Назначен новый руководитель NASA

Сенат США 17 декабря утвердил Джареда Айзекмана на пост администратора NASA, завершив, пожалуй, одну из самых необычных и затянувшихся процедур назначения руководителя в истории агентства.

Джаред Айзекман / © NASA

За кандидатуру Айзекмана проголосовали 67 сенаторов, против — 30. Его поддержали все республиканцы и 16 демократов, тогда как все голоса «против» пришлись на демократов. Голосование прошло почти без обсуждений: на заседании выступили лишь несколько сенаторов.

В поддержку Айзекмана высказалась сенатор Мария Кэнтуэлл. По ее словам, он способен справиться с вызовами, стоящими перед агентством, и привнести в NASA устойчивое руководство и ясное видение. Аналогичную позицию занял республиканец Джерри Моран, курирующий финансирование NASA в Сенате, подчеркнув, что агентству необходим постоянный, утвержденный Сенатом руководитель.

История назначения началась более года назад, когда Дональд Трамп, еще будучи избранным президентом, объявил о намерении выдвинуть Айзекмана. Тогда он был известен как миллиардер — основатель компании Shift4 и командир двух частных пилотируемых миссий SpaceX: Inspiration 4 в 2021 году и Polaris Dawn осенью 2024-го.

Весной кандидатура прошла комитет по торговле Сената, но в конце мая Белый дом неожиданно отозвал ее, сославшись на «проверку прежних связей». Это связывали с тем, что Айзекман ранее делал пожертвования как демократам, так и республиканцам. Осенью стало известно, что Белый дом вновь рассматривает его кандидатуру, на фоне недовольства работой временного главы NASA Шона Даффи. Трамп 4 ноября официально объявил о повторном выдвижении Айзекмана, не объяснив причин смены позиции. За этот период Айзекман сделал крупные пожертвования в структуры, поддерживающие Трампа и Республиканскую партию.

На слушаниях 3 декабря Айзекман заявил, что пожертвования связаны с размышлениями о возможной политической карьере. Он также поддержал идеи пересмотра планов возвращения людей на Луну в рамках программы «Артемида», указав на задержки и риски, включая зависимость от лунного посадочного модуля Starship, что, по мнению сенаторов, может позволить Китаю опередить США.

Отдельно обсуждался подготовленный им ранее документ «Проект Афина», предлагающий реформы в структуре и программах NASA. Айзекман назвал его рабочим черновиком и отправной точкой для обсуждения, заверив, что любые дальнейшие шаги будут согласовываться с агентством и Конгрессом.

Комитет по торговле 8 декабря повторно одобрил его кандидатуру и передал ее на рассмотрение всего Сената. Итоговое голосование поставило точку в этой истории, утвердив Айзекмана 15-м администратором NASA.