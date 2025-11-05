Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

План кандидата на пост главы NASA приоткрыл проект по преобразованию американского космического агентства

Ракета-носитель Space Launch System и Orion / © NASA / Frank Michaux

Документ, полученный на этой неделе изданиями Politico и Ars Technica, был составлен бывшим кандидатом на пост администратора NASA и миллиардером Джаредом Айзекманом. Он предлагает радикальные изменения в космическом агентстве — за счет теснейшей интеграции с частным сектором, что вызвало серьезную озабоченность среди сотрудников NASA.

Этот план может осложнить попытки Айзекмана вновь претендовать на пост главы NASA и служить политическим рычагом для сохранения действующего исполняющего обязанности администратора NASA и министра транспорта Шона Даффи у руля агентства.

Впрочем, это лишь одна из трактовок текущих настроений в Капитолии. План, который, по данным Ars Technica, «отражает приоритеты администрации Трампа в области пилотируемых космических полетов», может, напротив, перевесить чашу весов в другую сторону, вновь открыв Айзекману путь к должности.

Айзекман, выбранный генеральным директором SpaceX Илоном Маском, изначально был главным претендентом на пост администратора NASA. Он получил существенную поддержку в Конгрессе. Однако в конце мая президент Трамп отстранил его от назначения, вскоре после серьезного разлада между Трампом и Маском.

Согласно Politico, команда Айзекмана передала 62-страничный документ — сокращенную версию гораздо более объемного черновика — Даффи в августе.

«Проект Афина» в значительной степени соответствует намерению администрации Трампа сократить или оптимизировать значительные части космического агентства и даже рекомендует «вывести NASA из сферы климатических исследований, финансируемых налогоплательщиками, и оставить их на откуп академическому сообществу».

В нем также содержится призыв отменить проект чрезвычайно дорогой лунной ракеты Space Launch System (SLS) после миссии «Артемида III» — первой запланированной высадки на Луну в программе «Артемида», намеченной на 2028 год, — что также согласуется с предложенными Белым домом изменениями программы.