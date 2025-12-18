Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследование Пентагона показало, как Китай может использовать свой арсенал против авианосцев США
Пентагон пролил свет на то, каким образом китайские вооруженные силы способны угрожать даже самым современным авианосным ударным группам ВМС США. Об этом говорится в утекшей внутренней аналитической записке, известной под названием Overmatch Brief.
Документ, основанный на компьютерном моделировании различных сценариев конфликта, приходит к выводу, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) при широком спектре условий способна вывести из строя или даже потопить новейшие американские авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» . При этом подчеркивается, что Пекин не стал бы полагаться на одно-единственное оружие или прием, а задействовал бы многоуровневую кампанию, сочетающую ракетные удары, кибератаки и воздействие на космические системы США с целью перегрузить и подавить американскую оборону.
Центральное место в исследовании занимает роль кибер- и противоспутниковых операций. Согласно оценке, атаки Китая на американские спутники разведки, связи и навигации резко снижают способность сил США обнаруживать цели, координировать маневры и управлять боевыми действиями на море. Лишенные надежной космической поддержки, авианосные ударные группы сталкиваются с серьезными трудностями при наведении оружия, прокладке маршрутов и организации авиационных операций, что делает их уязвимыми для последующих ударов.
В записке также подчеркивается рост китайского арсенала противокорабельных средств, прежде всего баллистических и гиперзвуковых ракет, предназначенных для поражения крупных надводных кораблей. Речь идет, в частности, о наземных противокорабельных баллистических ракетах DF-21D и DF-26, ракете YJ-21, размещаемой на китайских эсминцах и подводных лодках, а также о других вариантах баллистических ракет, запускаемых с бомбардировщиков H-6.
Авторы исследования отмечают взаимодополняющий характер ракетных сил Китая. Относительно дешевые противокорабельные ракеты могут применяться массированно, чтобы насыщать и истощать системы ПВО авианосной группы. Одновременно более совершенные комплексы предназначены для прорыва этой обороны и нанесения решающих ударов.
По оценкам аналитиков, НОАК уже располагает до 600 гиперзвуковых ракет. Согласно моделированию, китайские силы могут координировать залпы различных типов ракет, используя данные целеуказания со спутников, радиолокационных станций и беспилотных летательных аппаратов. В совокупности эти средства формируют перекрывающиеся зоны поражения вокруг авианосной группы, резко повышая вероятность того, что американские корабли будут нейтрализованы еще до выполнения поставленных задач.
Пентагон официально не комментировал утечку документа, однако его выводы подчеркивают растущие опасения в американском оборонном сообществе по поводу усиливающегося вызова, который Китай бросает военно-морскому превосходству США в Тихоокеанском регионе.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
