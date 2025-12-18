Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Назначен новый руководитель NASA
Сенат США 17 декабря утвердил Джареда Айзекмана на пост администратора NASA, завершив, пожалуй, одну из самых необычных и затянувшихся процедур назначения руководителя в истории агентства.
За кандидатуру Айзекмана проголосовали 67 сенаторов, против — 30. Его поддержали все республиканцы и 16 демократов, тогда как все голоса «против» пришлись на демократов. Голосование прошло почти без обсуждений: на заседании выступили лишь несколько сенаторов.
В поддержку Айзекмана высказалась сенатор Мария Кэнтуэлл. По ее словам, он способен справиться с вызовами, стоящими перед агентством, и привнести в NASA устойчивое руководство и ясное видение. Аналогичную позицию занял республиканец Джерри Моран, курирующий финансирование NASA в Сенате, подчеркнув, что агентству необходим постоянный, утвержденный Сенатом руководитель.
История назначения началась более года назад, когда Дональд Трамп, еще будучи избранным президентом, объявил о намерении выдвинуть Айзекмана. Тогда он был известен как миллиардер — основатель компании Shift4 и командир двух частных пилотируемых миссий SpaceX: Inspiration 4 в 2021 году и Polaris Dawn осенью 2024-го.
Весной кандидатура прошла комитет по торговле Сената, но в конце мая Белый дом неожиданно отозвал ее, сославшись на «проверку прежних связей». Это связывали с тем, что Айзекман ранее делал пожертвования как демократам, так и республиканцам. Осенью стало известно, что Белый дом вновь рассматривает его кандидатуру, на фоне недовольства работой временного главы NASA Шона Даффи. Трамп 4 ноября официально объявил о повторном выдвижении Айзекмана, не объяснив причин смены позиции. За этот период Айзекман сделал крупные пожертвования в структуры, поддерживающие Трампа и Республиканскую партию.
На слушаниях 3 декабря Айзекман заявил, что пожертвования связаны с размышлениями о возможной политической карьере. Он также поддержал идеи пересмотра планов возвращения людей на Луну в рамках программы «Артемида», указав на задержки и риски, включая зависимость от лунного посадочного модуля Starship, что, по мнению сенаторов, может позволить Китаю опередить США.
Отдельно обсуждался подготовленный им ранее документ «Проект Афина», предлагающий реформы в структуре и программах NASA. Айзекман назвал его рабочим черновиком и отправной точкой для обсуждения, заверив, что любые дальнейшие шаги будут согласовываться с агентством и Конгрессом.
Комитет по торговле 8 декабря повторно одобрил его кандидатуру и передал ее на рассмотрение всего Сената. Итоговое голосование поставило точку в этой истории, утвердив Айзекмана 15-м администратором NASA.
В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
