Исследование Пентагона показало, как Китай может использовать свой арсенал против авианосцев США

Пентагон пролил свет на то, каким образом китайские вооруженные силы способны угрожать даже самым современным авианосным ударным группам ВМС США. Об этом говорится в утекшей внутренней аналитической записке, известной под названием Overmatch Brief.

Гиперзвуковой ракетный комплекс DF-17 / © Getty Images

Документ, основанный на компьютерном моделировании различных сценариев конфликта, приходит к выводу, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) при широком спектре условий способна вывести из строя или даже потопить новейшие американские авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» . При этом подчеркивается, что Пекин не стал бы полагаться на одно-единственное оружие или прием, а задействовал бы многоуровневую кампанию, сочетающую ракетные удары, кибератаки и воздействие на космические системы США с целью перегрузить и подавить американскую оборону.

Центральное место в исследовании занимает роль кибер- и противоспутниковых операций. Согласно оценке, атаки Китая на американские спутники разведки, связи и навигации резко снижают способность сил США обнаруживать цели, координировать маневры и управлять боевыми действиями на море. Лишенные надежной космической поддержки, авианосные ударные группы сталкиваются с серьезными трудностями при наведении оружия, прокладке маршрутов и организации авиационных операций, что делает их уязвимыми для последующих ударов.

В записке также подчеркивается рост китайского арсенала противокорабельных средств, прежде всего баллистических и гиперзвуковых ракет, предназначенных для поражения крупных надводных кораблей. Речь идет, в частности, о наземных противокорабельных баллистических ракетах DF-21D и DF-26, ракете YJ-21, размещаемой на китайских эсминцах и подводных лодках, а также о других вариантах баллистических ракет, запускаемых с бомбардировщиков H-6.

Авторы исследования отмечают взаимодополняющий характер ракетных сил Китая. Относительно дешевые противокорабельные ракеты могут применяться массированно, чтобы насыщать и истощать системы ПВО авианосной группы. Одновременно более совершенные комплексы предназначены для прорыва этой обороны и нанесения решающих ударов.

По оценкам аналитиков, НОАК уже располагает до 600 гиперзвуковых ракет. Согласно моделированию, китайские силы могут координировать залпы различных типов ракет, используя данные целеуказания со спутников, радиолокационных станций и беспилотных летательных аппаратов. В совокупности эти средства формируют перекрывающиеся зоны поражения вокруг авианосной группы, резко повышая вероятность того, что американские корабли будут нейтрализованы еще до выполнения поставленных задач.

Пентагон официально не комментировал утечку документа, однако его выводы подчеркивают растущие опасения в американском оборонном сообществе по поводу усиливающегося вызова, который Китай бросает военно-морскому превосходству США в Тихоокеанском регионе.