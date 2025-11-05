Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
План кандидата на пост главы NASA приоткрыл проект по преобразованию американского космического агентства
Утекший 62-страничный манифест о будущем американского космического агентства, получивший название «Проект Афина», вызвал бурные обсуждения в Вашингтоне.
Документ, полученный на этой неделе изданиями Politico и Ars Technica, был составлен бывшим кандидатом на пост администратора NASA и миллиардером Джаредом Айзекманом. Он предлагает радикальные изменения в космическом агентстве — за счет теснейшей интеграции с частным сектором, что вызвало серьезную озабоченность среди сотрудников NASA.
Этот план может осложнить попытки Айзекмана вновь претендовать на пост главы NASA и служить политическим рычагом для сохранения действующего исполняющего обязанности администратора NASA и министра транспорта Шона Даффи у руля агентства.
Впрочем, это лишь одна из трактовок текущих настроений в Капитолии. План, который, по данным Ars Technica, «отражает приоритеты администрации Трампа в области пилотируемых космических полетов», может, напротив, перевесить чашу весов в другую сторону, вновь открыв Айзекману путь к должности.
Айзекман, выбранный генеральным директором SpaceX Илоном Маском, изначально был главным претендентом на пост администратора NASA. Он получил существенную поддержку в Конгрессе. Однако в конце мая президент Трамп отстранил его от назначения, вскоре после серьезного разлада между Трампом и Маском.
Согласно Politico, команда Айзекмана передала 62-страничный документ — сокращенную версию гораздо более объемного черновика — Даффи в августе.
«Проект Афина» в значительной степени соответствует намерению администрации Трампа сократить или оптимизировать значительные части космического агентства и даже рекомендует «вывести NASA из сферы климатических исследований, финансируемых налогоплательщиками, и оставить их на откуп академическому сообществу».
В нем также содержится призыв отменить проект чрезвычайно дорогой лунной ракеты Space Launch System (SLS) после миссии «Артемида III» — первой запланированной высадки на Луну в программе «Артемида», намеченной на 2028 год, — что также согласуется с предложенными Белым домом изменениями программы.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Января, 2020
Когда мозг дает сбой: когнитивные искажения
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии