Merdeka 118 в Куала-Лумпуре — все семь этих зданий воплощают амбиции и техническое мастерство XXI века. Каждое из них рассказывает собственную историю архитектурного замысла, инженерных открытий и извечного стремления человека дотянуться до неба.

Итак, давайте рассмотрим семь самых высоких зданий мира по состоянию на 2026 год.

Бурдж-Халифа / © Getty Images

1. Бурдж-Халифа — Дубай, ОАЭ (828 метра).

С момента завершения строительства в 2010 году Бурдж-Халифа остается самым высоким зданием на планете и символом современного Дубая. Небоскреб насчитывает 163 этажа и объединяет в себе жилые апартаменты, корпоративные офисы, отель Armani, рестораны и несколько смотровых площадок.

Проект, разработанный бюро Skidmore, Owings & Merrill, основан на инновационной системе «подпорного ядра» с Y-образной планировкой, вдохновленной формой пустынного цветка и мотивами исламской архитектуры.

Каждое крыло имеет собственное железобетонное ядро и наружные колонны, которые в совокупности подпирают центральный шестиугольный стержень, существенно снижая ветровые нагрузки и повышая жесткость конструкции.

Merdeka 118 / © Getty Images

2. Merdeka 118 — Куала-Лумпур, Малайзия (678,9 метра).

Завершенный в 2023 году небоскреб Merdeka 118 стал вторым по высоте зданием в мире и знаковым достижением для Малайзии. Башня состоит из 118 этажей — число, напрямую отраженное в ее названии и подчеркивающее статус вертикального национального символа. Ее ввод в эксплуатацию ознаменовал новый этап в развитии Куала-Лумпура как города супернебоскребов мирового уровня.

Здание разделено на несколько функциональных зон. В верхней части размещены отель Park Hyatt Kuala Lumpur и две смотровые площадки «The View at 118», а в нижней — семиэтажный торговый комплекс Mall 118.

Такое сочетание гостиничных, туристических и коммерческих функций обеспечивает постоянную активность внутри башни и усиливает ее роль как экономического драйвера города.

Шанхайская башня / © Getty Images

3. Шанхайская башня — Шанхай, Китай (632 метра).

Завершенная в 2015 году Шанхайская башня стала самым высоким зданием Китая и третьим по высоте в мире. При 128 этажах она служит примером глубокой интеграции принципов устойчивого развития в высотное строительство. Около 47 экологических технологий обеспечивают снижение энергопотребления до 54% по сравнению с традиционными зданиями аналогичного масштаба.

Спиралевидная форма башни — это одновременно архитектурное и инженерное решение: она уменьшает ветровые нагрузки и повышает сейсмическую устойчивость. Вблизи вершины размещены ветряные турбины, вырабатывающие электроэнергию для наружного освещения, что подчеркивает ориентацию здания на возобновляемые источники энергии.

Когенерационная система на природном газе обеспечивает нижние этажи электричеством и теплом, а интеллектуальные системы мониторинга снижают эксплуатационные расходы и уровень выбросов.

Королевская часовая башня Мекки / © Getty Images

4. Королевская часовая башня Мекки — Мекка, Саудовская Аравия (601 метр).

Завершенная в 2012 году Королевская часовая башня стала доминантой панорамы Мекки и насчитывает 120 этажей. Основная функция здания — гостинично-жилой комплекс, рассчитанный на прием миллионов паломников, ежегодно посещающих город. Масштаб и назначение придают башне как архитектурную выразительность, так и глубокое культурное значение.

С конструктивной точки зрения здание опирается на четыре V-образные опоры, сходящиеся над часами в коническую стальную балку, передающую нагрузки напрямую вниз. Инженеры применили композитные конструктивные элементы из высокопрочной стали и бетона, что позволило снизить массу сооружения при сохранении несущей способности.

Циферблаты часов и арабские надписи выполнены с использованием современных композитных материалов и стеклянной мозаики, благодаря чему часы видны на огромном расстоянии.

Международный финансовый центр Ping An / © Getty Images

5. Международный финансовый центр Ping An — Шэньчжэнь, Китай (599,1 метра).

Финансовый центр Ping An, завершенный в 2017 году, состоит из 115 этажей и является ключевым элементом делового района Шэньчжэня. В 2019 году Совет по высотным зданиям и городской среде признал его самым высоким в мире зданием, полностью отведенным под офисы.

Башня отражает стремительное экономическое развитие Специальной экономической зоны Шэньчжэня.

Строительство временно приостанавливалось в 2013 году из-за опасений, связанных с использованием бетона, изготовленного из необработанного морского песка. После масштабных проверок и корректирующих работ проект был продолжен, однако запланированную антенну позже исключили из проекта по соображениям авиационной безопасности.

Несмотря на это, здание достигло проектной высоты и сегодня включает офисные пространства, а также вспомогательные торговые и гостиничные функции.

Lotte World Tower / © Getty Images

6. Lotte World Tower — Сеул, Южная Корея (555 метров).

Башню Lotte World Tower завершили в 2016 году и она остается самым высоким зданием Южной Кореи. При 123 этажах она символизирует стремление страны занять достойное место среди мировых сверхвысотных сооружений. В ее облике сочетаются мотивы традиционной корейской керамики, фарфора и каллиграфии с современным архитектурным языком.

Вертикальный шов, проходящий по фасаду, визуально связывает башню с историческим центром Сеула. Наружная оболочка выполнена из светлого серебристого стекла с белыми лакированными металлическими элементами, создающими утончённый и элегантный образ.

Десятиэтажный стилобат повторяет вертикальную массу башни по площади, обеспечивая как конструктивную устойчивость, так и функциональную целостность комплекса.

One World Trade Center / © Getty Images

7. One World Trade Center — США (541 метр или 1776 футов).

One World Trade Center — самое высокое здание в США и во всем Западном полушарии. Его высота в футах была выбрана намеренно и отсылает к 1776 году, придавая сооружению символическое значение, выходящее за рамки архитектуры.

Башня в первую очередь служит офисным зданием повышенной безопасности; в нижней части расположены торговые площади, а на верхних этажах — смотровая площадка.

Конструктивно здание сочетает железобетонное ядро с наружным стальным каркасом, устойчивым к ветровым, сейсмическим и гравитационным нагрузкам. Подиум выполнен с использованием массивных бетонных стен и ламинированных стеклянных рёбер для повышения уровня безопасности.

Самые высокие здания мира — это долговечные символы того, на что способно человечество, когда амбиции встречаются с передовой инженерной мыслью и архитектурным видением.

Далеко выходя за рамки рекордов высоты, эти сооружения формируют новые горизонты городов, превращают мегаполисы в мировые ориентиры и раздвигают пределы проектирования, материалов и строительных технологий.