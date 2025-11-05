Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Джареда Айзекмана вновь выдвинули на должность главы NASA
Белый дом 4 ноября объявил, что повторно выдвигает Джареда Айзекмана на должность администратора NASA — очередной поворот в затянувшейся истории с руководством агентства.
Президент Дональд Трамп сообщил об этом в своей соцсети Truth Social, отметив, что Айзекман идеально подходит для того, чтобы «ввести NASA в новую смелую эпоху», благодаря своей страсти к космосу, опыту астронавта и вкладу в развитие «новой космической экономики».
Причины, по которым Трамп решил вернуть кандидатуру, не объяснялись. Формулировки почти полностью совпадали с декабрьским заявлением 2024 года, когда Айзекмана впервые предложили на пост.
Айзекман поблагодарил президента за доверие и пообещал служить стране под его руководством.
Напомним, первоначальное назначение Айзекмана на пост главы NASA прошло комитет Сената в апреле и уже готовилось к голосованию, когда 31 мая Трамп неожиданно отозвал его кандидатуру. Тогда это связывали с охлаждением отношений между Трампом и Илоном Маском, который активно поддерживал Айзекмана.
Официально президент объяснил отзыв тем, что при пересмотре биографии обнаружились «прежние связи» — пожертвования Айзекмана политикам обеих партий, о которых, впрочем, было известно задолго до этого.
Трамп обещал «вскоре» назвать нового кандидата, но этого не произошло. В июле временным администратором NASA стал министр транспорта Шон Даффи, сменивший директора Космического центра Кеннеди Джанет Петров. Это был первый случай, когда NASA временно возглавил действующий член кабинета министров.
Айзекман после отзыва своей кандидатуры остался лоялен администрации, объяснив произошедшее влиянием «некоторых людей в Белом доме», имевших личные счеты с Маском.
К октябрю появились слухи о возможном повторном выдвижении. Айзекман встречался с Трампом, а в администрации, по сообщениям, нарастало недовольство Даффи, который, похоже, не прочь был остаться на посту надолго.
В заявлении 4 ноября Трамп поблагодарил Даффи за отличную работу, но не уточнил, останется ли он временным руководителем NASA на время рассмотрения кандидатуры Айзекмана в Сенате — процесс этот может занять месяцы.
Сам Даффи написал, что горд тем, что возглавлял NASA и помогал ускорить подготовку к возвращению на Луну «прежде чем это сделает Китай», и пожелал Айзекману успеха, пообещав сделать передачу дел максимально гладкой.
Айзекман, в свою очередь, отметил, что поддержка космического сообщества оказалась «огромной» и пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие.
